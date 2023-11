Jakštas: mokytojų algų siejimas su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu – per daug sudėtingas įsipareigojimas

„Įsipareigojimas yra apie vidurkį. Dėl to galbūt čia ir yra padaryta klaida, kad per sudėtingas įsipareigojimas, sakyčiau, ateityje. Ką mes įsipareigoję ir su kitomis keturiomis (mokytojų – ELTA) profesinėmis sąjungomis, tai sutarti kitą tikslą. Šitas (tikslas – ELTA) bus pasiektas iki 2024 metų galo, bet reikės sutarti kitą ilgalaikį tikslą ir manau, kad reikėtų jo paprastesnio, nes vidurkis yra visgi per sudėtingas. Reikėtų galbūt galvoti, kiek dirbamas pilnu etatu nei vienas mokytojas neuždirbtų „mažiau nei“ ir sutarti kažkokią apatinę ribą, ir tada kalbėti apie tą pasiskirstymą galbūt kažkokiuose kituose dokumentuose, bet suprantame, kad dažniausiai žiūrima į savo algalapį, bet nekreipiama dėmesio, kad susitarimas yra apie vidurkį“, – LRT radijui pirmadienį kalbėjo G. Jakštas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras priminė, kad 2019 m. su mokytojų profesinėmis sąjungomis sutarta, jog iki 2025 m. mokytojų algos siektų 130 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio, vėliau nutarta, kad šis tikslas bus pasiektas iki 2024 m. pabaigos.

„Pagal pateiktą siūlymą, kitais metais per du etapus (bus siekiama padidinti mokytojų algas – ELTA) padidinti 21 procentu. Tas įsipareigojimas bus įgyvendintas“, – dėstė G. Jakštas.

Toks planas didinti mokytojų algas, kaip sakė G. Jakštas, bus pateiktas pasirašyti ir streikuoti toliau raginančiai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungai (LŠDPS).

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas LRT radijui sakė, kad jo vadovaujama profesinė sąjunga būtent ir nori, jog mokytojų algos kitąmet siektų 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio. Šį reikalavimą A. Navickas teigė dar kartą pristatysiantis pirmadienį, susitikime su G. Jakštu

„Mes linkę eiti į įvairius kompromisus, apie tai kalbėjome, bet tie kompromisai turi vesti visus mus į tą valstybės išsikeltą tikslą. Jei matysime, kad šitas susitikimas yra tik kažkokia imitacija ir nenorima susitarti, siekti kažkokio kompromiso, kuris mus visus vestų į valstybės išsikeltą tikslą, tai aišku, kad susitarti nieko neapvyks ir trečiadienį atnaujinsime streiką“, – dėstė LŠDPS vadovas.

Jis kartojo, ministerijos skaičiavimai, jog kitąmet bus pasiekta, kad mokytojų algos sudarys 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio yra netikslūs.

„Tą, ką dabar ministerija siūlo, tai nepasieks 130 procentų vidutinio darbo užmokesčio. Mes ir atėję prie Seimo bandysime tą įrodyti. Jeigu reikės, ministrui pateiksime ir metinius mokytojų darbo užmokesčius, jeigu jis jų nežino, nors manau, kad žino. Tai, ką ministras deklaruoja, galima sakyti griauna net valstybės pamatus“, – kalbėjo A. Navickas.

Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas pažymėjo, kad ministerija, skaičiuodama mokytojų algų didinimą, remiasi Valstybinės duomenų agentūros statistika.

„Suprantu, kad pabando galbūt profesinė sąjunga paskaičiuoti kitaip tą mokytojų vidutinį darbo užmokestį, bet tada tokio eksperimentinio skaičiaus negalime lyginti su šalies vidutinio (atlyginimu – ELTA), tada turėtume ir šalies vidutinį (atlyginimą – ELTA) paskaičiuoti pagal tokią pat metodiką. Negalime vieną skaičių vienaip paskaičiuoti, kitą – kažkokiu kitu būdu ir imti santykį“, – LRT radijui dėstė G. Jakštas.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas teigė, kad tokie G. Jakšto pareiškimai reiškia, jog ministro planuojamas susitikimas su streikuoti planuojančia profesine sąjunga esą tėra tik viešųjų ryšių triukas. Dėl to, anot jo, mokytojų streikas nebus atidedamas.

„Šiandien manome, kad streikas tikrai bus didesnis negu pirmoji banga, bet suprasdami ir streiko sudėtingumą, ir viską, tikrai reaguosime į Seimo sprendimus ir tikrai pradėsime streikuoti. Pasižiūrėsime, kaip elgiasi Vyriausybės, Seimas. Turbūt vėl darysime pertraukas, streiko bangas“, – kalbėjo A. Navickas.

ELTA primena, kad rugsėjo 29–spalio 12 d. vyko pedagogų streikas, organizuotas švietimo darbuotojų profesinės sąjungos. Spalio 12 dieną streikui perėjus į pasyviąją fazę, mokytojai grįžo darbuotis į klases. Vis dėlto, grįžti į aktyvųjį streiką planuojama lapkričio 22 dieną.

Grįžimas prie streiko lapkričio pabaigoje yra grindžiamas tuo, jog tuo metu Seime bus pradėtas svarstyti kitų metų valstybės biudžetas. Tikimasi, kad parlamentarai išgirs profesinės sąjungos prašymą kitais metais didinti mokytojų atlyginimus ne 21 proc., kaip yra numačiusi Švietimo ministerija, o 32 procentais.