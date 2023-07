JAV keičia nuomonę dėl paramos Ukrainai kritiniu momentu: kokį poveikį tai turės karui

Karas Ukrainoje tęsiasi jau beveik pusantrų metų, o pabaigos nematyti, tad padėtį vertinančiųjų požiūris primena pustuštės arba puspilnės stiklinės situaciją – kaip kam ji atrodo. Pavyzdžiui, anot Ukrainos vyriausiojo kariuomenės vado generolo V. Zalužno, pavyko „perimti strateginę iniciatyvą“ kovoje su rusų pajėgomis.

Tačiau ką tai reiškia? Juk stebint iš šono gali pasirodyti, kad tokie ambicingi pareiškimai sulaukia ir skeptiškų vertinimų – jokių reikšminų pasistūmėjimų ar akivaizdžių pergalių fronto linijoje per beveik mėnesį trunkantį kontrpuolimą pasiekti kol kas nepavyko.

Lėtas, metodiškas, daug jėgų ir aukų reikalaujantis stūmimasis į priekį – po kelis šimtus ar kelis kilometrus į priekį nėra tai, ko, galimai, tikėjosi visi tie, kas džiaugėsi dėl vakarietiškų tankų, artilerijos, šaudmenų perdavimu Ukrainai.

Juk nuo pavasario, kuomet laukta šio kontrpuolimo, kalbėta, kad Rusijos okupacinių pajėgų laukia tikra audra. O ir kai kurie patys rusų propagandistai neslėpė nerimo dėl to, kas laukia Rusijos armijos.

Bet po beveik mėnesio aršių kovų jų rezultatai kai kurių ukrainiečių ir jų rėmėjų nedžiugina: kelios atkovotos gyvenvietės, keliasdešimt ar keli šimtai kvadratinių km išvaduotos teritorijos, nusėtos karo žaizdų, būriai (bet ne tūkstančiai) rusų karo belaisvių, šiek tiek sunaikintos priešo technikos ir užnugaryje atakuojami tiltai, šaudmenų sandėliai – nejau tai ir viskas?

Optimistai kantriai atkerta: dar palaukite, dar nematėte visos kontrpuolimo galios, tikrasis ir visas kontrpuolimo paveikslas, jo numatytas grafikas vis dar nėra aiškūs, matomos tik atskiros detalės. Perimta strateginė iniciatyva tereiškia, kad dabar viskas yra ukrainiečių pusėje ir jie renkasi, ką, kur ir kaip atakuos.

Pesimistai skaičiuoja nuostolius ir būgštauja, kad nepavykus teks įšaldyti karą, gal net susitaikyti su laikinais teritorijų praradimais. Argumentų turi abi pusės. O ką rodo jau, regis, besikeičiantis JAV požiūris dėl specifinės paramos Ukrainai?

O gal galėtumėte greičiau?

Raginimų greičiau pradėti kontrpuolimą ir patarimų, kaip ir kur jį vykdyti pastaraisiais mėnesiais išties netrūko. Ypač garsiai, tiesa, dažniausiai anonimiškai, užkulisiuose reiškėsi tie politinių sprendimų priėmėjai, kurie neturi jokios karinės patirties, suvokimo apie tokio dydžio, rizikos ir sudėtingumo operacijas, kokios ėmėsi Ukraina.

Mėnuo be didesnių rezultatų fronte gali atrodyti nuviliantis rezultatas, kai viską vertini paviršutiniškai, žiūrėdamas tik iš savo susigalvotų arba taikomų kriterijų perspektyvos. O ir raginimai Ukrainos karinei vadovybei pasinaudoti kilusiu maištu Rusijoje, kurį sukėlė Jevgenijus Prigožinas priminė sofos ekspertų šūkavimus, raginant palaikomą sporto komandą.

Tad nenuostabu, kad interviu laikraščiui „The Washington Post“ Ukrainos kariuomenės vadas, generolas V. Zalužnas atvirai parodė susierzinimą.

„Mane užknisa, kai girdžiu, kad ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas šalies rytuose ir pietuose vyksta lėčiau nei tikėtasi. Mano kariuomenė kasdien juda į priekį, net jei tai tik 500 metrų. Tai ne šou. Tai ne šou, kurį stebi visas pasaulis, per kurį lažinamasi ar panašiai. Kiekviena diena, kiekvienas metras apmokamas krauju“, – sakė generolas.

Vadas pridūrė tai, kas dabar žinoma kone kiekvienam, kas seka šį karą: norint pasiekti proveržį, būtina turėti priemones: artileriją, tankus, šaudmenis – viso to Ukraina sulaukė, bet, ukrainiečių manymu, per lėtai, vėluojant. Visa ši vakarietiška ginkluotė ir technika nėra neįveikiama – fronte dega ir tankai „Leopard 2“, ir pėstininkų kovos mašinos „Bradley“.

Tačiau kitaip, nei dėl šio fakto džiūgaujantys rusų propagandistai, ukrainiečiai pastebi, kad vakarietiška technika yra ne tik pažangesnė, jei tik tinkamai naudojama – gali pridaryti didesnių nuostolių rusams, bet ir prieš sudegdama sugeba išgelbėti žmonių gyvybes – įgulų, pėstininkų. O techniką dar galima ir išgabenti, sutaisyti.

Ukrainian recovery vehicle (Bergepanzer 2) at work, recovering an M2A2 Bradley IFV on the Zaporizhzhia frontlines. It later also took care of another Bradley, T-72, and IMR-2 can be seen.