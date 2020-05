JAV bombonešis virš Vilniaus: tai ne tik signalas Rusijai – artėja sunkūs laikai

Balandžio 28-ąją NATO oro policijos misijos naikintuvų pilotai dislokuoti Šiauliuose išgirdo jau 16 metų įprastą įsakymą: Alpha scramble. Šis šaukinys reiškia, jog naikintuvai privalo kuo greičiau pakilti ir perimti virš Baltijos jūros tarptautinėje oro erdvėje aptiktus orlaivius, kurie nesilaiko skrydžio taisyklių: skrenda be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, nepalaiko radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru. Taip nutiko ir šį kartą.

Greitai atpažinti trys „svečiai“ – du Rusijos naikintuvai Su-35, lydėję strateginį bombonešį Tu-160. Grakštus ir milžiniškas balta spalva nudažytas bombonešis yra Rusijos strateginių pajėgų dalis gali gabenti sparnuotąsias raketas su konvenciniais ir branduoliniais užtaisais. Rusija turi 17 tokių orlaivių, pamažu juos modernizuoja.

Nepraėjus nė savaitei virš Baltijos jūros pasirodė iš išorės panašus, juodos spalvos bombonešis. Šį sykį NATO šalių naikintuvai kilo ne perimti neatpažinto orlaivio, o palydėti sąjungininkų lėktuvą – amerikiečių bombonešį B-1B.

Tokie skrydžiai nėra neįprasti, tačiau jų simbolinė reikšmė – milžiniška. JAV ir Rusija yra tos šalys, kurios pirmauja pagal užsikrėtimų koronavirusu skaičius. Jie nuolat auga, o užkratas įsimetė ir abiejų šalių karines pajėgas. Tad būtent dabar, net labiau nei bet kada anksčiau stengiamasi parodyti, kad nepaisant viruso, abi šalys ne tik pajėgios atgrasyti viena kitą bei palaikyti įprastą pusiausvyrą, bet ir tęsti pernai įsibėgėjusias ginklavimosi varžybas. Tačiau anksčiau ar vėliau galimybių ribos gali būti pasiektos ir siaučiantis virusas taps menkesne problema.

Panašūs išore, bet skirtingi paukščiai

B-1B – neatsitiktinai panašus į Tu-160, pastarasis kurtas atsakas amerikiečių bombonešiui ir iš išorės išties panašus, tad nepatyrusi akis galėjo ir supainioti šiuos orlaivius.

Bet jų vaidmuo ir galimybės skiriasi. Tu-160 yra viršgarsinis, aukštai skraidantis ir iš didelio nuotolio sparnuotąsias raketas į priešininko teritoriją leisti skirtas orlaivis. Tačiau realių kovinių veiksmų metu šis bombonešis išbandytas tik po ketvirčio amžiaus nuo sukūrimo – operacijoje Sirijoje 2015-siais.

JAV strateginis bombonešis B-1B per paskutinįjį Šaltojo karo dešimtmetį sukurtas kaip itin greitas, nedideliame aukštyje skraidantis ir įvairių tipų bei paskirties bombų, sparnuotųjų raketų galintis gabenti orlaivis jau kelis dešimtmečius yra vienas JAV karinių oro pajėgų darbinių arkliukų.

Nesyk modernizuotas orlaivis buvo nepakeičiamas JAV operacijose Afganistane, Irake, Libijoje, Sirijoje: įspūdį kelia didelis skrydžio nuotolis, įspūdingas arsenalas (23 tonos krovinio) ir universalus panaudojimas – nuo sparnuotųjų raketų smūgių Sirijai iki tikslių smūgių išmaniosiomis bombomis „Islamo valstybės“ ar talibų teroristams. Šių bombonešių parama iš oro nesyk naudojosi ir Lietuvos specialiosios pajėgos.

Būtent pastarosios gegužės 11-14 d. Brg. Gen. Kazio Veverskio poligone treniravosi daugiašalėse Jungtinės paramos ugnimi integravimo pratybose, kurių metu imituotos karinės operacijos „esant koncentruotai oro gynybai bei veikiant kompleksinėje aplinkoje“.

