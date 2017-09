Dalininkų susirinkime prieš savaitę jėzuitų atstovas balsavo prieš L.Anužienės atšaukimą, tačiau penktadienį jėzuitų provinciolas Vidmantas Šimkūnas pareiškė, kad jų atstovas balsavo klaidingai. Išplatintame pranešime teigiama, kad Jėzuitų provincija pripažįsta, jog „nepakankamai akylai įvertino su neteisingumu ir nesąžiningumu bei privačių ir viešų interesų painiojimu susijusias jos (L.Anužienės – BNS) elgesio apraiškas“.

Daugiausiai balsų – keturis – dalininkų susirinkime turi Švietimo ir mokslo ministerija, po vieną – jėzuitų provincija ir bendrovė „Ortopedijos klinika“, kurių valdyme dalyvauja L.Anužienės artimieji. Už atšaukimą balsavo tik ministerijos atstovas. Jėzuitų balsas susirinkime nebuvo lemiantis, tačiau provinciolas sako norintis išsakyti moralinę poziciją.

V.Šimkūnas BNS pasakojo, kad L.Anužienę dar liepos mėnesį įtikinėjo atsistatydinti „dėl mokyklos gerovės“, bet dėl balsavimo dalininkų susirinkime konkrečiai nebuvo sutaręs su savo atstovu.

„Aš pats susirinkime nebuvau, mano atstovas balsavo, ir dabar bandau padėtį pataisyti (...). L.Anužeinės elgesys nėra suderinamas su visa jėzuitų ugdymo sistema“, – teigė V.Šimkūnas.

Atleisti L.Anužienę iš mokymo įstaigos vadovės pareigų KMPMC dalininkai nutarė praėjusią savaitę. ŠMM direktorės atleidimo siekė nuo balandžio mėnesio, tačiau šis klausimas ilgą laiką nebuvo sprendžiamas, nes L.Anužienė turėjo nedarbingumo pažymėjimą.

BNS primena, kad ŠMM inicijuotas auditas mokymo centre nustatė įvairių pažeidimų: ministerijai užkliuvo L.Anužienės ir jos artimųjų gautas autorinis atlygis, be ministerijos, kaip turto panaudos davėjos, sutikimo, suremontuotos centro patalpos Kaune padidinant jų plotą, pažeidžiant teisės aktus L.Anužienės išsinuomotas prabangus automobilis. Žiniasklaidoje skelbta, kad, be kita ko, centro diplomai būdavo išduoti studentams, kurie realiai jame nesimokė, taip pat portalas 15min.lt kėlė abejones dėl to, kad L.Anužienė galbūt gyvena Europos Sąjungos fondų ar valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose.

Trečiadienį L.Anužienei nepalankų sprendimą priėmė ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – etikos sargai paskelbė, kad ji supainiojo interesus sudarydama autorines sutartis su savimi pačia ir sau artimais asmenimis bei spręsdama darbo eigos klausimus dėl savęs ir artimų asmenų.

Tyrimą dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro dar atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, prie šio tyrimo prijungti du susiję Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrimai. L.Anužienė šiame tyrime apklausta kaip specialioji liudytoja.

FNTT Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyrius ikiteisminį tyrimą atlieka dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Kaip nurodo FNTT, tyrėjai aiškinasi, kad Kaune rekonstruojant mokymo centro pastatus, tarp profesinio mokymo centro ir rangovų bei tiekėjų nebuvo susitarta, jog projektuose vykdomų darbų atlikimo ir įrangos tiekimo kainos bus didesnes. Pasak teisėsaugos, rangovų ir tiekėjų nepagrįstai gautos lėšos galimai buvo naudojamos L.Anužienės asmeninio namo statybai ir įrengimui bei statant žirgyno maniežą, kuris veiklą vykdo L.Anužienei ir jos sūnui priklausančioje privačioje žemės valdoje.