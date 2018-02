To DELFI paklausė psichologo Tomo Lagūnavičiaus ir seksologo Viktoro Šapurovo. Abu jie sutarė, kad santykius per atstumą išlaikyti yra labai sudėtinga – ypač, jei kalbame apie poras ar sutuoktinius.

Specialistai pasidalijo patarimais, kurie gali padėti ryšį išsaugoti, ir kartu įspėjo, kokie ženklai prognozuoja, kad santykiams atėjo galas.

Kada santykiai per atstumą – klaida?

„Santykių per atstumą likimas labai priklauso nuo to, kokioje draugystės stadijoje tai ištinka. Kuo ilgesnis laikas praėjo nuo pažinties pradžios, tuo didesnė tikimybė, kad žmonės išsiskirs. Visų pirma, prapuola pirminis motyvas – meilės, aistros. Antra, jei ilgiau būnama atskirai, tiesiog įprantama gyventi vienas be kito ir gyvenimas susitvarkomas taip, kad tai nebetrukdo. Trečia, kai jau yra vaikų, klausimas tarsi išspręstas – dažnai nebelieka seksualinio prisirišimo, bendros veiklos, laisvalaikio.

Pirminiame santykių etape myli, gali kentėti, laukti ir panašiai, o, kai meilė praeina, atsiranda vadinamoji funkcinė šeimos stadija. Ir, kai vienas sutuoktinių tų funkcijų neatlieka, tarkime, pasirūpinti vaiku, nuvežti ar paveržti, paruošti pietus ar kažką prikalti, žmonės tiesiog pradeda galvoti: „O kam to reikia? Aš geriau sumokėsiu alimentus“. Labai dažnai šioje stadijoje viskas išnyksta“, – aiškino T. Lagūnavičius.

Anot pašnekovo, pirminė santykių stadija paprastai baigiasi po 3-4 metų draugystės, kai kuriems – ir anksčiau.

„Labai sudėtinga, kai baigiasi pirminių santykių etapas ir pereinama į ilgalaikio prisirišimo stadiją, o jei dar antrosios pusės tuomet nėra šalia, viskas subyra. Todėl geriau būti kartu. Šeimos esmė ir yra, kad mes kartu einame, bandome įveikti sunkumus ir problemas“, – įspėjo jis.

Klaida, priminė T. Lagūnavičius, santykius bandyti atgaivinti ir laikinomis pauzėmis ar vedybomis.

Tomas Lagūnavičius LNK

Ilgalaikiams santykiams didžiausią efektą daro 3 aspektai

Paklaustas, gal yra koks receptas, kas kiek laiko per atstumą draugaujančios poros turi susitikti, kad viskas dar būtų gerai, T. Lagūnavičius dalijosi pozicija, kad galima gydyti simptomus, bet, priežasties nepašalinus, bėda neišsispręs.

„Galima bandyti kompensuoti dažnais skambučiais, vaizdo pokalbiais, seksualiniais užsiėmimais vienas kitą stebint, siųsti vaizdo įrašus, laiškus, bet ilgalaikiams santykiams didžiausią ryšį sukuria trys dedamosios: prisilietimas, kvapas ir skonis. Kartais tas sutuoktinis nėra toks gražus, koks buvo anksčiau, bet jei man malonu jį leisti, patinka jo kvapas ir skonis, aš prie jo prisirišu. „Skype“ to neperduosi“, – sakė jis.

Pasak pašnekovo, japonai šiuo metu gamina ir išradimą, kai užsidėjęs kombinezoną, pirštines gali imituoti seksualinius santykius per atstumą, tačiau, švelniai tariant, tikino psichologas, tai tėra tik surogatai.

„Žmonės – ne kvaili. Jie anksčiau ar vėliau tai pajunta ir paklausia savęs, kam to reikia, kai šalia vaikšto visai graži kaimynka“, – aiškino T. Lagūnavičius.

Tikina, kad neištikimybės atvejų daugėja

Anot jo, visai nesvarbu – moteris tai ar vyras, bet, jei jam trūksta artumo, akys vis tiek pradeda lakstyti ir anksčiau ar vėliau pavyksta pagauti kito asmens, turinčio tokių pačių tikslų, žvilgsnį.

„Tada ir aiškinama: „Šiek tiek išgėriau“, „Čia taip įvyko“, „Biški permiegojom“... Labai daugėja neištikimybės atvejų – jų daugėja beprotiškai“, – tikino T. Lagūnavičius.

Išimtis, žinoma, aiškino jis, jei žmogus turi psichologinių ar fizinių problemų.

„Tačiau jei tai, tarkime, normalus, judrus, energingas vyras, kuris karts nuo karto dar pavalgo ir mėsos – jis užsivedęs, jis turi energijos“, – kad moterys neturėtų būti naivios, įspėjo pašnekovas.