Čia B-1B sukiojosi dar prieš du metus, kai poligone įrengta moderni šaudykla, leidžianti treniruotis oro atakų vadovams ir užvesti orlaivius virš priešininko techniką imituojančių taikinių. Pernai taikinius atakavo ir bombonešiai B-52.

Iš pirmo žvilgsnio, simbolinis B-1B skrydis virš Vilniaus tebuvo JAV galios parodymas – iš pradžių virš Varšuvos praskridęs ir lenkų naikintuvų palydėtas JAV bombonešis vėliau praskrido virš visų Baltijos šalių sostinių.

Vis dėlto pastarąsias kelias savaites Europoje JAV bombonešiai vykdo ne tik simbolines ar specifines praktines misijas. JAV karinės oro pajėgos ir JAV laivynas pastaruoju metu visame pasaulyje neįprastais būdais labai aiškiai stengiasi atkreipti į save dėmesį. Ne tik tokių potencialių priešininkų, kaip Rusija ar Kinija, bet ir šiuo metu pavojingesnių oponentų – JAV senatorių dėmesį.

Virusas privertė demonstruoti jėgą

Vos per kelias savaites JAV karinės oro pajėgos į pratybas skirtinguose pasaulio taškuose išsiuntė visų trijų tipų strateginius bombonešius – kol B-1B Europoje treniravosi su Karališkomis Oro pajėgomis, Danijos, Lenkijos naikintuvais, skraidė virš Baltijos šalių, prie jų prisijungė iš bazių JAV pakilę du strateginiai bombonešiai B-52H ir du sunkiai radarų susekami B-2. Dar keli bombonešiai pasuko priešinga kryptimi ir pasirodė pietryčių Azijoje.

Čia jau kurį laiką jaučiamas iki tol duotybe laikytas JAV karinės galios vakuumas: dėl koronaviruso iš rikiuotės išvestas JAV lėktuvnešis „USS Theodore Roosevelt“ turėjo karantinuoti visą įgulą Guame, o šioje saloje dešimtmečius nuolatinio atgrasymo vaidmenį vaidinę JAV bombonešiai B-52H ir B-1B kiek anksčiau nutraukė nuolatinę misiją ir grįžo į JAV.

Galėjo susidaryti įspūdis, kad JAV, kurios pirmauja pasaulyje pagal užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičių – trečiadienio duomenimis Amerikoje buvo per 1,4 mln. užsikrėtusiųjų ir 83 tūkst. mirčių, sustabdė visus ambicingus planus 2020-siems. Atšauktos didžiausios nuo Šaltojo karo laikų pratybos Europoje „Gynėjas 2020“ – dalis jų perkelta į birželį ir vyks Lenkijoje.

Dar sausio mėnesį, kai JAV nukovė Irano generolą Qasemą Soleimani, buvo nerimauta dėl atviros amerikiečių ir Irano konfrontacijos – amerikiečiai iš JAV greitai permėtė 3,5 tūkst. karių į Iraką, o vėliau juos grąžino atgal. Bet jau kovą visas karinių pajėgų judėjimas buvo sutrikdytas – karių dislokavimo prireikė JAV miestuose, kuriuose ėmė sparčiai plisti koronavirusas.

Todėl pavieniai galios demonstravimo veiksmai tik dar labiau atkreipė į save dėmesį. Iš pradžių JAV Pietryčių Azijos regione surengė nepertraukiamus bombonešių B-1B skrydžius, kaip simbolinį įspėjimą Kinijai.

Neatsitiktinai buvo paviešinta ir kita informacija: šie bombonešiai, kurie anksčiau gabeno branduolinius ginklus, dabar apginkluoti sparnuotosiomis raketomis AGM-158 JASSM-ER. Šios raketos gali pasiekti taikinius, esančius už 1 tūkst. km, o tai reiškia, kad iš JAV pakilę bombonešiai gali greitai atsidurti bet kuriame pasaulio taške. Vos vienas B-1B gali gabenti net 24 tokias sparnuotąsias raketas, kurių viena gali sunaikinti didelį laivą arba strateginį objektą sausumoje.

