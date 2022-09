Jei Putinas imsis rizikingiausio sumanymo: lūžis, kuris gali sudrebinti ne tik Rusiją

„Rusija neturi kitos išeities, tik pradėti specialią karinę operaciją prieš Ukrainą“, – taip vasario 24-ąją pasirodžiusiame ir iš anksto įrašytame vaizdo įraše kalbėjo Vladimiras Putinas, kai jo mesta rusų armija ėmė veržtis į kaimyninę šalį.

Žinoma, visi jo argumentai dėl operacijos motyvų – neva tai dėl Ukrainos vykdomo „Donbaso liaudies genocido“, Kyjivo ambicijų stoti į NATO ir pan. tebuvo melas, ką patvirtino ir neseniai paviešinta informacija, kad V. Putinas nesutiko atšaukti operacijos, net išgirdęs apie galimą susitarimą su ukrainiečiais, kad jų šalis nestos į Aljansą.

Tai buvo ir tebėra neišprovokuota Rusijos agresija, siekiant užgrobti Ukrainos teritorijas. Bet paaiškėjus, kad žaibiška karinė operacija nepavyko, Kremlius turėjo ne tik kelis sykius peržiūrėti strategiją, keisti planus, bet ir griebtis desperatiškų priemonių: Ukrainos miestų bombardavimas, dujų šantažas prieš Europą, geros valios ženklai atitraukiant pajėgas, taip iš dalies pripažįstant pralaimėjimus – niekas nepadėjo. Ukrainai tęsiant kontrpuolimą ir atsikovojant vis daugiau teritorijų Rusijos gebėjimai stabdyti ukrainiečius – vis menkesni: trūksta rezervų, o ir tie tirpsta akyse.

Kremliaus propagandistų gretose jau smelkiasi panikos virusas, ryškėja radikalų balsai, raginantys skelbti mobilizaciją ar totalinį karą prieš Ukrainą. Tokia išeitis mobilizuoti Rusijos visuomenę – ne tik provinciją, bet ir didžiuosius miestus, Kremliui labai pavojinga, nekalbat jau apie totalinį karą ar branduolinio ginklo panaudojimą.

Įgyvendinus net minimalius radikalų pasiūlymus viskas gali pasukti sunkiai prognozuojama linkme, tačiau būtent link jos dabar pamažu šliaužiama.

Žaidimas terminais realybės nekeičia

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad nesėkmingas karas Ukrainoje Kremliaus oficialios retorikos kol kas nekeičia: liejasi grasinimai, ryžtas įveikti ukrainiečius bet kokia kaina. Tai gali būti paaiškinama ir tyčia pasirinktu terminu, juk vyksta ne karas, o tik „specialioji karinė operacija“.

„Jos negali pralaimėti: užgrobei Kyjivą? Taip sumanyta. Atsitraukei – toks ir buvo sumanymas. Charkivo sritį praradai? Viskas pagal planą! Pats terminas – atsitraukimo būdas“, – laidoje „Delfi tema“ teigė iš Rusijos į Lietuvą pabėgęs žurnalistas Eugenijus Titovas.

Tiesa, pačioje Rusijoje jau pastebimos ir panikos nuotaikos: dar prieš karą į Ukrainą mestas informacinis desantas – Kremliaus specialieji korespondentai jau pradėjo viešai reikšti abejones ir nepasitenkinimą dėl karo eigos, nes ukrainiečiai kažkokiu būdu sugeba įveikti „antrąją pasaulio armiją“, rusams trūksta karių, technikos, aviacijos paramos ir dar nematyti.

„V. Putino specialiosios operacijos „visuomeninė sutartis“ su Rusijos žmonėmis buvo ta, kad šie kariniai veiksmai bus greiti, žaibiški, tylioji dauguma net nesureaguos, nepajus, nenukentės.

Dabar, sakyčiau, tai, ką „Telegram“ ir kituose kanaluose transliuoja karo korespondentai, yra savotiška rakštis Kremliaus planui, nes jų žinutė visuomenei yra ta, kad be mobilizacijos, be esmingai pakeisto požiūrio į planavimą ir karo veiksmus laimėti nepavyks.

O tai reiškia, kad tie, kurie tikėjosi greitos operacijos Sankt Peterburge, Maskvoje, gali pajusti realiais veiksmais – mobilizacija“, – įspėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius.

V. Titovas taip pat atkreipė dėmesį, kad rusiškų kanalų žiniose karo naujienos jau nukištos į vidurį ar pabaigą, daug dėmesio tam nėra skiriama. Sibire sudega kaimas, kažkur kyla potvynis, o tik tada jau „Ukrainoje laimime“. Karas Ukrainoje neprimena pergalės, bet kas tai pasakys atvirai?

Viešai reikšti nepasitenkinimą prieš karą Rusijoje, žinoma, nori retas – tie, kas tai bandė daryti protestuose vasario-kovo mėnesiais, dauguma jų buvo grubiai užčiaupti, sugrūsti į kalėjimus. Tad nei sociologinės apklausos, nei užkalbinimai gatvėse negali atspindėti tikrųjų nuotaikų šalyje, jei pasirinkimas yra „klausia ar jūs palaikote karą ar esate išdavikas ir norite sėsti už grotų 15-ai metų?“

Tačiau sėkmingos specialiosios karinės operacijos mitas jau akivaizdžiai subliuško: kad ir kaip apgailėtinai skambėtų pasiteisinimai, esą Rusija kariauja su visa NATO, kad jei norėtų, tai Ukrainą labai greitai įveiktų, bet vis susilaiko, nes rusai „nenori civilių aukų“, jokia pergale nekvepia – Jevgenijus Prigožinas „savanorius“ į karą priverstas verbuoti kalėjimuose, gynybos ministras Sergejus Šoigu – faktiškai nušalintas nuo karo sprendimų.

Ex-convict and human turd-beetle Prigozhin, who sued @Bellingcat in normal court (and lost) and in kangaroo Russian court (and won) over us reporting he runs and funds the Wagner PMC, here on video recruiting Russian convicts for his "own private PMC" Wagner. pic.twitter.com/YjKdyLBYSr