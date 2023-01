Įvertino pasiūlymą dėl jaunų šeimų amžiaus: ar nepadarysime sau meškos paslaugos?

Tai numatančią Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisą įregistravęs G. Paluckas sako, kad ją priėmus būtų suteikta galimybė pirmąjį būstą su valstybės parama įsigyti didesniam žmonių skaičiui.

Eltos žurnalistės kalbinti politikai siūlė tokias idėjas rinkimų laikotarpiu vertinti labai atsakingai, kvietė matyti dvi medalio puses ir ragino nepadaryti sau meškos paslaugos. Parlamentarai taip pat svarsto, ar apskritai reikalingos amžiaus ribos apibrėžiant, kas yra jauna šeima.

V. Čmilytė-Nielsen: rinkimų metu teikti tokias iniciatyvas vertėtų labai atsakingai

Per praėjusią Seimo rudens sesiją „šeimų paketą“ pateikusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė- Nielsen sako, kad skatinti šeimas yra jos prioritetas, tačiau teikti tokias iniciatyvas rinkimų metu reikėtų atsakingai.

„Valdančioji koalicija kasmet skiria vis daugiau lėšų jaunoms šeimoms, norinčioms kurtis regionuose, pastarųjų metų parama kone dvigubai viršija buvusios kadencijos metu skirtą paramą. Norint dar didinti paramą, reikia labai gerai įvertinti, ar ji bus tikslinga, ar nenukeliaus daugiau lėšų į Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos rajonus, taip iškreipiant paramos tikslingumą. Jaunas šeimas, kaip ir visas šeimas, skatinti yra ir mano prioritetas, ne veltui ėjau su šeimų paketo iniciatyva. Tačiau pagalba turi būti taikli ir pasiekti tuos, kuriems jos reikia labiausiai. Rinkimų metu teikti tokias iniciatyvas vertėtų labai atsakingai”,- Eltai sakė parlamento vadovė V. Čmilytė- Nielsen.

A. Kupčinskas: ar apskritai yra reikalingos ribos apibrėžiant, kas yra jauna šeima?

Seimo Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narys Andrius Kupčinskas sako, kad amžiaus ribos keitimas iš biudžeto pareikalautų daugiau lėšų kompensuojant jaunoms šeimoms dalį kredito, įsigijus pirmąjį nekilnojamąjį turtą.

Tačiau jei jaunas šeimas nuo šiol traktuosime iki 40, o ne iki 36 metų, tuomet, anot parlamentaro, kyla klausimas, ar tos ribos apskritai reikalingos apibrėžiant, kas yra jauna šeima.

„Jaunos šeimos reglamentavimas pagal amžių būtų tikslingesnis pagal nepilnamečių vaikų auginimo faktą. Jei šeima auginanti vaiką ar vaikus bus virš 42-45 metų, arba vienas iš sutuoktiniu bus netgi vyresnis, negi jos jau nebelaikysime jauna šeima? Be to, pasiūlymas dėl amžiaus ilginimo susijęs su valstybės parama pirmajam būstui įsigyti, todėl prasmingiau būtų vertinti per kitus kriterijus, pvz. šeimos turto deklaracijas, turi sutuoktiniai kito turto ar ne, ar augina nepilnamečius vaikus ar ne, nes net ir 40 metų amžiaus kriterijus gali būti diskriminuojantis, ypač matant statistiką ir tendencijas, kad šeimos kuriamos vyresniame amžiuje“,- sako Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje dirbantis A. Kupčinskas.

I. Kačinskaitė- Urbonienė: ar patys sau nepadarysime meškos paslaugos?

Seimo Darbo partijos frakcijos narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė sako, kad siūlymas įdomus ir tikrai svarstytinas, nes demografinė situacija šalyje tiesiog tragiška. Tačiau ji įžvelgia dvi medalio puses.

„Visgi tokie pasiūlymai visada turi dvi medalio puses. Mane šiek tiek gąsdina siūlymas didinti jaunų šeimų amžių, nes tokiu būdu valstybė skatina dar labiau atidėti šeimos planavimą. Turint minty, kad ir taip jauni žmonės vis labiau atidėlioja įvairius šeimyninius įsipareigojimus, tai ar tokia priemone mes patys sau nepadarysime meškos paslaugos? Manau, kad šios rizikos turi būti pamatuotos ir įvertintos, nes norėdami gero, galime sukurti priešingą efektą",- sako parlamentarė.

Ji džiaugiasi, kad siūloma naikinti didžiųjų miestų diskriminavimą, kai paramą jaunos šeimos galėjo gauti tik išsikrausčiusios į regionus. Parlamentarė pastebi, kad namų jaunoms šeimoms reikia visur – tiek kaimuose, tiek miestuose.

T. Tomilinas: pasiūlymas realiai gali būti įgyvendintas tik pasikeitus daugumai

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas mano, kad pasiūlymas dėl jaunos šeimos amžiaus galės būti įgyvendintas tik pasikeitus valdžiai.

„Jaunos šeimos programą kaip idėją praeitoje kadencijoje pasiūliau aš ir ją įgyvendino buvusi Sauliaus Skvernelio Vyriausybė. Tai buvo priemonė siekti dviejų strateginių tikslų: regionų atgimimo, kai parama neskiriama didmiesčiuose, ir skurdo mažinimas, kai parama skiriama ne tik nepasiturinčioms, bet visoms šeimoms. Siūlomas pakeitimas neprieštarauja šiems tikslams, tačiau žinant, kad dabartinė valdžia eina priešingu keliu, šiai programai drastiškai beveik 60 proc. sumažintas finansavimas, projekto autorius G. Paluckas negali apie tai nežinoti. Todėl jo pasiūlymas dėl amžiaus realiai gali būti įgyvendintas tik kai pasikeis dauguma“,- mano T. Tomilinas.

ELTA primena, kad šiuo metu įstatymas apibrėžia „jaunas šeimas“ kaip šeimas, kurių abu sutuoktiniai yra iki 36 metų.

Jeigu Seimas pritartų, įstatyme būtų numatyta, kad „jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 40 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 40 metų.“

Seimo narys G. Paluckas norėtų, kad jo inicijuotos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisos įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d.