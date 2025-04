JAV karių tragedija atskleidė naują požiūrį į Trumpą: Lietuva vis dar nesupranta, kad reikia eiti kitu keliu

Tai čia toks buvo iš tokių variantų radikaliausių, kaip gali pasisukti procesas. Bet nežinau, kai žiūriu, kuo toliau, tuo labiau panašu, kad oficialusis Vašingtonas nenori, tingi ar čia jam per daug, per ilgai žaisti tokį žaidimą. Tiesiog pasiimti tiesiogine to žodžio prasme, pasiimti kažkaip planuoja, tik klausimas visas tas pasiėmimas. Bet kokiu atveju mes suprantame, kad tai, net jei greičiausia, aišku, susirėmimo karinio su aukomis iš abiejų pusių ar taip sakant sostinių apšaudymo, tikėkimės, nevyks, bet vis tiek tai bus karinė agresija bet kokiu atveju. O tai reiškia, kad tiesiog nebėra NATO.