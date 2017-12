Jakilaitis atskleidė, kiek gauna už laidą „Dėmesio centre“

Kaip savo feisbuko profilyje parašė E. Jakilaitis, Všį Lietuvos Nacionalinis radijas ir televizija už vieną laidą „Dėmesio centre“ UAB „Media 3“ sumoka 932,58 euro plius Pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Laidos prodiuseris ir vedėjas, tai yra vienas asmuo, gauna 344,74 euro, tai yra lygiai 200 eurų „į rankas“, dvi redaktorės – 241,32 euro, tai yra po 70 eurų „į rankas“ už laidą.

Montažo režisierius gauna 51,71 euro, tai yra 30 eurų „į rankas“ už laidą, du operatoriai ir pulto režisierius – 96,18 euro, tai yra 55,80 euro „į rankas“. Papildomos įrangos, taip pat ir montažinės nuoma – 30 eurų, laidos grafinis apipavidalinimas – 10 eurų.

„Tansporto, ryšio išlaidos, nenumatytos išlaidos, kostiumai, dekoracija (iš šiuo metu naudojamos dekoracijos UAB „Media 3“ lėšomis yra gamintas tik studijos stalas. Visa kita – bendro LRT studijos projekto dalis), biuro nuoma, projekto administravimas, bendrinių anonsų kūrimas ir tt ir pan. – 158,63 euro už laidą“, – nurodė E. Jakilaitis.

Jis taip pat paminėjo, kad LRT šiam projektui skiria ir savo resursus – studijos patalpas, apšvietimą, grimo paslaugas ir technikos profesionalus – inžinierius.

Kadangi laida „Dėmesio centre“ yra rodoma keturis kartus per savaitę, ji LRT per mėnesį turėtų kainuoti apie 14 tūkst. 921,28 euro. Atitinkamai E. Jakilaitis, pagal jo pateiktus duomenis, už ją per mėnesį turėtų uždirbti 3,2 tūkst. eurų „į rankas“ arba 5 tūkst. 515,84 euro „ant popieriaus“.

Jaučiasi blogai tai paviešinęs

Žurnalistas teigė besijaučiąs blogai tai surašęs. „Tokiais postais, aišku, toliname Lietuvą nuo teisinės valstybės, bet gal žinojimas šiuo konkrečiu atveju yra didesnė vertybė. Atsiprašau savo kolegų, jei ką įžeidė ar užgavo ši mano paskelbta informacija. Daugeliu atveju galima lengvai nustatyti konkrečius žmones, atliekančius minėtus darbus – dar kart atsiprašau, bet manau, kad to reikėjo“, – rašė E. Jakilaitis.

Žurnalistas teigė esąs tikras, kad sutartis reikia vykdyti, o ne laužyti, o jo pasirašytose UAB „Media 3“ sutartyse su LRT yra numatyta, kad sutarties sąlygos yra konfidencialios, ir šalys įsipareigoja jų neatskleisti jokiam trečiajam asmeniui. Taip pat šalys susitaria laikyti konfidencialia ir neatskleisti jokiam trečiajam asmeniui jokios informacijos, kuri tapo prieinama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Pasak E. Jakilaičio, pagal sutartį, jos šalys konfidencialia informacija taip pat laiko tokią informaciją, kuri yra susijusi su Sutarties šalių verslo reikalais, planais, nuosavybe, veiklos priemonėmis, duomenimis, prekybos paslaptimis, esančia ar planuojama verslo veikla, tiekėjais, konsultantais, klientais, filialų veikla, praktine patirtimi („know-how“), brėžiniais, strategija ir trečiųjų asmenų informacija, kuri paprastai nėra žinoma visuomenei.

Sako neturįs ko slėpti

Prodiuseris paaiškino, kad paviešino feisbuke būtent laidos „Dėmesio centre“ finansinius duomenis todėl, kad ši laida yra pati aktualiausia. „Mano galva, dėl jos ir kyla daugybė problemų“, - sakė E. Jakilaitis.

Pasak jo, „Media 3” LRT šiuo metu rengia „Nacionalinę ekspediciją“, „Dėmesio centre“, LRT Forumą ir kartas nuo karto „Šiandien prieš 100 metų“ su Liudu Mažyliu, bet ši laida yra nereguliari. Jų, pasak E. Jakilaičio, per 1,5 metų bus padaryta keliolika.

E. Jakilaitis teigė neslepiąs ir pajamų struktūros iš kitų įmonių, kurių akcininkas arba steigėjas yra. Tai yra „Media 3”, „TV Play” ir viešoji įstaiga „Pilietinė media“.

Pajamų struktūra

Žurnalistas paaiškino, kad dabartinės sutartys su LRT leidžia atskleisti finansinius duomenis Seimo nariams ir patikino esąs pasirengęs jiems pats viską paaiškinti, tačiau norint juos viešinti visuomenei, reikėtų pasirašyti atskirus tą leidžiančius sutarties priedus.

Jis teigė neturįs ko slėpti, tačiau jis pakartojo jau savo feisbuko įraše paminėtą argumentą, kad tokie duomenys yra svarbi praktinės patirties („know – how“ - angl. k.) dalis, kurios atskleidimas suteiktų konkurencinį pranašumą kitiems ta veikla užsiimantiems asmenims.

