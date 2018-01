„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Japonija netrukus ims bendradarbiauti Taline veikiančiame NATO Kibernetinės gynybos kompetencijos centre“, – penktadienį informavo Estijos ministras pirmininkas Juri Ratas po susitikimo su Taline viešinčiu Japonijos premjeru Shinzo Abe. Šią informaciją patvirtino ir Japonijos vyriausybės vadovas. „Sveikiname Japonijos sprendimą prisijungti prie Kibernetinės gynybos centro darbo kaip šaliai partnerei. Tai yra statusas, suteikiamas šalims, kurios nėra NATO narės. Japonija yra viena iš svarbiausių Aljanso partnerių ne iš euroatlantinio regiono ir taip pat yra žinoma bei pripažinta pasaulinė lyderė technologijų ir kibernetinio saugumo srityje. Japonijos prisijungimas prie centro veiklos liudija, kad šalys, turinčios panašų požiūrį ir vertybes, svarbiu laiko bendradarbiavimą kibernetinės gynybos sferoje“, – pareiškė Aljanso Kibernetinės gynybos kompetencijos centro vadovė Merle Maigre. Susiję straipsniai: Turkija rekomenduoja savo piliečiams atsisakyti kelionių į JAV Linas Linkevičius: nereikia dramatizuoti - esame kaip niekada saugūs Taline įsikūrusi institucija yra akredituotas tarptautinis Aljanso centras, analitinis centras bei mokymo įstaiga. 2008 metais įkurtas centras šiuo metu yra svarbus su kibernetine gynyba susijusių žinių šaltinis NATO ir Aljanso narėms. NATO Kibernetinės gynybos kompetencijos centras, savarankiška tarptautinė organizacija, daugiausiai dėmesio skiria taikomiesiems tyrimams ir analizei. Taip pat jame rengiami mokymai šis srities specialistams. Kiekvieną pavasarį centras rengia kibernetinės gynybos konferenciją „CyCon“, kuri pritraukia kelis šimtus ekspertų iš viso pasaulio: vyriausybių, gynybos pajėgų, kompanijų, universitetų atstovų. Aljanso Kibernetinės gynybos kompetencijos centras taip pat kasmet rengia didžiausias pasaulyje kibernetinės gynybos pratybas „Locked Shields“. Šiuo metu prie šio centro veiklos prisideda 20 valstybių, įskaitant Baltijos šalis, JAV, Turkiją ir Didžiąją Britaniją.