Siūlo naujas galimybes santuokai

Tiesa, psichologas pastebėjo, kad vis daugiau porų ima propaguoti ir laisvus seksualinius santykius santuokoje.

„Žmonės pradeda atskirti du dalykus – karjerą ir buvimą kartu nuo seksualinių santykių. Seksualiniai santykiai dažniausiai dabar nebėra vaikų gimdymas – tai tiesiog geras laiko praleidimas. Poros, kurios ir gyvena kartu ilgą laiką, pradeda dalyvauti visokiuose svingerių susitikimuose ir panašiai. Taisyklė ten yra viena – neužmegzti artimų santykių, bet tai yra labai „slidu“. Jei patiko, tai norisi nuolat lukštenti ir nurenginėti. Tiesą pasakius, dažniausiai tai yra judėjimas į niekur, į užbaigimą“, – sakė T. Lagūnavičius.

Pasak jo, nereikėtų tuo stebėtis, nes jau nuo seno poros tarpusavio santykius tvirtindavo laikinąja ištikimybe – tarkime, mes esame ištikimi vienas kitam tol, kol vaikas tampa savarankiškas, dažniausiai – iki jam sukanka 4-eri.

„Aš manau, dabar būtų galima sudaryti galimybes susituokti ne visam gyvenimui, koks yra tradicinis ir katalikiškas variantas, bet, pavyzdžiui, 4, 10 ar 20 metams su galimybe pratęsti – kaip kartais numatyta vedybinėse sutartyse. Reikia būti racionaliais, užtenka vadovautis religinėmis dogmomis“, – kalbėjo pašnekovas.

Patarimas: jei nori, kad sutuoktinis būtų ištikimas, nepalik jo vieno

Paklaustas, kokia tikimybė, kad į užsienį dirbti išvykęs vyras, palikęs Lietuvoje žmoną su vaikais, nepaslys ir išliks jai ištikimas, T. Lagūnavičius atkreipė dėmesį, kad seksualiniai santykiai jau seniai nėra paslydimas ar klaida.

„Ir vyrai, ir moterys, kurie emigruoja (turiu daug pažįstamų toje srityje), ne paslysta, o tenkina savo žmogiškus poreikius – valgyti, miegoti, mylėtis, turėti seksualinius santykius ir patirti saugumo jausmą. Jei to jie negali patenkinti su sutuoktiniu, jie tenkina tai su kitais.

Į užsienį išvažiavus dar daugiau galimybių tai padaryti, todėl, kad nėra stebinčios visuomenės akies. Neužmirškime, kad kartais ištikimybė yra kontrolės, o ne savikontrolės klausimas – kai kurie žmonės ištikimi ne dėl to, kad jie nenori, o dėl to, kad jie bijo pasekmių iš šeimos narių, visuomenės.

Aš visada juokais sakau: „Jei nori, kad tavo sutuoktinis būtų ištikimas tau, niekada nepalik jo vieno. Niekada. Jokiomis aplinkybėmis. Iš viso“. Tai yra vienintelis būdas, nes, kai baigiasi meilė, iš karto įsijungia pažintinis refleksas“, – nurodė psichologas.

Vyras ar žmona – ne draugas, todėl įspėja pernelyg neatvirauti

Anot jo, nėra sunku net iš šalies pamatyti, kai poros santykiai žydi, ir, kai jau apvyto. Pavyzdžiui, esą jei vyras su moterimi sėdi kavinėje ir žiūri ne vienas į kitą, o nuolat dairosi aplink, analizuoja aplinkinius, tai pirmas požymis, kad džiaugsmo nebėra.

„Jei santykiai jau pakito, o dar vienas poros narių išvyksta į užsienį, daug lengviau paslysti. Daug lengviau“, – sutiko jis.

Paklaustas, ar tam nutikus geriau apie neištikimybės faktą prisipažinti, šeimoje tai apkalbėti, ar slėpti, T. Lagūnavičius pripažino turintis vienareikšmišką nuomonę.

„Kam ta tiesa reikalinga, jei visi dėl to jaučiasi nelaimingi? Niekada nereikia šeimoje atvirauti. Nereikia painioti vyro ar žmonos su draugu. Atvirauti reikia su draugais, žinoma, kurie neplepa, o žmona ar vyras yra socialiniai vaidmenys, kuriuos mes vaidiname. Neduok Dieve, pradėsi atvirauti. Galiausiai, sutuoktinis nėra psichoterapeutas, jis neturi išklausyti tavo skaudulių, seksualinių norų ir svajonių, kaip žiūrėjai į draugę ir ji patiko. Vadinu tai selektyvia tiesa – reikia visada galvoti, ką sakai. Vienu leptelėjimu viskas gali ir baigtis“, – tikino T. Lagūnavičius.

