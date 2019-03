Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio vedėjas Rytis Budrys „Lietuvos žinioms“ patvirtino, jog takai Joniškio bažnyčios šventoriuje nutiesti savavališkai, neturint projekto, kuris rengiamas ir tvirtinamas atlikus archeologinius tyrimus. „Kaip žinoma, archeologiniai tyrimai yra brangūs, tad Joniškio bažnyčios šventoriuje, motyvuojant patogumu žmonėms, takai nutiesti neatlikus tokių tyrimų“, – sakė jis. Takai privalės būti išardyti, o kad būtų nutiesti nauji, reikės atlikti archeologinius tyrimus. Jei bus rasta žmonių palaikų, juos teks perlaidoti ir tik tuomet bus galima rengti projektą naujiems takams tiesti. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Artūras Pališkevičius teigė, jog takai bažnyčios šventoriuje atsirado tenkinant žmonių poreikius – kad būtų patogiau patekti į bažnyčią per šonines jos duris.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.