„Daug kam nepatinka, kad į valdžią atėjo politinė jėga, kuri siekia, kad valstybėje nebeliktų tokių atvejų, kada „draugeliams“ atiduodamos valstybės biudžeto lėšos, kurios paverčiamos stabilaus ir nepajudinamo biznio šaltiniu“, – trečiadienį tokiu įrašu feisbuke pasidalino A. Širinskienė.

Ji rašo, kad prieš Kalėdas žiniasklaidoje nuskambėjo vieši klausimai kai kuriems žiniasklaidos atstovams, susijusiems asmeniniais ir verslo ryšiais (Edmundui Jakilaičiui, Rasai Jakilaitienei, Laurynui Šeškui, Indrei Trakimaitei – Šeškuvienei, Jogailai Morkūnui).

„Iš tiesų – pasidomėjus viešai prieinama informacija apie viešuosius pirkimus, kyla daug klausimų“, – nurodė parlamentarė.

Tuo metu E. Jakilaitis DELFI teigė, kad politikė „suplakė realybę su pramanais“.

„Aš esu visiškai ramus dėl savo veiklos skaidrumo. Mano galva ir mano įsitikinimu, mes sėkmingai veikiame dėl to, kad turime gerų idėjų, mokame jas realizuoti, laiku reaguojame į aktualijas, turime fantastišką komandą. Ir dėl to mes rengiame daug projektų ne tik LRT, LNK, bet ir užsienio televizijose. Jokių abejotinų pajamų ar susitarimų gyvenime nebuvo ir jų negali būti iš principo“, – sakė žurnalistas.

Jis teigė, kad A. Širinskienės įrašas susijęs su tuo, kad politikė „vadovauja Ramūno Karbauskio gynimo štabui“.

Kalba apie URM pirkimus, sieja su patarėja

A. Širinskienė paskelbė: štai (yra) viešoji įstaiga „Pirmoji kava“, įsteigta 2000 metais, steigėjas J. Morkūnas. Kaip nurodoma, 2013-2017 metais ši viešoji įstaiga sėkmingai dalyvavo ne viename Užsienio reikalų ministerijos (URM) skelbiamame viešųjų pirkimų konkurse.

2013 metų sausio 30 dieną „Pirmoji kava“ pasirašė preliminarią sutartį 11 688 600 litų (3,4 mln. eurų) sumai. Preliminarios sutartys šiame konkurse buvo sudarytos ir su dar keliomis įmonėmis.

Tų pačių metų vasario 13 dieną „Pirmoji kava“ laimėjo dar vieną URM viešųjų pirkimų konkursą 1 166 889 litų (338 tūkst. eurų) sumai.

„Taip jau sutapo, kad 2013 metų sausio 23 dieną užsienio reikalų ministro patarėja visuomenės informavimo klausimais tampa R. Jakilaitienė, E. Jakilaičio žmona. Tuo pat laikotarpiu R. Jakilaitienė dirbo Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai atstove spaudai Lietuvoje.

Pirmasis iš aukščiau nurodytų URM viešojo pirkimo objektas vadinosi „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai B susitikimų Lietuvoje organizavimo ir aptarnavimo paslaugos“, antrasis – „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai A susitikimų Lietuvoje socialinės ir kultūrinės programos organizavimo ir aptarnavimo paslaugos“, – skelbė A. Širinskienė.

Nurodė galimą akcijų pasidalijimą

Šių metų sausio 9 dieną R. Jakilaitienė vėl buvo paskirta užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus atstove spaudai.

Šių metų kovo 31 dieną viešoji įstaiga „Pirmoji kava“, kaip nurodė A. Širinskienė, laimėjo dar vieną viešųjų pirkimų konkursą, šį kartą 900 tūkst. eurų sumai.

Parlamentarė paviešino, kad iki tapdama URM darbuotoja, R. Jakilaitienė vadovavo UAB „Media 3“, kuriai dabar vadovauja jos vyras E. Jakilaitis. UAB „Media 3“ 2009 metais įsteigė R. Jakilaitienė, I. Trakimaitė – Šeškuvienė ir viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ steigėjas J. Morkūnas.

2010-ųjų lapkričio 10 dieną J. Morkūnas ir I. Trakimaitė – Šeškuvienė akcijas perleido R. Jakilaitienei.