Pokyčiai įvyksta tik gyvenant kartu: svarbu išpildyti tris meilės dalis

Savo ruožtu seksologas Viktoras Šapurovas DELFI sakė santykiams per atstumą, žvelgiant bendrai, nepritariantis, nes rezultatai galiausiai esą vis tiek bus blogi.

„Keista man atrodo ir idėja pailsėti vienas nuo kito, nes, kai taip nutinka, paprastai lieka lik nusivylimas, nes lūkesčiai dideli, o pokyčiai gali įvykti tik gyvenant kartu“, – užtikrino ji.

Pasak pašnekovo, vengti ilgesnio išsiskyrimo reikia visuose santykių etapuose.

„Yra trys sudedamosios meilės dalys – emocinis, dvasinis ir fizinis artumas. Jos visos nuolat turi būti ir išpildomos, o, kai kažko trūksta, natūralu, kad santykiai gali ir pašlyti. Siekiant tai išsaugoti per atstumą, reikia tikrai intensyviai bendrauti elektroninėmis priemonėmis, geriausia – su vaizdu, aiškintis, tartis, priimti bendrus sprendimus, bartis, konfliktuoti...“, – dėstė V. Šapurovas.

Ideali išsiskyrimo riba – 1-2 savaitės

Anot pašnekovo, santykiams didelės neigiamos įtakos greičiausiai nebus padaryta, jei atskirai gyvenanti pora susitiks kas 1-2 savaites.

„Meilės aktą galima turėti ir naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Jei yra saugu, reikia ir vaizdą perduoti, ir nuogo kūno – tai galėtų būti visai nebloga laikinoji priemonė“, – mokė jis.

V. Šapurovo teigimu, jei žmonių ryšys labai artimas, jie nevengtų palaikyti seksualinius santykius virtualiai ar telefonu, maksimali jų išsiskyrimo pertrauka galėtų būti ir 3 mėnesiai.

„Žinoma, kartais pora priversta ilgiau būti atskirai, bet, iš tikrųjų, tas fizinis artumas yra labai svarbus. Vyrai turi fiziologinį alkį lytiniam gyvenimui, moterims paprastai labiau pasireiškia psichologinis alkis, tad reikia, kad visą laiką tai būtų bendra. Būna, sako: „Tu – suaugęs žmogus, nejau nepakentėsi?“. Tačiau štai ir nereikia kurti situacijos, kad tektų kentėti“, – tikino jis.

Seksologas: neištikimybė turi likti paslaptimi

Seksologo teigimu, rizika, kad galbūt ir laikinai išsiskyrę asmenys neišlaikys ištikimybės išbandymo yra tikrai didelė. Todėl, aiškina jis, verta investuoti ir į santykius galinčias išgelbėti elektronines priemones, ir į bilietus namo, nes galiausiai gali likti vienišas ir įskaudintas.

„Žmona visuomet turi jausti, kas yra vyro galvoje ir kūne. Kaip minėjau, fiziologinis alkis yra, todėl palikti jo vieno tikrai nereikia – iš esmės, reikia valdyti jo kūną ir visuomet juo rūpintis, negalima ignoruoti“, – patarimu moterims pasidalijo V. Šapurovas.

Jis sutiko su kolega, kad Lietuvos tradicijos neleidžia atvirai kalbėti apie neištikimybę, esą po to lieka tik skausmas.

„Tai turi likti paslaptis“, – nurodė pašnekovas.

Įvardijo ženklus, kurie išduoda, kad partneris greičiausiai neištikimas

Paklaustas, ar yra kokie ženklai, kurie gali išduoti, kad užsienyje gyvenantis partneris nėra ištikimas, V. Šapurovas sakė, kad tai gali signalizuoti ir bendras „atšalimas“, ir noras rečiau bendrauti, ir, tarkime, padažnėjusi kritika.

„Gali parodyti net tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, per kiek laiko žmogus atsako į žinutes, koks yra tekstas – formalus ar atviras, šiltas. Kadangi šeima, net gyvenant kartu, yra gana nestabilus mechanizmas, pastabumas abiem sutuoktiniams yra reikalingas – svarbu kreipti dėmesį į visus pokyčius, kurie įvyksta, ir jokiu būdu nenumoti ranka, kad tai – nieko tokio“, – tikino pašnekovas.

Anot jo, paprastai neištikimybės ženklai ima būti demonstruojami gerokai anksčiau nei įvyksta pats faktas.

„Aišku, negalime visko užsakyti, žmonės kartais tiesiog yra priversti būti atskirai, tačiau reikia apie visa tai galvoti ir ypač svarbu, dar kartą paminėsiu, kad abi pusės tuo rūpintųsi kaip labai rimtu ir svarbiu dalyku. Nereikia kentėti šiandien – reikia gyventi šiandien ir dabar“, – sakė jis.