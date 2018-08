Politologas Virgis Valentinavičius LRT.lt sako, kad nė vienam iš minėtų politikų apie pergalę svajoti nevertėtų, geriausiu atveju, anot jo, socdemų kandidatas galėtų džiaugtis trečiąja vieta rinkimuose.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas praėjusią savaitę pranešė, kad socdemai dėl kandidato į prezidentus apsispręs iki rugsėjo pabaigos.

Kol kas daugiausia skyrių palaikymo sulaukė eurokomisaras V. P. Andriukaitis, europarlamentarė V. Blinkevičiūtė ir Seimo narė R. Budbergytė.

G. Paluckas svarsto, kad vieno iš keliamų kandidatų į prezidentus atotrūkis nuo kitų varžovų bus tiek ryškus, kad partijos suvažiavimui beliks priimti formalų sprendimą ir bus balsuojama dėl vieno kandidato.

Lyderiai nedrąsūs

LRT.lt susisiekus su visais trimis minimais socdemų kandidatais į šalies vadovus, nė vienas jų nepateikė aiškaus atsakymo, ar ryžtųsi kovoti dėl prezidento posto.

Socialdemokratų numylėtinė, neretai į populiariausių politikų sąrašus patenkanti europarlamentarė V. Blinkevičiūtė dar šių metų kovą pareiškė neketinanti dalyvauti prezidento rinkimuose. LRT.lt politikė tvirtino, kad jos pozicija šiuo klausimu nėra pasikeitusi. Tiesa, paklausta, ar nepersigalvos, ji paragino palaukti rudens.

„Skyriai kelia, jiems galbūt taip atrodo, aš jiems esu dėkinga, o koks bus galutinis mūsų partijos sprendimas, manau, netrukus išgirsime. [...] Pamatysime, kokie skyriai išreiškė daugiausiai pasitikėjimo kuriam galimam mūsų kandidatui. Tada ir bus tas galutinis sprendimas“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė.

Eurokomisaras V. P. Andriukaitis, kuris prezidento rinkimuose jau yra dalyvavęs 1997 m. (pirmame ture liko 4 vietoje) ir 2002 m. (pirmame ture liko 5 vietoje), iki šiol nėra oficialiai nėra paneigęs galimybės dalyvauti šalies vadovo rinkimuose trečiąkart.

„Šis klausimas yra labai ankstyvas. Ne šiandien ir ne dabar. Iki prezidento rinkimų dar toli. Mano pareigos yra kitokios. Žinoma, skyrių nuomonę, diskusijas gerbiu. Viskas tvarkoje. Žiūrėsime, diskutuosime. Palikime tai rudeniui, žiemai“, – LRT.lt savo pozicijos dėl prezidento rinkimų atskleisti nenorėjo socdemų veteranas.

Prisipažinti, ar norėtų dalyvauti prezidento rinkimuose, neskubėjo ir R. Budbergytė.

„Aš esu linkusi savo galutinius apsisprendimus ir vertinimus padaryti tuomet, kai tas (partijos kandidatų į prezidentus kėlimo – LRT.lt) procesas pasibaigs“, – LRT.lt teigė R. Budbergytė.

Socialdemokratė dėkojo skyriams už pasitikėjimą, tačiau pažymėjo matanti už ją stipresnius bendražygius, kurie esą geriau pasirodytų prezidento rinkimuose.

„Kalbu apie kolegę V. Blinkevičiūtę, kuri apgailestaudama nesutinka. Galvoju, kad ji sulauks didelio palaikymo. Taip pat kalbu apie V. Andriukaitį, kuris turėtų nemažą visuomenės palaikymą. Jie abu yra tikrai daugiau, ilgiau prabuvę politikoje ir jiems šioje vietoje atiduodu visą savo palaikymo balsą“, – komentavo R. Budbergytė.

Pergalės neprognozuoja niekam

LRT.lt kalbintas Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas, politologas V. Valentinavičius tvirtino, kad iš minimos socdemų trijulės sėkmingiausiai prezidento rinkimuose pasirodytų V. Blinkevičiūtė, tačiau ši nerodo didelio entuziazmo išmėginti savo jėgas.

„Iš principo lieka R. Budbergytė ir V. Andriukaitis. R. Budbergytė būtų pakankamai naujas žmogus, palyginti neapšaudytas [kritikos strėlių – LRT.lt], bet mažai žinomas. V. Andriukaitis yra kur kas žinomesnis, buvo nuoseklus socialdemokratas ir tais laikais, kai socdemų partija buvo stambiojo kapitalo partija, tai jam būtų logiška kandidatuoti.

Bet, kita vertus, V. Andriukaitis jau ne kartą kandidatavo ir jo kandidatavimo ribos yra pakankamai aiškios. Po paskutinio kandidatavimo, kuris buvo nesėkmingas, jis aiškino, kad tai darė siekdamas pakelti partijos prestižą. Po šito kandidatavimo jis galėtų pasakyti tą patį. Bet kuriuo atveju iš visų trijų, turint galvoje V. Blinkevičiūtės menką entuziazmo lygį, matyt, pats tikėtiniausias ir praktiškiausias variantas būtų V. Andriukaitis“, – svarstė V. Valentinavičius.