Ši, jau tapusi URM darbuotoja, 2013 metų vasario 1 dieną, perleido valdytas „Media 3“ akcijas bendrovei „TV Play“, kurių akcininkai yra E. Jakilaitis ir L. Šeškus.

2016 metų birželio 16 dieną „Media 3“ akcininkai vėl pasikeitė – jais tapo E. Jakilaitis ir L. Šeškus.

Platesnis veiklos laukas

„Viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ sėkmė viešuosiuose pirkimuose toli gražu neapsiriboja URM, ką rodo duomenys rekvizitai.lt bei viešųjų pirkimų tarnybos informacija. Akys krypsta ir į buvusią viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ steigėjo J. Morkūno verslo partnerę I. Trakimaitę – Šeškuvienę, kurios vyras L. Šeškus yra R. Jakilaitienės vyro E. Jakilaičio verslo partneris bent trijose bendrovėse“, – nurodė A. Širinskienė.

Jos teigimu, I. Trakimaitė – Šeškuvienė nuo 2015 metų dirbo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos, vietinio turizmo poskyrio vadove.

2016 metų balandžio 29 dieną viešoji įstaiga „Pirmoji kava“, dalyvavusi viešosios įstaigos „Versli Lietuva“, kurios steigėjas – Ūkio ministerija, skelbtame viešajame konkurse, pasirašė preliminarią sutartį 3 630 000 eurų sumai. Analogiškas sutartis pasirašė dar kelios įmonės.

„Šiuo metu L. Šeškaus žmona I. Trakimaitė – Šeškuvienė laikinai eina Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorės pareigas. Vėlgi taip sutampa, kad L. Šeškaus žmonai dirbant įstaigose prie Ūkio ministerijos, UAB „Media 3“ laimi Ūkio ministerijos ir Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos rengiamus konkursus“, – rašė parlamentarė.

Pasak jos, kitai E. Jakilaičio ir L. Šeškaus įmonei,UAB „Tv Play“, „taip pat gerai sekasi“ – tai esą matyti iš viešos informacijos, skelbiamos rekvizitai.lt. Politikė nurodė, kad UAB „Tv Play“ pasirašytos sutarties (ar kelių sutarčių) su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, kurios steigėjas yra Ūkio ministerija, suma viršija 200 tūkst. eurų.

„Beje, R. Jakilaitienė Privačių interesų deklaracijoje nė nenurodė savo vyro valdomų įmonių, tame tarpe ir vyro akcijų UAB „Media 3“, UAB „TV Play Content Marketing“ ir UAB „TV Play“. Deklaracijoje nenurodyti ir ryšiai, galintys sukelti interesų konfliktą, su buvusiu verslo partneriu J. Morkūnu, viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ steigėju, asmeniu, kuris jam nuosavybės teise priklausančias patalpas suteikia E. Jakilaičio įmonei kaip buveinę“, – paskelbė A. Širinskienė.

Jos teigimu, Rekvizitai.lt taip pat nurodyta, jog didžiausia paslaugų teikėja viešajai įmonei „Pirmoji kava“ yra būtent UAB „TV Play“, kurios vienas iš akcininkų yra R. Jakilaitienės sutuoktinis E. Jakilaitis. Vien už laidos „Tūkstantmečio vaikai“ kūrimą 2011-2017 metų laikotarpyje viešoji įstaiga „Pirmoji kava“ UAB „TV Play“ sumokėjo 1,3 mln. eurų.

„Toks atsainus R. Jakilaitienės elgesys nedeklaruojant ryšių itin stebina ir atsižvelgiant į jos sutuoktinio E. Jakilaičio požiūrį į kitų asmenų ryšius“, – rašė „valstietė“.

Ji nurodė: pastebėtina, jog kai kuriuose viešųjų pirkimų konkursuose vienu metu dalyvauja UAB „Media 3“ (direktorius – E. Jakilaitis) ir UAB „TV Play“ (direktorius – L. Šeškus), kurių akcininkai yra L. Šeškus ir E. Jakilaitis.

„Ar iš tiesų šios tų pačių akcininkų valdomos įmonės konkuruoja tarpusavyje? O gal tokiu būdu siekiama kitokių tikslų, pvz., nesąžiningai nulemti viešojo pirkimo baigtį?

