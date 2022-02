„Mes ir toliau sustiprinsime savo NATO sąjungininkus. Šiandien įsakiau papildomus pajėgų ir įrangos perkėlimus į Estiją, Latviją ir Lietuvą, atsakant į Rusijos pripažinimą, kad ji neketina atitraukti pajėgų iš Baltarusijos“, - pareiškė J. Bidenas.

„Noriu aiškiai pasakyti: šie mūsų veiksmai yra visiškai gynybiniai“, – pabrėžė jis.

Ši griežtesnė žinia buvo paskelbta reaguojant į Rusijos prezidento Vladimiro Putino pirmadienį priimtą sprendimą pripažinti Rytų Ukrainoje įkurtų dviejų prokremliškų separatistinių „liaudies respublikų“ nepriklausomybę ir Maskvos ketinimus dislokuoti pajėgas tose teritorijose.

J. Bidenas sakė, kad šie žingsniai reiškia, jog Rusija pradeda veržtis į Ukrainą ir kad planuojama užimti didesnes teritorijas, nei buvo galima spręsti iš ankstesnių pareiškimų.

„Tai yra Rusijos invazijos Ukrainoje pradžia, – kalbėjo JAV lyderis. – Jis kuria pagrindą užimti jėga daugiau teritorijos.“

Jis pažymėjo, kad tai yra gynybiniai veiksmai ir JAV nesiekia kariauti su Rusija, bet nori pasiųsti „nesupainiojamą žinutę, kad JAV gins kiekvieną colį NATO teritorijos“.

Šaltiniai: siunčia tūkstantį karių ir moderniausius orlaivius

Pasirodžius informacijai apie papildomus JAV pajėgumus, kurie bus permesti į Baltijos šalis, greitai pasirodė ir šaltinių informaciją apie tai, kokias pajėgas siunčia amerikiečiai. Anot Pentagone dirbančios korespondentės Carlos Babb, į Baltijos šalis siunčiama apie 1 tūkst. JAV karių, dauguma jų iš Italijos.

#BREAKING Defense official tells me @POTUS troop announcement on deploying forces to Baltic nations #Estonia #Latvia #Lithuania includes deploying 1,000 US troops there from Italy, plus some F-35s moving there from Greece & Germany #UkraineRussiaConflict



Tuo metu „Politico“ rašantis Paulas McLeary, remdamasis šaltinių informacija pranešė, kad išties, apie 800 amerikiečių karių kaip ir 2014-siais Baltijos šalis sustiprins atvykę iš Italijoje, netoli Vičenzos dislokuotos JAV 173-osios desantininkų brigados.



NEW: a defense official lays out new US deployments in Europe:

Eight F-35s from Germany to "several" spots "along NATO’s eastern flank"

20 Apache helos from Germany to the Baltic

12 Apaches from Greece to Poland

— Paul McLeary (@paulmcleary) February 22, 2022