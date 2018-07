Anot R. Žemaitaičio, „tvarkiečių“ frakcijos seniūnas Kęstutis Bartkevičius prieš dvi savaites buvo susitikęs su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu ir pateikė 15 punktų, kuriuos „tvarkiečiai“ norėtų įtraukti į programą.

„Šiandien buvo politinis susitarimas, kada būtų galima pasirašyti frakcijinį, pabrėžiu, tik frakcijinį susitarimą, ne tarp partijų, jeigu pritariama mūsų tiems 15 punktų. Tai perėjome per tuos punktus iš politinės pozicijos, ar visi pritaria šiems dalykams. Tai praktiškai visur buvo sutarta, tik laukiame dabar Trišalės tarybos sprendimo dėl minimalios mėnesinės algos“, – DELFI sakė R. Žemaitaitis.

Anot jo, politinė diskusija vyksta dėl sveikatos gydymo įstaigų pertvarkos, kurią neseniai vetavo prezidentė Dalia Grybauskaitė, taip pat dėl dvigubos pilietybės, nes „tvarkiečiai“ mano, kad kartelė referendumui negali būti nuleista per žemai, be to diskutuojama dėl vaiko pinigų, prekybos centrų nedarbo sekmadieniais ir dėl PVM lengvatų.

„Buvo susitikę Vytas Kamblevičius, Ramūnas Karbauskis ir Juozas Bernatonis nuo socialdarbiečių. Praktiškai dėl visų punktų sutarta, išskyrus keturis punktus“, – DELFI sakė „tvarkietis“.

Anot jo, jeigu iki rudens būtų pateiktas skaičiavimas dėl visų siūlomų programinių nuostatų, jau rugsėjo pradžioje, pasitinkant naują Seimo sesiją, būtų galima kalbėti apie minimą susitarimą.

Anksčiau R. Karbauskis yra sakęs, kad į koalicijas su teisiamomis partijomis neis, „Tvarkai ir teisingumui“ yra pareikšti įtarimai. Paklaustas apie tai R. Žemaitaitis DELFI pabrėžė, kad tai yra frakcijų susitarimas, ne partijų, o įtarimai pareikšti partijai.

Kaip DELFI pabrėžė ir valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, sutartis būtų pasirašoma tik su konkrečiais politikais, t.y. „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos atstovais. Anot jo, šioje frakcijoje nėra asmenų, kuriems būtų pareikšti įtarimai, todėl nėra baimės su jais bendradarbiauti. Anot jo, į koaliciją plačiąja prasme „tvarkiečiai“ ir jokios kitos partijos kviečiamos nebus.

Į klausimą, ką iš šio susitarimo gauna „tvarkiečiai“, R. Žemaitaitis atsakė, kad jam svarbiausia yra įgyvendinti savo priešrinkiminius pažadus žmonėms.

Dar birželio pabaigoje žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie „tvarkiečių“ norą bendradarbiauti su „valstiečiais“. Tuomet portalas lrt.lt rašė, kad „Tvarkos ir teisingumo“ garbės pirmininkas Rolandas Paksas ne kartą yra susitikęs tiek su „valstiečių“ pirmininku R. Karbauskiu, tiek ir su premjeru Sauliumi Skverneliu aptarti bendradarbiavimo galimybių.

R. Karbauskis: pasiūlymai – ne naujiena

Vertindamas „tvarkiečių“ pasiūlymus R. Karbauskis BNS teigė, kad jie „valstiečiams“ nėra naujiena.

„Tie pasiūlymai nėra nauji mums, nes jie visi praktiškai yra Vyriausybės programoje. Galbūt bus išdėstyta smulkiau, kada tai bus įgyvendinta, galbūt dar kokie nors niuansai bus. Mums tai nėra kažkas šokiruojančiai keisto, naujo, tai mūsų pačių rinkimų programa ir Vyriausybės programa. Gal tik vienas punktas nėra programos dalis, bet nekomentuosiu smulkiau, nes nežinau visų atsakymų“, – kalbėjo R. Karbauskis.

„Valstiečiai“ siūlė frakcijų bendradarbiavimo sutartį ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijai–Krikščioniškų šeimų sąjungai, tačiau lenkų atstovai naujienų portalui lrt.lt teigė, kad tokia bendradarbiavimo forma jų netenkina. Aštuonis Seimo narius turinti frakcija pageidavo Vyriausybėje gauti dviejų arba trijų ministrų portfelius.

R. Karbauskis teigė tokio pageidavimo negirdėjęs, o bendradarbiavimas su Lenkų rinkimų akcija nesikeičia. Anot jo, šiai frakcijai tiesiog nereikia frakcijų susitarimo.

„Mes dėkingi Lenkų rinkimų akcijai už palaikymą, nes daugelis mūsų pozicijų objektyviai sutampa dėl vertybinių dalykų“, – sakė „valstiečių“ vadovas.

Anksčiau jis yra minėjęs, kad naujiems partneriams gali būti pasiūlytas Seimo pirmininko pavaduotojo postas.

„Jeigu Seimo vicepirmininko pozicija bus pasiūlyta „Tvarkai ir teisingumui“, tai ji bus pasiūlyta ir Lenkų rinkimų akcijai“, – pabrėžė R. Karbauskis.

R. Žemaitaitis tvirtino, kad jie kol kas nesidera dėl jokių postų Seime.

„Pasakėme, kad jokių kalbų apie tai nebūtų – svarbiausia šių punktų įgyvendinimas, o paskui, jeigu matome, kad sutariame ir dirbame, galime kalbėti ir apie vieną-kitą postą. Bet dabar tikrai ne“, – tikino jis.

Partija „Tvarka ir teisingumas“ Seime turi 7 narius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija – 55, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija – 11 narių.

„Tvarkiečių“ siūlymuose – 15 punktų

DELFI pavyko gauti „tvarkiečių“ pasiūlymus frakcijų sutarčiai:

1. Minimalus atlyginimas ne mažiau 50 proc. vidutinio atlyginimo;

2. Tiesioginiai seniūnų rinkimai;

3. Lengvatinis 9 proc. tarifas šilumos gamyboje naudojamam kurui;

4. Tarėjų institutas teismuose;

5. Didžiųjų prekybos tinklų darbo laiko ribojimas savaitgaliais;

6. PVM mokėjimo prievolė perkelti pirkėjui (dabar pardavėjas. Tokia nuostata dabar jau galioja rangos darbams statybose);

7. Darbo užmokesčio mokėjimo galimybė 4 kartus per mėnesį;

8. Neformalaus ugdymo finansavimo ženklus didinimas;

9. Per krizę sumažintų išmokų kompensavimas pavojingose sąlygose dirbusiųjų, valstybės pensininkams (statutiniams);

10. Pelno mokesčio 75 proc. į valstybės biudžetą, 25 proc. į savivaldybės biudžetą;

11. Privalomos gyventojų apklausos svarbiausiais savivaldybei klausimais;

12. Energetinio efektyvumo didinimo priemonių pakankamas finansavimas (minimum 2000 daugiabučių modernizuojama kasmet);

13. Tinkamas išorinės ES sienos saugojimas (rentgeno įrenginys kiekviename poste);

14. VDU 2019 metais bus 1000 eur;

15. Vaiko pinigai 1 metais – 100 proc. darbo užmokesčio; 2 metais – 75 proc. darbo užmokesčio