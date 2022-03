JAV pareigūnas: Rusija nebeapsimetinėja – ji gali siekti ne tik Ukrainos kontrolės

Rusijos agresija prieš Ukrainą, t.y. seniai prognozuota eskalacija neslopsta: rusai jau daugiau nei savaitę bando veržtis gilyn į kaimyninės valstybės teritoriją, nepaisydama siaubingų nuostolių. Be to, pamažu pildosi ir įspėjimai, kad Rusija gali griebtis teroro taktikos – Ukrainos miestų bombardavimai, nebesirenkant taikinių ir masiškai griaunant civilinę infrastruktūrą, intensyvėja.

Nenuostabu, kad stebint siaubingus vaizdus iš liepsnojančių Ukrainos miestų bei cinišką Rusijos reakciją, Vakaruose auga spaudimas ką nors daryti. Juk būtent NATO per pastaruosius kelis dešimtmečius ne sykį stabdė ar bandė stabdyti bei bausti režimus, už vykdytus susidorojimus su civiliais gyventojais – ar tai būtų JAV koalicijos kampanija Irake dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, ar NATO antskrydžiai buvusioje Jugoslavijoje, Libijoje, Sirijoje.

Vis dėlto net ir ginčytini šių antskrydžių kampanijų rezultatai, kai paskelbus neskraidymo zonas teko ne tik numušinėti priešininko lėktuvus, bet ir bombarduoti taikinius sausumoje, neužgožia esminės kliūties šiuo atveju: bet kokia neskraidymo zona reikštų tiesioginį įsitraukimą į karą su Rusija. Bet net ir tai pripažįstantys amerikiečių pareigūnai neslepia – iki karo vykę pokalbiai su rusų diplomatais, stengiantis išvengti eskalacijos, parodė, kad Kremlius gali būti ne tik nesuinteresuotas taika, bet ir gali eiti toliau. Karas Ukrainoje gali būti tik pradžia.

Įspėjo ir dėl Baltijos šalių

Perspėjimai, kad kirtus Ukrainai eilė gali ateiti ir kitoms NATO valstybėms, pavyzdžiui, Baltijos šalims, nėra naujiena.

„Jeigu neturite galios uždaryti oro erdvės, tuomet duokit man lėktuvų! Jeigu, neduok Dieve, mūsų nebeliktų, tuomet ateitų Latvijos, Lietuvos, Estijos eilė. Patikėkite manimi“, – ketvirtadienį tikino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Apie panašius pavojaus signalus dar prieš pat karą kalbėjo ir ypač nesėkmingu vizitu Maskvoje pasižymėjusi Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss, kuri taip pat teigė, kad „jei Rusija nebus sustabdyta dabar, V. Putinas sieks atsukti laikrodį į 1990 metus, galimai aneksuos Baltijos šalis“.

O dar 2008-ųjų rugpjūtį, į rusų bombarduojamą Tbilisį su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi atvykęs tuometinis Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis taip pat ištarė, regis, pranašiškus žodžius apie Rusijos taikinius.

Late President Lech Kaczyński during his visit to #Tbilisi on 12 August 2008: