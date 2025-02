JAV ir Rusijos derybose dėl Ukrainos – netikėti posūkiai: ko iš tikrųjų vertos baimės dėl antrojo Miuncheno suokalbio

Nieko apie Ukrainą be ukrainiečių. Remsime jus tiek, kiek reikės. Tokia JAV pozicija 3 metus atrodė nepalaužiama, net jei ir sulaukdavo kritikos dėl per menkos ambicijos bei lėto tempo. Dabar viskas apsivertė aukštyn kojomis: naujoji Baltųjų rūmų administracija dideliu greičiu ir be skrupulų skina kelia deryboms dėl taikos, regis, atvirai laidoja įsipareigojimus, Ukrainos viltis dėl NATO ir teritorinio vientisumo, o Europai meta ultimatumą. Ir tai – tik pradžia.