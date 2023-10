Jau ne vienerius metus Izraelio oro erdvę nuo teroristų raketų atakų ginantis „Geležinis kupolas“ be savo efektyvumo, gebėjimo perimti nuo 90 iki 95 procentų raketų turėjo ir vieną didelį minusą, itin sudėtingos jo raketos itin brangios. Dėl šios priežasties, taupant itin vertingą amuniciją teroristų raketos buvo nenumušamos, jeigu apskaičiavus jų trajektoriją paaiškėdavo, kad jos nukris į dykumą ar jūrą.

More: the iron beam pic.twitter.com/wb1oEctU7K



Jau anksčiau Izraelio bendrovė „Rafael“ paskelbė sukūrusi naujausios kartos oro erdvės gynybos sistemą „Geležinis spindulys“, kuri išspręsti itin didelių kaštų problemą. Jos veikimo principas pagrįstas itin galingo lazerio impulsu, kuris danguje gali sunaikinti tiek priešo raketas, tiek jo bepiločius orlaivius.

„Delfi“ pašnekovai Izraelyje yra minėję, nors šis, naujausios karto ginklas jau sukurtas ir veikia, iki šiol nebuvo perduotas kariuomenei. Panašu, vyko įvairūs bandymai ir įrangos derinimui. Tačiau dabar, prasidėjus karui, mažiausiai du šios ginkluotės kompleksai perduoti kariškiams.

Labai tikėtina, kad moderniausia ginkluotė buvo išbandyta sekmadienio vakarą.

Socialiniame tinkle „X“ išplatintoje vaizdo medžiagoje matyti iš tiesų iki šiol neregėta situacija. Jeigu anksčiau Izraelio oro erdvę sauganti sistema „Geležinis kupolas“ paleisdavo raketas, kurios manevruodamos ore sunaikindavo teroristų raketas, dabar tai atliko galingi lazerio spinduliai.

The New Iron beam in full display. pic.twitter.com/XtnqDoAmUi