Gaila, kad negaliu pateikti informacijos, ar prodiuserines paslaugas LRT teikia UAB „Tv Play“ ir UAB „Media 3“, nes tai – Seimo nariams LRT pateiktos konfidencialios informacijos dalis, bet būtinai prašysiu, kad tą informaciją visuomenei pateiktų pati LRT“, – feisbuke paskelbė A. Širinskienė.

Jakilaitis: draugysčių neišsižadu, veikla skaidri

E. Jakilaitis DELFI sakė manantis, kad šis A. Širinskienės įrašas feisbuke yra būdas nukreipti dėmesį nuo jo klausimų (prieš kelias savaites E. Jakilaitis feisbuke pateikė 24 klausimus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiui R. Karbauskiui apie šio valdomų verslo įmonių veiklą – DELFI), ir nuo tų klausimų, kuriuos pastaruoju metu politikui kėlė Haroldas Mackevičius.

„Tai – bandymas pakeisti temą, bet mes sieksime atsakymų į iškeltus klausimus, ir jokie propagandiniai nukreipinėjimai, bandant žurnalistą pastatyti atakos smaigalyje, tikrai nepadės“, – tvirtino žurnalistas.

Antrasis dalykas, jo teigimu, yra tai, kad A. Širinskienės įraše esą labai sumaniai manipuliuojama tikrais ir išgalvotais faktais bei įtarimais.

„Pavyzdžiui, tikras faktas yra tai, kad mano žmona dirba URM, kaip ir tai, kad L. Šeškaus žmona dirba Turizmo departamente ir jam laikinai vadovauja. Taip pat tikri faktai yra tie, kurie paneigia tuos menamus įtarimus.

Pavyzdžiui, nei aš, nei su manimi susijusios prodiuserinės kompanijos, kuriose turiu dalį akcijų, kaip „Media 3“ ir „TV Play“, nėra gavusios nė vieno cento iš Valstybinio turizmo departamento ar URM. Tai yra bandymai suplakti į vieną vietą draugus.“, – pasakojo E. Jakilaitis.

Jis akcentavo, kad įstaigos „Pirmoji kava“ steigėjas J. Morkūnas yra jo draugas.

„Aš draugysčių niekada neišsižadu, bet jomis didžiuojuosi. J. Morkūno renginių organizavimo agentūra „Pirmoji kava“ nėra su manimi niekaip susijusi, išskyrus tai, kad asmeniškai mes esame draugai ir tai yra visuotinai žinomas faktas“, – pabrėžė žurnalistas.

E. Jakilaitis taip pat tvirtino, kad jo žmona neturėjo deklaruoti pažinties su J. Morkūnu, nes„draugysčių nereikia deklaruoti Lietuvoje dar kol kas niekam“.

„Jeigu J. Morkūnas laimi kokiu nors elektroniniu būdu kokį nors konkursą URM ir organizuoja ten kokį nors renginį, tai manęs asmeniškai niekaip neliečia. Aš galiu pasakyti tik tai, kad sutikimą susipažinti su mano vedamų ir prodiusuojamų laidų sąmatomis Seimo nariams daviau. Jeigu bus teisinės galimybės, bet tai priklauso ne nuo manęs, bet nuo LRT, su tuo galės susipažinti ir kiti asmenys“, – akcentavo E. Jakilaitis.

Paaiškinimą pateikė ir Morkūnas

Kaip DELFI atsiųstame pranešime teigia Všį „Pirmoji kava“ vadovas J. Morkūnas, ši įmonė veikia nuo 2000 metų ir yra „didžiausia ir geriausia renginių organizavimo įmonė“.

„Savo vardą užsidirbome dirbdami su didžiausiais ir geriausiais privataus verslo ženklais Lietuvoje ir ne tik. Tarp savo klientų turinti didžiausias finansines institucijas, didžiausius prekės ženklus, didžiausias įmones, veikiančias Lietuvoje“, – rašė jis.

J. Morkūnas pabrėžė, kad jo įstaiga legaliai nuomoja patalpas UAB „Media 3“ ir UAB „TV PLAY“. Kitų finansinių interesų jis nurodo neturintis.

