Jei Lietuva dėl Taivano išdrįs rizikuoti: Kinija jau įspėjo apie peržengtą ribą ir skaudžią pamoką

Antradienį Kinijos liaudies respublika atšaukė savo ambasadorių iš Lietuvos ir lietuvių pareikalavo padaryti tą patį. Viskas – dėl dar tik būsimosios Taivano, kuri Pekinas laiko savo dalimi, diplomatinės atstovybės Vilniuje.

Tai dar nėra santykių su Kinija nutraukimas, bet Kinija jau leidžia suprasti, kad iki to gali būti prieita. Tačiau glaudesnių ryšių su Taivanu šalininkai Lietuvoje drąsinasi, kad Pekinas esą tik dabar triukšmauja, o iš tikrųjų nieko rimto negali padaryti – esą vystant ryšius su Taivanu Lietuva daugiau išloš, nei praras, ypač ekonominėje srityje. Juo labiau, kad už Lietuvos nugaros – JAV.

Tačiau ar iš tikrųjų taip yra ir kodėl Lietuvai dabar, vienu metu įklimpus į kelias krizes – nuo pandemijos valdymo, iki vidaus neramumų bei santykių su Rusija ir Baltarusija aklaviečių, dar prireikė pasielgti taip, kad būtų sulaukta garantuoto Pekino atsako?

O gal Lietuva nusiteikusi žengti dar toliau? Jei jau tiltai su Kinija liepsnoja, tai velniop tie tiltai – gal Lietuva ryšis pirmoji pripažinti Taivano nepriklausomybę, panašiai, kaip nepaisant milžiniško spaudimo tai padarė Islandija 1991 m., pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę?

Jau kirba nepriklausomybės klausimas

Toks klausimas buvo iškeltas laidoje „Delfi tema“ ir du Taivano rėmėjai Seime – Parlamentinių ryšių su Taivanu grupės pirmininkas Matas Maldeikis bei Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis neslėpė, kad tokia galimybė nėra atmestina.

Taipei 101, the second tallest building in the world, displays special lighting on its exterior wall on the top floors tonight messages of appreciation from Taiwanese for Lithuania’s kind donation of 20K doses of AZ vaccine.https://t.co/3VQOR4Z9Td pic.twitter.com/NwRLyGe5EN