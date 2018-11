Sekmadienį planuotas R. Karoblio susitikimas su Afganistano gynybos ministru generolu leitenantu Tariqu Shahu Bahrami buvo atšaukas, BNS informavo jo atstovė spaudai Vita Ramanauskaitė. Tuo metu šeštadienį Bagrame vykęs susitikimas su NATO specialiųjų operacijų komponento vadovybe buvo kitos sudėties, nei planuota. R. Karoblio darbotvarkė pakito, kai NATO bazėje Kabule šeštadienį buvo nušautas JAV karys. Dar vienas amerikiečių karys buvo sužeistas. Susiję straipsniai: Užsienio šalims atitenka 30 proc. Lietuvos gynybos biudžeto Karoblis atvyko į smurto krečiamą Afganistaną Aljansas teigia, kad ugnį į amerikiečius atidengė Afganistano karys, jis buvo nukautas. Talibano sukilėliai prisiėmė atsakomybę už prieš kelias savaites įvykusį išpuolį Kandahare, kur žuvo įtakingas vietos policijos viršininkas ir buvo sužeistas JAV generolas. Herato provincijoje talibai neseniai nušovė vieną ir sužeidė du NATO karius iš Čekijos. Krašto apsaugos ministras Afganistane vėliau susitiks su Lietuvos Specialiųjų operacijų pajėgų kariais Kandahare. Jis taip pat vyks į Heratą, kur lankys ten tarnaujančius lietuvius. Iš viso Afganistane tarnauja apie 50 Lietuvos karių. NATO misijoje „Tvirta parama“, skirtoje apmokyti Afganistano vietines pajėgas, tarnauja maždaug 16 tūkst. karių iš 39 valstybių.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.