Pavyzdžiui, per vieną parą permesti bombonešiai atskrido į Guamą, kur buvo pakrautas JASSM raketų krovinys ir B-1B iš dviejų pusių apskrido Filipinus, pasukdami link Pietų Kinijos jūros, kurioje Pekinas reiškia savo teritorines pretenzijas. Signalas – daugiau, nei iškalbingas: net jeigu JAV šiuo metu Ramiajame vandenyne neturi veikiančio lėktuvnešio – amerikiečių karinės galios simbolio, 48 sparnuotųjų raketų smūgiu galima atgrasyti bet kurį priešininką.

Tad prieš kelerius metus patvirtinus naują Pentagono strategiją JAV pajėgoms „būti strategiškai nuspėjamoms, tačiau operacine prasme nenuspėjamoms“, amerikiečiai demonstruoja, kad nepaisant koronaviruso ar kitų trikdžių, žaibiškas atsako smūgis būtų garantuotas net ir to nesitikint.

Tuo signalai nesibaigė, mat dar balandį JAV paviešino, jog B-1B bus skirtas gabenti naujos kartos hipergarsines raketas AGM-183, vieną kurių pernai jau išbandė bombonešis B-52H. Pritvirtinta prie bombonešio „pilvo“ ši raketa paleidžiama ir šauna į viršų – nuo jos atsiskyrusi galvutė hipergarsiniu griečiu (mažiausiai 5 kartus greičiau už garso greitį) skrieja link taikinio. Šios raketos bandymams jau skirta beveik 1 mlrd. dolerių.

Galiausiai JAV su sąjungininkais surengė pratybas Barenco jūroje, kur amerikiečių laivai (išskyrus povandeninius) nesilankė nuo paskutinio Šaltojo karo laikų dešimtmečio. Formaliai tarptautiniuose vandenyse pratybas gali rengti bet kuri šalis, tačiau Barenco jūra laikyta Rusijos Šiaurės laivyno karinių žaidimų aikštele.

Būtent pro čia Rusijos laivynas pastaraisiais metais pradėjo rengti vis įspūdingesnius reidus – masinius išplaukimus į Šiaurės Atlantą, kuris yra gyvybiškai svarbi NATO susisiekimo erdvė. Gegužės pradžioje Barenco jūroje pasirodė Rusijos laivyno „pamėgtas“ – nesyk persekiotas ir provokuotas karo laivas „USS Donald Cook“ ir dar keli JAV bei britų karo laivai.

„Čia amerikiečius matysime dažniau – navigacijos laisvė tarptautiniuose vandenyse yra JAV strateginis interesas. Be to, per pastaruosius metus išaugę Rusijos Šiaurės laivyno sparnuotųjų ir balistinių raketų pajėgumai verčia NATO mesti iššūkį rusams labiau į šiaurę, jei kiltų globalus konfliktas“, – teigė buvęs Norvegijos tarptautinių santykių instituto dėstytojas Peras Erikas Solli.

Jis pažymėjo, kad dar kovo pabaigoje naujoje RAND ataskaitoje atkreiptas dėmesys į tai, kad sparnuotomis raketomis ginkluoti Rusijos laivai plaukioja vis drąsiau ir agresyviau netoli Lokių salos, kuri yra strateginis vadinamoji Lokių tarpo taškas.

Šaltojo karo laikais strateginę reikšmę turėjo vadinamasis Grenlandijos, Islandijos ir Jungtinės Karalystės tarpas (GIUK), kur patruliavo Aljanso laivai, buvo įrengta sovietų povandeninio laivyno judėjimą fiksavusi stebėjimo sistema SOSUS. Šiandien dar svarbesniu, nors ir mažesniu vadinamas Lokių tarpas esantis tarp žemyninės Norvegijos dalies ir šiai priklausančios Svalbardo salos.

Pastarosios šalies invaziją jau nesyk repetavo Rusijos pajėgos. Vien tai, kad Rusija tarptautiniuose vandenyse netoli Lokių salos surengė masines 30 karo laivų šaudymo pratybas – ko nedarė 3 dešimtmečius, atkreipė JAV ir sąjungininkų dėmesį.

Norvegijai, net Jungtinei Karalystei, kaip ir Baltijos šalims ypač didelį nerimą kelią ir Rusijos orlaiviai, kurie skraido be skrydžio planų, radiolokacinių atsakiklių, nepalaiko radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centrais.

