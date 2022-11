Jaunimo lūkesčiai dėl algos auga greičiau nei atlyginimai: beveik pusė į rankas iškart nori solidžios sumos

SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas LNK sakė, kad naujausia apklausa atskleidė jaunimo norus artimiausiems penkiems metams. Jie nuo praėjusių metų jau skiriasi.

„Jaunimas visada būdavo ambicingas. Ir akivaizdu, kad tas ambicingumas niekur nedingsta ir net sakyčiau stiprėja. 4 iš 10 apklaustųjų tikisi per penkerius metus pasiekti 2,5 tūkst. eurų algą į rankas. Tai tikrai yra nemažai.

O lyginant su tokia pačia praėjusių metų apklausa, fiksuojamas padidėjimas. Prieš metus tokios algos tikėjosi apie 28 procentus apklaustųjų. Šuolis į viršų yra, kalbant apie tuos į viršų pašokusius norus. Bet turbūt irgi matome, kad darbo rinka per pastaruosius 12 mėnesių ji buvo stipri, galima sakyti, kad pastiprėjo“, – sakė ekonomistas.

T. Povilauskas priminė, jog vidutinis darbo užmokesčio augimo šalyje vidurkis – apie 12 procentų.

„Tai, matyt, veikia tas požiūris, kaip žiūri į ateitį, panašiai ir susiprojektuoja. Jeigu panašiu tempu augtų algos ateinančius penkerius metus, ta ambicija gali virsti realybe“, – LNK sakė ekonomistas T. Povilauskas.

Jis pasidalino ir oficialia statistine informacija, tik 1 procentas asmenų iki 24 metų uždirba 2500 eurų į rankas.

„Jeigu žiūrėsime į vyresnius – 24–35 metai, tai ten maždaug 7 procentai žmonių, kurie uždirba daugiau nei 2500 eurų. Galvojama, kad algos kaip ir augo, taip ir augs, tai yra ambicingas požiūris. Tai dalis pasieks tai, dalis – ne. Bet manau, kad normalu yra būti ambicingam“, – kalbėjo T. Povilauskas.

Jo teigimu, Lietuvos ekonomika yra „pakankamai teisingame kelyje“.

„Nes jeigu žiūrėsime į paskutinius 3–5 metus, kur daugiausiai augo dirbančiųjų skaičius, tai buvo IT ir komunikacijų sektorius. Aišku, ypač didieji miestai ir čia ta plėtra buvo labai sparti. Ir tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris lėmė tą spartų darbo užmokesčio augimą – jis pakelia vidurkį į viršų. Nes IT sektoriuje vidutinis darbo užmokestis per metus padidėjęs maždaug 17 procentų – daugiau nei šalies vidurkis.

Ir jeigu žiūrėsime į paskutinius penkerius metus, IT sektorius visada būdavo pirmaujantis.

„Šitame sektoriuje dirba santykinai daugiau jaunų žmonių ir čia irgi atsakymas – iš kur tos didėjančios ambicijos. Nes konkurencija dėl jaunų žmonių vis dar yra pakankamai didelė“, – pabrėžė T. Povilauskas.

Ekonomistas teigė, jog kitais metais algų augimas bus mažesnis.

„Aišku, iš darbuotojo perspektyvos yra noras, kad jam būtų kompensuota infliacija, jo virš 20 procentų. Bet daugeliui įmonių pelningumas tiek neaugo. Tai čia tas požiūrio išsiskyrimas tarp darbuotojo ir darbdavio, aišku, yra aštrus“, – LNK sakė SEB banko ekonomistas T. Povilauskas.

