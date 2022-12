„Neturiu įsivaizdavimo, kiek čia iš tiesų pakenks V. Benkunskui dėl to, kad V. Benkunską kelia partija ir nemažai žmonių balsuos už konservatorių partiją, o M. Majauskas eis ne su ja ir ką tik turėjo nemažą konfliktą su ja – takoskyra tarp jų yra akivaizdi“, – komentuodamas M. Majausko sprendimą varžytis dėl mero posto, antradienį sakė politologas.

Pasak jo, vis dėl to nėra abejonių, kad kažkiek balsų nuo V. Benkunsko buvęs partijos bičiulis nurėš.

Tačiau M. Jastramskis priminė ir tai, kad M. Majauskas yra dalyvavęs Vilniaus mero rinkimuose ir juose jam ne itin sekėsi.

M. Majauskas dalyvavo 2015-ųjų Vilniaus miesto mero rinkimuose, kur surinko 8,71 proc. balsų ir liko ketvirtas.

„Nepasakyčiau, kad yra potencialas labai smarkiai įkąsti (V. Benkunskui – Delfi), bet kažkiek gali, be abejo“, – teigė J. Jastramskis.

Jis pridūrė, kad M. Majauskas pastaruoju metu buvo ryškiai matomas ir jo pasirodymas mero rinkimuose neturėtų pradžiuginti nei vieno kandidato, tačiau politologas atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu ryškiausia M. Majausko rėmėja buvo opozicija.

„Todėl sudėtinga man tikėtis, kad daug dešiniųjų rinkėjų balsuos už M. Majauską“, – teigė pašnekovas.

Kiek M. Majauskas tikisi sėkmės rinkimuose, o kiek šiame žingsnyje galime įžvelgti keršto jį išmetusiai partijai?

Tai, kad M. Majauskas eina kaip nepriklausomas kandidatas – be be partijos, be komiteto ir be sąrašo, anot M. Jastramskio, rodo, kad negalima rimtai traktuoti jo siekio tapti Vilniaus meru, nes merui dirbti be savivaldybės tarybos paramos, be daugumos joje, yra sudėtinga net ir sustiprinus mero galias po reformos.

„Galimai tai yra kerštas, nes jis eina prieš V. Benkunską, iš kitos pusės manau, kad jis nori palaikyti savo pavardę viešosios erdvės dėmesio centre, kad jo nepamirštų kaip politiko, apie jį kalbėtų. Greičiausiai jis turi ir tolimesnių ambicijų, galbūt norės toliau būti išrinktas į parlamentą. Būtų keista, jei po viso šito jis norėtų būti pamirštas“, – teigė jis.

Dumbliauskas: jis nori likti prožektorių šviesoje

Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologas Vytautas Dumbliauskas Delfi sakė, kad kandidatavimu M. Majauskas bando kompensuoti prarastą komiteto vadovo postą, esą jis nori likti ryškus politikas, apie kurį visi kalba, o ne eilinis Seimo narys.

Politologas mano, kad konservatorių partija su M. Majausku pasielgė per žiauriai, esą neatmestina, kad taip galvoja ir dalis konservatorių rinkėjų Vilniuje.

„Tai spėjimas – jei dalis Tėvynės sąjungos rinkėjų Vilniuje, kurie rinks merą, nėra patenkinti tuo, jie gali balsuoti už M. Majauską vien dėl to, kad jie mano, kad jis neteisingai ar per stipriai nubaustas“, – teigė V. Dumbliauskas.

Jo teigimu, visuomenė mėgsta užjausti skriaudžiamus, nepaisant to, kad Vilniaus mieste konservatorių partija yra stipri.

„Dėl to, kad dalis partijos rinkėjų gali balsuoti už M. Majauską parodydami jam paramą, gali nukentėti V. Benkunskas“, – sakė jis.

Tačiau kartu pašnekovas pridūrė, kad konservatorių partijos rinkėjai pasižymi drausmingumu, todėl labai svarbu, kaip į M. Majausko kandidatavimą reaguos partijos vadovybė.

„Gal partija kreipsis viešai ragindama nesiskaldyti, palaikyti V. Benkunską, nes M. Majauskas yra „blogietis“, ne be reikalo išmestas. Konservatorių rinkėjai yra išsilavinę žmonės ir turi galvas ant pečių, todėl manyčiau, kad visko gali būti, gali būti balsavimas iš gailesčio M. Majauskui ir iš keršto vadovybei, kuri, jų nuomone, per žiauriai nubaudė M. Majauską“, – kalbėjo politologas.

V. Dumbliausko vertinimu, M. Majauskas yra ryškus politikas, kuriam reikia kompensuoti prarastą Seimo Biudžeto ir finansų komiteto postą.

„Tai yra kompensacija, jis ir vėl bus prožektorių šviesoje, dėmesyje – žiniasklaida, interviu. Jam, tokiam ryškiam žmogui, būti eiliniu Seimo nariu... Tai yra kompensacija, kad iš komiteto pirmininko tapai niekuo – eiliniu parlamentaru“, – sakė pašnekovas.