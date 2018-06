„Jie visus ragina ir tikisi, kad daugiau šalių atidarys ambasadas Jeruzalėje, taip pat ir Lietuva“, – BNS sakė Vilniuje su Amerikos ir Izraelio visuomeninių reikalų komiteto atstovais susitikęs ministras. Šis komitetas yra viena didžiausių proizraelietiškų lobistinių grupių Vašingtone. JAV ambasados perkėlimas iš Tel Avivo į Jeruzalę gegužės viduryje išprovokavo Gazos ruože gyvenančių palestiniečių protestus, per juos žuvo apie 60 žmonių. Izraelis rytinę Jeruzalės dalį okupavo 1967 metais, tačiau palestiniečiai iki šiol laiko šią teritoriją savo būsimosios valstybės sostine. Lietuva po kruvinų protestų Gazos ruože paragino Izraelį adekvačiai naudoti jėgą ir tvirtino, jog Jeruzalės ateitis turi būti sprendžiama derybų keliu. „Mes ateityje irgi įsivaizduojame, kad (ambasados perkėlimas į Jeruzalę – BNS) yra visiškai logiškas žingsnis dviejų šalių sprendinio kontekste, derybų keliu, kad tai nesukeltų papildomų įtampų“, – ketvirtadienį sakė L. Linkevičius. „Šiandien pabrėžiau, kad labai svarbu, jog šiame procese galėtų aktyviai reikštis Jungtinės Valstijos, kur joms gal dabar yra sudėtingiau. Labai tikimės, kad taip ir bus, nes pagrindiniai galios centrai turi dalyvauti sprendimų paieškoje“, – pridūrė jis. Ministras teigia su JAV žydais taip pat aptaręs Irano branduolinio susitarimo ateitį. Izraelis laiko Iraną grėsme savo nacionaliniam saugumui. Vašingtonas gegužės pradžioje paskelbė pasitraukiantis iš šio susitarimo, pagal kurį Iranas turėjo apriboti savo urano sodrinimo programą tam, kad nepasigamintų branduolinio ginklo. Mainais į tai tarptautinė bendruomenė įsipareigojo panaikinti Teheranui sankcijas. L. Linkevičius tvirtino, kad nepaisant JAV pasitraukimo reikia toliau palaikyti dialogą su Iranu. „Svarbu, kad JAV išliktų procese ir toliau būtų kalbamasi“, – sakė ministras. Jo teigimu, Irano susitarimas suteikė papildomų svertų apribojant Teherano veiksmus, tačiau ši sutartis „tikrai nesprendžia visko“. L. Linkevičius sakė, kad su JAV žydais taip pat buvo aptarta saugumo situacija Vidurio ir Rytų Europoje. Susitikime su Izraelio visuomeninių reikalų komiteto atstovais dalyvavo ir ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Lietuva paprastai yra viena didžiausių Izraelio diplomatinių rėmėjų Europos Sąjungoje, daugiausia dėl Lietuvos žydų istorijos ir siekio gauti JAV palankumą.











