„Tiek Marijampolės, o ypač Kauno reanimacijos daktarai yra nuostabūs. Visi stengėsi iš paskutiniųjų. Esu labai jiems dėkinga, kad bandė mano brolį išplėšti iš mirties nagų. Pranešęs mums liūdną žinią, pats daktaras neslėpė ašarų. Visas reanimacijos personalas nesulaikė ašarų“, – Delfi sakė mirusio jaunuolio sesuo.

„Jie yra didvyriai, superherojai. Pergyvena kartu su mumis. Bet ne visada viskas įmanoma, jie taip pat labai pergyvena dėl prarastų gyvybių. Tai turi būti nepaprastai sunku, nepaprastai...“ – susijaudinimo neslėpė ji.

27-erių metų vyras mirė LSMU Kauno klinikose. Tai – jauniausia koronaviruso auka Lietuvoje. Apie jo mirtį pranešta ketvirtadienio rytą. Ketvirtadienį popiet LSMU Kauno klinikų Intensyviosios terapijos klinikos vadovas profesorius Vidas Pilvinis pateikė daugiau informacijos apie mirusįjį. Pasak jo, 27-erių metų jaunuolis gretutinių susirgimų neturėjo, buvo sportuojantis.

Nors pirmieji COVID-19 testai buvo neigiami, vyrui progresavo kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, dėl to gydytojai įtarė COVID-19 infekciją, be to, jo šeimos nariai taip pat sirgo šia infekcija.