Vis dėlto, politologo manymu, nė vienas iš potencialių socdemų kandidatų į prezidentus apie patekimą į antrą rinkimų turą svajoti neturėtų.

„Manau, kad pergalė niekam iš šito trejeto nesišviečia. Partija yra kaip ir atsinaujinusi, vyksta konkurencija su socdemų dinozaurais. Aš įsivaizduoju, kad daugiausia, ko socialdemokratai gali tikėtis, tai tiesiog gero pasirodymo, kuris išlaikytų partiją vandens paviršiuje ir didintų jos populiarumą, nes dabar pagrindinis socdemų rūpestis yra įtvirtinti savo naują tapatybę, o tai vyksta aršioje ir ne visada gražioje iš Socialdemokratų darbo partijos pusės kovoje.

Žiūrint į dabartinę situaciją, į partijos būklę, į partijos lyderių kokybę, tai aš manyčiau, kad geriausia, ką gali pasiekti atsinaujinę socdemai, yra stiprus bronzos medalis, tai yra trečia vieta. Į antrą turą jie nepatektų“, – komentavo V. Valentinavičius.

Reikia ryžto ir noro

Kitas MRU politologas Saulius Spurga svarstė, kad galbūt socialdemokratams pavyktų gerai pasirodyti prezidento rinkimuose, jei juose nedalyvautų šiuo metu reitingų viršūnėse karaliaujantis ekonomistas Gitanas Nausėda bei premjeras Saulius Skvernelis. Tokiu atveju, S. Spurgos manymu, pavyzdžiui, V. Blinkevičiūtė turėtų šansų laimėti rinkimus.

Saulius Spurga © A.Solomino nuotr.

„Mano žvilgsnis krypsta į V. Blinkevičiūtę, kuri nemažai laiko yra iš tikrųjų populiari politikė ir turi labai įvairialypės patirties. Ji atrodytų gana rimta kandidatė. Bet rinkimus laimi tie kandidatai, kurie to nori. Jeigu žmogus pradeda kalbėti, kad „gal mane pastūmėsite, gal nenoromis kažką nuveiksiu“, tai, matyt, taip ir bus, kad arba nedalyvaus, arba tikrai nelaimės. Laimės tas žmogus, kuris nori, trokšta, dega tuo, tai, matyt, V. Blinkevičiūtė čia atkrinta“, – LRT.lt komentavo politologas.

Anot jo, R. Budbergytės galimybes šalies vadovo rinkimuose ribotų jos populiarumo stoka, o V. P. Andriukaičiui, S. Spurgos įsitikinimu, koją pakištų jo kategoriškumas.

„V. Andriukaitis yra galbūt mėgstamas politikas, jis yra cituojamas, apie jį yra šnekama, bet jis nerenkamas prezidentu, nes neturi savybių, kurias, žmonių nuomone, turi turėti ne šiaip politikas, o būtent prezidentas. Be to, jis per daug akivaizdžiai užsirekomendavęs kaip vienpusiškas politikas, kaip partinis žmogus, o prezidentas, pagal Konstituciją, pagal rinkėjų įsivaizdavimą, turėtų būti virš šitų dalykų“, – aiškino pašnekovas.

Partija gali turėti kitų tikslų

Politologo V. Valentinavičiaus teigimu, socdemams prezidento rinkimai gali apkarsti, jei „valstiečiai“ kandidatu į prezidentus išsirinks premjerą S. Skvernelį.

„Buvusių kairiųjų rinkėjų balsus šluos S. Skvernelis, kaip nominaliai kairiosios „valstiečių“ partijos kandidatas, nors realiai jo politika yra kaip senoji socdemų partijos politika, tai yra stambiojo kapitalo sąlygų gerinimo politika, bet per rinkimų kampaniją jis bus kairiosios partijos kairysis kandidatas. Tai riboja atsinaujinusių socdemų šansus prezidento rinkimuose“, – atkreipė dėmesį V. Valentinavičius.

Vis dėlto, pasak MRU docento, socialdemokratai prezidento rinkimuose gali nebūtinai kovoti dėl pergalės, partija gali turėti ir kitų tikslų.

„Tai, kad atsinaujinę G. Palucko socdemai galbūt neskaičiuoja galimybių laimėti prezidento rinkimuose, dar nereiškia, jog dalyvavimas rinkimuose jiems nėra svarbus. Pats savaime nuoseklus partijos stiprinimas yra svarbus dalykas. Išnaudoti prezidento, taip pat Europos Parlamento, savivaldybių rinkimus yra pirmi naujos partijos žingsniai“, – akcentavo V. Valentinavičius.

Jam pritarė ir S. Spurga. Politologo manymu, partija galėtų tiesiog per rinkimus išauginti savo lyderius.

„Pavyzdžiui, vienas iš partijos tikslų rinkimuose gali būti pristatyti partijos programą, pasinaudoti nemokamai suteikiamu eteriu arba iškelti tokį lyderį, kuris galbūt ne šiais metais laimės, o augs, bus perspektyviu politiku ir atsiskleis per kitus rinkimus“, – svarstė S. Spurga.