„Taip, su Rasa ir Edmundu Jakilaičiais, bei Laurynu ir Indre Šeškais buvome steigėjai UAB „Media 3“. Tačiau man nusprendus susikoncentruoti į renginių organizavimą perleidau visas savo teises kitiems asmenims ir nuo to laiko neturiu jokių interesų tose įmonėse“, – nurodė J. Morkūnas.

Jis deklaravo, kad Všį „Pirmoji kava“ dalyvauja viešuose konkursuose, o visi dokumentai, susiję su viešaisiais pirkimais, yra elektroninėje erdvėje CVPIS, visi minėti konkursai laimėti mažiausia kaina.

„Neįsivaizduoju, kaip tam ar apskritai bet kokiam viešajam pirkimui galėtų daryti įtaką atstovė spaudai ar patarėja. Tokią klaidingą informaciją galėtų teikti tik visiškai apie viešuosius pirkimus nieko ir niekada negirdėjęs asmuo. Bet net ir jis turėtų suprasti, kad mažiausia kaina – objektyviausias įmanomas kriterijus ir konkursą laimėjus bet kokiam kitam subjektui, valstybė būtų mokėjusi didesnę kainą. Kartoju – konkursus laimime dėl mažiausios kainos“, – rašė verslininkas.

J. Morkūnas juokavo: „Žinote, yra puikus anekdotas: „Keliant kandidatus į Seimą, į lauką išbėga Jonas ir visiems rėkia: – Kaip jūs drįstat kelti į kandidatus asmenį, kuris muša savo žmoną?“ Žmonės susirūpino ir tikrai nebenori balsuoti, kampuose šnabždasi. Apkalbėtas kandidatas prieina prie Jono ir išsigandęs klausia, o kodėl tu taip visiems pasakei, aš juk net žmonos neturiu? – Mano reikalas buvo pasakyti, o jūs dabar jau ten spręskit.“

„Draugų ir pažįstamų Lietuvoje yra daugiau nei nepažįstamų, būtent dėl tos priežasties, kad per 18 metų organizavome daugiau renginių nei bet kuri kita Lietuvoje veikianti renginių organizavimo įmonė, ir visuomet pateisindavome užsakovų lūkesčius ir atitikdavome aukščiausius standartus.“, – akcentavo J. Morkūnas.

Vertina kaip asmenybių kovą

Komunikacijos ekspertai susiklosčiusią situaciją vertina kaip stiprėjančią ambicingų asmenybių kovą. „Manau, čia vis dėlto objektas yra LRT vadovybė. Manau, valdantieji, patyrę nuoskaudų dalyvaudami LRT laidose, galbūt gavę nepatogių klausimų, svarstydami kitų metų biudžeto projektą pamatė LRT eilutę ir sako, gi čia yra mūsų daiktas, mes jam skiriame pinigus rankų pakėlimu, gal reikia, kad tas daiktas būtų iš tikrųjų mūsų. Jausdami, kad rankose turi daug svertų, pradėjo spausti biudžeto finansuojamą įstaigą, kad labiau klausytų jų kaip valdančiųjų“, – svarstė komunikacijos ekspertas Paulius Tamulionis.

„Kadangi LRT kolektyvas ar ten dirbantys žmonės davė atgal savo garsiais klausimais, valdančioji dauguma ir Ramūnas Karbauskis, kuris irgi yra kovinga asmenybė, nusprendė tuo pačiu atsakyti dar kartą. Tuomet, matyt, jau LRT kolektyvas nusprendė, kad nereikia kariauti per vieną asmenį, įsijungė Haroldas Mackevičius, o dabar iš kitos pusės sulaukėme kirčio per Užsienio reikalų ministeriją. Abi pusės labai ambicingos, abi jaučiasi stiprios, tad dabar klausimas, kiek tų kirčių dar bus“, – kėlė klausimą P. Tamulionis.

P. Tamulionis priduria, kad abi pusės kaunasi dėl didesnio visuomenės palaikymo. „Pagrindinis R. Karbauskio ginklas – tariama korupcija viešuosiuose pirkimuose. Edmundo Jakilaičio – koncerno ryšiai su Rusija. Tačiau visuomenės palaikymo daugiau gali sulaukti E. Jakilaitis, nei vis labiau neigiamai vertinamas R. Karbauskis. Dėl to R. Karbauskis įtraukia į kovą kitus asmenis, kad nuimtų koncentraciją ir iniciatyvą nuo savęs“, – svarstė jis.

