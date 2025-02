Jansonas: iš vieno sakinio daromas kažkoks šou

„Esame ilgo kelio pradžioje. Man labai keista, kai iš trijų dalių kalbos stengiamasi ištraukti vieną sakinį ir iš jo padaryti kažkokį šou. Tikrai nemanau, kad ponas Paluckas traukiasi nuo Lietuvos gynybos poreikio ar staiga pradėjo manyti, kad divizija Lietuvai iki 2030 m. nėra būtina. Taip nėra, o dėl finansavimo šaltinių, dėl to kur tai bus užrašyta ir kaip tai bus užrašyta – be abejo VGT sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, bet kiekviena institucija, kuri nenorėtų jų įgyvendinti turi argumentuotai pateikti kodėl to nereikia ir kaip mato kitas išeitis. Šiuo atveju manau, kad jokio nesutarimo nėra ir keista, kai pasaulio akivaizdoje tyčia daužomės ten, kur net konflikto nėra“, – akcentavo jis.