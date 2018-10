Kartu ministras pažymi, kad trečiadienį Vyriausybė priėmė sprendimus dėl žurnalistų galimybių nemokamai gauti Registrų centro duomenis, taip pat teigia, kad anksčiau tam nebuvo teisinio pagrindo. „Aš manau, kad pamokos tikrai yra didelės, kurias visi turime išmokti. Jei pažiūrėtume į Registrų centrą, kas dešimtmečiais dėjosi šioje institucijoje, tiek naujam vadovui, tiek Vyriausybei šiaušiasi plaukai, nes daug buvo neteisėtų dalykų, įvairių žodinių nurodymų, nepaisant nustatytų įkainių, ir naujas vadovas tikrai šitą organizaciją sutvarkys“, – ketvirtadienį interviu Žinių radijui sakė V. Šapoka. „Daug emocijų viešoj erdvėj, bet situacija tokia, kokia yra faktinė, nebuvo teisinio pagrindo anksčiau nemokamai teikti žurnalistams registro duomenis ir nebuvo jokių saugiklių dėl duomenų apsaugos. Kas buvo nustatyta, kad reikalingos aiškios žaidimo taisyklės visiems, ir tas klausimas vakar buvo sėkmingai išspręstas“, – kalbėjo ministras. Susiję straipsniai: Vyriausybė apsisprendė: leis žurnalistams nemokamai naudotis Registrų centro duomenimis Dėl sunaikinto Vyriausybės pasitarimo įrašo opozicija Skvernelį kviečia aiškintis Seime Jis taip pat teigė, jog ateityje Registrų centro duomenis būtų galima atverti visuomenei. „Kalbant apie tolimesnę ateitį, siekiamybė yra tokia, kad tie duomenys būtų atviri visiems. Daugelis tyrimų rodo, kad duomenų atvėrimas visuomenei kuria didelę papildomą vertę, nes gyvename duomenų amžiuje, kur galima ir sukurti naujų produktų remiantis tais duomenis, todėl siekiamybė atverti duomenis visiems“, – sakė V. Šapoka. Vyriausybė trečiadienį priėmė sprendimą, kuris, jos atstovų teigimu, sudarys sąlygas žurnalistams neatlygintinai gauti duomenis iš Registrų centro. Ministrų kabineto priimtame nutarime rašoma, kad duomenų teikimo išlaidos bus kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Susisiekimo ministerija teigia, kad per mėnesį suma sieks 25-30 tūkst. eurų. Pagal nutarimą, kad Registrų centro patirtos išlaidos dėl duomenų teikimo žurnalistams bus kompensuojamos iki to laiko, kol įsigalios įstatymų pakeitimai, numatantys žurnalistams teisę nemokamai gauti registrų duomenis visuomenės informavimo tikslais. Šį klausimą Vyriausybė jau svarstė prieš savaitę, bet tuomet jis buvo atidėtas. Netrukus po to prieštaringų vertinimų sulaukė Vyriausybės sprendimas sunaikinti šio pasitarimo garso įrašą. Registrų centras rugsėjo 14 dieną nutraukė daugelį metų galiojusią praktiką pagal žurnalistų užklausas neatlygintinai pateikti registrų duomenis. Dalis žurnalistų pareiškė, kad taip nepagrįstai apribota žiniasklaidos laisvė gauti informaciją iš valstybės. Naujasis centro direktorius Saulius Urbanavičius teigia, kad duomenų teikimui nebuvo teisinio pagrindo.

