Jis tikina, kad su dalimi kitų frakcijos narių Seime tikrai nepalaikys siūlymo 2 proc. mažinti „Sodros“ mokestį. Pasak jo, tokią pensijų reformos sprendimą pasiūlė verslininkai. „Aš tiesą sakant žinau, kas jį pasiūlė – tai yra verslo atstovai ir jį palaiko Lietuvos bankas, kuris turbūt nederamai kišasi į šitą procesą ir per daug peržengia savo kompetencijos ir įgaliojimų ribas ir vyriausybė galbūt buvo įtikinta, kad tai yra viskas gerai, niekas nenukentės“, – sako S. Jakeliūnas. Susiję straipsniai: Niūri prognozė: „Sodros“ pensijos ateityje sieks tik 200 eurų Kukuraitis: skurdžiausiai gyvenantys pensininkai gali tikėtis didesnių pajamų BNS rašė, kad šią savaitę premjeras pripažino, jog daugiausiai diskusijų tarp Vyriausybės siūlomų mokesčių pokyčių kelia pasiūlymai keisti „Sodrai“ finansavimą ir 2 proc. mažinti tarifą. Vyriausybė siūlo nutraukti „Sodros“ įmokas į antros pakopos pensijų fondus, o juose norintis kaupti darbuotojas turėtų mokėti 4 proc. atlyginimo, o valstybė ir toliau prisidės 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Dabar antros pakopos fonduose kaupiantieji pagal schemą 2+2+2.

