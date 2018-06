Kaip pranešė ministerija, bus įvardinti vidaus audito metu nustatyti sisteminiai Kalėjimų departamento veiklos organizavimo trūkumai ir juos lėmusios priežastys. Taip pat bus paaiškinta, kaip toks veiklos organizavimas darė įtaką ydingai valstybės biudžeto lėšų naudojimo praktikai bausmių vykdymo sistemoje. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvaus Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Dorita Visalgienė, teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis ir Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis, institucijai vadovaujantis nuo pernai gruodžio. Suirutė kalėjimų sistemoje kilo, kai pernai pavasarį tuo metu Kauno tardymo izoliatoriaus buhaltere dirbusi Rasa Kazėnienė pranešė apie pažeidimus šioje įstaigoje. Po to vykusio tarnybinio patikrinimo metu atsistatydino Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė, o po tyrimo atleistas Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas Edvardas Kviatkauskas. Vasarą R. Kazėnienei apie pažeidimus izoliatoriuje Kaune pranešus antrą kartą, tai įsiūbavo patikrinimus ir kitose bausmių vykdymo įstaigose. Kalėjimų departamento auditas inicijuotas tikrinant Pravieniškių pataisos namus - atvirąją koloniją. Šio audito metu nustatyta daug pažeidimu, teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kalėjimų departamento auditas pavasarį supurtė ir pačios Teisingumo ministerijos viršūnes. Tuometinė ministrė Milda Vainiutė sulaukė kritikos dėl neveiklumo ir pasitraukė iš pareigų. Iš pareigų kiek anksčiau taip pat pasitraukė ir tuometinis viceministras Raimondas Bakšys, kritikuotas dėl kalėjimų sistemos auditų stabdymo. Tuo metu buvusią vieną šių auditų vykdytojų R. Kazėnienę teisingumo ministras E. Jankevičius paskyrė laikinai vadovauti Kauno tardymo izoliatoriui.