Tuo metu kitas komunikacijos ekspertas Arijus Katauskas šią situaciją ir Agnės Širinskienės įsijungimą atvirai vadina vendeta. „Akivaizdu, kad tai, į kokią stadiją perėjo pati diskusija, jau labai stipriai yra asmenybių lygmeniu“, – sakė jis.

Klausimai be atsakymų

Abiem pusėms keliant nesibaigiančius klausimus, visuomenė pasigenda aiškių atsakymų. „Bet kad čia keliami klausimai iškart su atsakymais, kai jų net nebereikia. Taip elgiamasi iš abiejų pusių: keliami klausimai, žinant, kad į juos nebus atsakyta, bet tokiu būdu bandoma atkreipti žiniasklaidos dėmesį į tą objektą“, – savo nuomonę dėsto P. Tamulionis.

A. Katauskas atkreipia dėmesį, kad, kaip bebūtų, visi šie klausimai yra pagrįsti, ir į juos atsakyti abi pusės privalo. „Mano nuomone, blogiausia, kas galėtų nutikti, kad pradėsime traktuoti, kad šitie klausimai yra tik kovos įrankis. Kalbant apie žemės ūkio verslą, jis ilgą laiką buvo komunikaciniame šešėlyje, tad tai, ką dabar matome, yra geriausias dalykas, kuris galėjo nutikti kalbant apie šio sektoriaus skaidrumą. Bet lygiai taip pat klausimai, keliami iš R. Karbauskio komandos pusės, irgi yra tie, į kuriuos reikia atsakyti. Tiek LRT, tiek kitiems, kuriems klausimai dabar užduodami. Mes negalime kelti skirtingų reikalavimų vieniems ar kitiems: jei yra klausimai, jie reikalauja atsakymų“, – pabrėžė A. Katauskas.

Tyrimą siūlo palikti atsakingoms tarnyboms

Vis dėlto kaip komunikacijos ekspertams atrodo A. Širinskienės aprašyta situacija dėl viešųjų pirkimų, kuriuos skelbia ir laimi glaudžiai susiję asmenys? Komunikacijos ekspertai teigia, kad į šį klausimą turėtų atsakyti atsakingos institucijos, pirmiausia Viešųjų pirkimų tarnyba. „Lietuva yra maža, tų draugysčių visur turime daug, tad kas buvo pažeista ar ne, turi tirti Viešųjų pirkimų tarnyba“, – sakė P. Tamulionis.

A. Katauskas atkreipia dėmesį, kad, pavyzdžiui, jis kartu su savo agentūra „Nova media“, viešuosiuose pirkimuose beveik nedalyvauja, taip pat yra nusprendusios ir daug kitų agentūrų. „Kadangi tokių verslo subjektų, kurie nedalyvauja valstybiniuose konkursuose, yra pakankamai nemažai, logiška, kad galima susitikti tuos pačius konkurentus visada dalyvaujančius“, – teigė jis.

A. Katauskas pastebi, kad kai norima iš tiesų išsiaiškinti galimus teisės pažeidimus, kreipiamasi į atsakingas tarnybas, o ne komunikuojama per socialinius tinklus. „ Jei yra kažkokie politikų keliami klausimai, yra tam tikri juridiniai žingsniai, kurių galima imtis, kad būtų išsiaiškinta susiklosčiusi situacija. Pats blogiausias dalykas, kad visą šitą situaciją, kurią gali išsiaiškinti atsakingos institucijos arba visuomenė per kitas organizacijas, nuleidžiame absoliučiai į politikavimo lygmenį. Agnė Širinskienė juk gali kreiptis į VPT – tegu jie aiškinasi. Bet ne, jie renkasi diskusiją feisbuke, Man atrodo, jei klausimai dėl „Agrokoncerno“ ir turi būti keliami per viešąją erdvę, nes ten yra daugiau ne teisėtumo, o teisingumo, etikos klausimai, čia yra bandymai kaltinti neteisėtais veiksmais, o tam yra atsakingos institucijos. Todėl manau, kad R. Karbauskis ir jo komanda daugiau nori politiniame lygmenyje laimėti šią dvikovą, o ne iš tikrųjų išsiaiškinti situaciją“, – savo nuomonę dėstė A. Katauskas.