E. Jakilaitis taip pat paaiškino, kad „Media 3” etatiniai darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.

„Išorinių paslaugų tiekėjams mes mokame ir pagal individualios veiklos pažymas. Šiuo atveju „Dėmesio centre“ dirba etatiniai darbuotojai, redaktorės yra etatinės, jos gauna darbo užmokestį“, - teigė E. Jakilaitis.

Jis taip pat priminė, kad autorinės sutartys asmenims, turintiems darbo sutartį, apmokestinamos tuo pačiu tarifu kaip ir darbo sutartys. Pasak prodiuserio, autorinių sutarčių turėjimas leidžia prodiuserinėms kompanijoms pagal autorines sutartis mokėti ne visada fiksuotą atlyginimą.

„Tokia yra televizijos specifika, kad laidos būna rengiamos, pavyzdžiui, 12 savaičių, 8 savaites, 9 mėnesius. Šiais metais pirmą kartą „Dėmesio centre“ buvo transliuojama visus metus, bet vasarą dėl „Dėmesio centre“ buvo pasirašytas sutarties priedas, ir tas biudžetas, kuris yra viešai paskelbtas, buvo, jeigu aš neklystu, ketvirtadaliu mažesnis. Tai gal čia dėl to, kad ne visada vedė pagrindinis vedėjas“, - sakė E. Jakilaitis.

Klausimus kėlė K. Krivickas

E. Jakilaičio atskleista informacija paneigia prodiuserio Kristupo Krivicko viešai keltuose klausimuose skelbtą informaciją.

„Ar tiesa, kad vien už vien laidą „Dėmesio centre“ E. Jakilaičio bendrovei LRT sumoka po 1500 eurų už vieną? Nors laida filmuojama LRT studijoje, su LRT dekoracijomis ir net LRT grimerėmis? Per savaitę parodomos 4 tokios laidos. Per mėnesį – 16. Ar tiesa, kad vien už „Dėmesio centre“ per mėnesį iš LRT „Media 3“ gauna apie 24 000 eurų? O kokias patiria išlaidas tą laidą gamindama: Visa technika LRT, operatoriai LRT, studija LRT. Vadinasi didžioji sumos dalis kaip honoraras tenka laidos vedėjui, Ir ne kaip atlyginimas, o kaip honoraras, kurį E. Jakilaičio vadovaujama „Media 3“ išmoka laidos vedėjui E. Jakilaičiui?“, – viešai klausė K. Krivickas.

Prodiuseris klausė, ar tiesa, kad per metus „Media 3“ pajamos iš LRT už „Dėmesio centre“ apie 200 000 eurų. Ir, kad vedėjui tenka daugiau nei pusė tos sumos.

„Mažiausiai ‪8000-9000‬ eurų per mėnesį? Ar tiesa, kad jeigu lygiai tokią laidą vestų etatinis LRT žurnalistas, net ir pats geriausias (pvz. Nemira Pumprickaitė), ji už vieną laidą gautų kokius 150 eurų ir tai yra kone dešimt kartų mažiau nei dabar LRT sumoka E. Jakilaičiui ir jo bendrovei? Ar tiesa, kad „TV play“ šį sezoną LRT gamina TV žaidimą „Tūkstantmečio vaikai“, kurį finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija? Ar tiesa, kad ministerijos paskelbtą konkursą šios laidos gamybai yra laimėjusi... Jogailos Morkūno vadovaujama „Pirmoji kava“?“, – rašė K. Krivickas.

Prakalbo apie laidų gamybos užkulisius

Daugiau kaip 20 metų televizijoje dirbantis prodiuseris Laurynas Šeškus savo komentare taip pat kalbėjo apie tai, kiek kainuoja padaryti laidą.

„Kaip manot, 50 000 eurų už vieną laidą – daug ar mažai? Tikrai nėra mažai, bet mes organizuojam transliacijas, kurios kainuoja ir daugiau kaip 110 000 eurų. Taip. Viena transliacija, ne serija, ir taip, tai vyksta Lietuvoje“, – rašė L. Šeškus.

Prodiuseris nuramino, kad tai ne LRT. „LRT sau to kol kas neleidžia, bet anksčiau ar vėliau turės leisti, jeigu norės išsilaikyti konkurencinėje kovoje. Konkurencija Lietuvoje televizijų rinkoje labai didelė, beprotiškai, bet apie tai kiek vėliau“, – rašė L. Šeškus.

Pasak jo, prodiuseriai iš laidos gali ir užsidirbti, ir patirti nuostolį.

„O kiek mes uždirbam? Kaip kada. Kartais būna, kad pasiseka pagaminti pigiau, nei tikėjomės, būna, kad uždirbam ir iki 10 proc. nuo biudžeto, būna, kad pradirbam, ir nemažai. Iš paties didžiausio projekto esam uždirbę nedidelį – kokių 12 000 eurų – minusą. Kodėl? Nes nesuvaldėm kokybinių užsakovo lūkesčių, savo ambicijų ir su tuo susijusių išlaidų, santykio. Pasitaiko“, – teigė L. Šeškus.

Kaip feisbuke rašė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė valstietė-žalioji Agnė Širinskienė, L. Šeškus yra E. Jakilaičio verslo partneris bendrovėse „Media 3” ir „TV Play”.

Parlamentarai prašo LRT pateikti finansinės veiklos ataskaitas. Pasak Seimo Kultūros komitetui vadovaujančio valstiečių-žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio, LRT atsakymų reikalaujantys Seimo nariai nori išsiaiškinti, ar efektyviai naudojamos LRT skiriamos lėšos, ir neketina kištis į turinį.