Jie baigė jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kursą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Tai jau ketvirtoji po mokymų atnaujinimo juos baigusi kariūnų aspirantų laida, papildžiusi Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas. Anot ministerijos, dauguma jaunuolių po kurso baigimo planuoja savo ateitį sieti su Lietuvos kariuomene. Po šešerių metų pertraukos 2012 metais jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti, siekiant rengti būrių vadus Lietuvos kariuomenės rezervui bei ginkluotosioms pajėgoms reikalingus specialistus. Mokytis šiuose kursuose turi galimybę aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai trunka trejus metus, kursai Vilniuje ir Kaune vyksta kas antrą savaitgalį. Sėkmingai kursą baigusiems klausytojams suteikiama rezervo būrio vado kvalifikacija ir suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko – leitenanto – karinis laipsnis.

