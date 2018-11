Kaip pranešė kariuomenės atstovai, patikrinimai bataliono mokomojo pulko teritorijos patalpose, ketvirtadienį paimti mėginiai valgykloje tiriant maistą, drabužius ir geriamąjį vandenį, papildomai dezinfekuotos valgyklos patalpos ir įranga. „Šių veiksmų imtasi po to, kai į bataliono medicinos punktą buvo paguldyti 10 karių, besiskundusių viduriavimo simptomais, keturi kariai tyrimams paguldyti į Kauno klinikinės ligoninės infekcinį skyrių“, – patvirtino kariuomenė. Pranešama, kad iš viso į medicinos punktą kreipėsi 24 šauktiniai, dalis jų buvo iškart grąžinti į rikiuotę, kiti paguldyti į medicinos punktą, apriboti jų kontaktai su kolegomis, apžiūrėti ir kiti kariai, kilus bent menkiausių įtarimų dėl ligos simptomų, išvalytas kareivinių inventorius, išvėdintos patalpos. Anot pranešimo, tiek ligoninėje, tiek medicinos punkte esantys kariai šiuo metu jaučiasi gerai, po tyrimo rezultatų visus, kurių rezultatai bus geri, planuojama išleisti savaitgaliui namo. Kiek laiko kariai bus atleisti nuo užsiėmimų ir kada bus grąžinti į rikiuotę, bus sprendžiama sulaukus tyrimų rezultatų. Nuo lapkričio 15 vidurdienio naujų sveikatos sutrikimo atvejų neužfiksuota.

