„Kalbant apie Lietuvą, mums svarbiausia, kad JAV politika Baltijos šalių atžvilgiu nesikeistų, keičiantis administracijoms, kad ji būtų nuosekli ir pagrįsta sąjungininkų įsipareigojimais. Šiuo atveju, manau, kad tas santykis toks ir yra (..) Mums svarbu, kad būtų vystomas ir ekonominis santykis, ir plėstųsi tie mūsų santykiai iš saugumo sferos į kitas“, – Lietuvos lūkesčius, pasikeitus JAV vadovui, įvardijo J. Kojala.

D. Trumpo nedalyvavimas vertinamas dviprasmiškai

J. Bideno inauguracija buvo kitokia: dėl koronaviruso pandemijos ir protestų prevencijos buvo taikomos beprecedentės apsaugos priemonės. Nemažas pokytis buvo ir tai, kad inauguracijos ceremonijoje nedalyvavo kadenciją baigęs prezidentas Donaldas Trumpas.

„Simbolizmas politikoje yra svarbu ir kai buvęs prezidentas tarsi neperduoda savo pareigų ir savo įtakos naujajam prezidentui, tai rodo, kad kažkur kažkas nesuveikė, kažko trūksta, susipriešinimas tarp partijų yra pernelyg didelis.

Kita vertus, visi puikiai supranta: jei D. Trumpas būtų dalyvavęs ir nusprendęs būti inauguracijos dalimi, tai, ko gero, būtų sukėlę dar ir papildomų kontroversijų. Vertinimas yra dvigubas. Viena vertus, liūdna, kad nėra buvusio prezidento ir to simbolizmo. Kita vertus, turbūt tai padėjo išvengti kai kurių bereikalingų emocijų“, – sakė L. Kojala.

Iššūkių naujajam prezidentui netrūks

Anot politologo, iššūkių naujajam prezidentui tikrai nepritrūks. O tie iššūkiai, L. Kojalos akimis, tokie dideli, kad ir vieno iš jų pakaktų. Bet yra ne vienas, o bent jau keliolika.

„Tai, pirmiausia, be abejo, pandemija, nusinešusi ne vieną šimtą tūkstančių gyvybių JAV, nėra suvaldyta, su tuo susijusi ir ekonomika, ir vienas iš pirmųjų J. Bideno tikslų yra įtikinti Kongresą ir susitarti su Kongresu, kad reikalingas dar vienas didelės apimties ekonomikos gelbėjimo planas, kuris padėtų atsigauti tiems verslams, kurie yra labiausiai pažeisti, bei toms visuomenės grupėms, kurios dabar yra netekusios darbo.

Taip pat dalykai, kurie yra susiję su šalies įvaizdžio tarptautinėje bendruomenėje atkūrimu, nes D. Trumpo laikysena, ypatingai Vakarų Europoje, sukėlė tam tikrą nerimą ir netikrumą dėl ateities. J. Bidenas sieks parodyti, kad JAV yra atsakinga šalis, šalis, kuri imasi lyderystės, ir galbūt sugrįžta prie tų temų, kurias buvo šiek tiek pamiršusios.

Pavyzdžiui, pasirašytas vykdomosios valdžios įsakas dėl sugrįžimo į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, dėl pilnavertės narystės Pasaulio sveikatos organizacijoje atstatymo yra turbūt pirmosios to indikacijos“, – kalbėjo L. Kojala.

Palygino inauguracijos kalbas

Apie tai, kad ateinančius ketverius metus išvysime JAV politikos pokyčius, anot RESC vadovo, išdavė ir inauguracinė J. Bideno kalba.

Donaldas Trumpas sugrįžo namo Floridoje AP / Scanpix

„Jau matėme tai inauguracinėje kalboje, kurią, jeigu palygintume su tuo, ką girdėjome prieš ketverius metus, pastebėtume nedaug dalykų, kurie jas jungtų arba vienytų. Buvo labai skirtingos kalbos. D. Trumpas kalbėjo apie šalį kaustantį blogį, apie grupes, kurios bando sunaikinti tikrąją Ameriką, apie tai, kad elitas yra nusisukęs nuo paprastų žmonių ir kad jis, tapdamas šalies vadovu, viską paims ir išgelbės.

J. Bidenas kalba visiškai kitaip ir turbūt įsimintina jo kalbos frazė buvo ta, kad jis kreipėsi tiesiogiai į tuos, kurie už jį nebalsavo arba, tiesiogine to žodžio prasme, D. Trumpo rinkėjus sakydamas, kad taip, jūs galbūt manęs nepalaikote, galbūt nemanote, kad aš esu tinkamiausias žmogus vadovauti valstybei, bet suteikite man galimybę, išklausykite mane, galbūt surasime sąlyčio taškų, kurie yra tokie reikalingi daugybės krizių akivaizdoje, jog JAV yra šalis, kuri geba susivienyti krizių akivaizdoje, ne vien skaldyti politiškai nesutariančias grupes“, – teigė jis.

Bendradarbiavimas vidaus politikoje

„Abi partijos turi po 50 atstovų ir viceprezidentės Kamalos Harris balsas gali būti lemiamas. Na, bet tai yra visiškai minimali persvara, kuri tikrai neužtikrina to, kad Senate J. Bidenas visuomet turės palaikymą. Kadangi pats J. Bidenas yra Senate praleidęs beveik 40 metų, jo lūkestis yra tas, kad įstatymai, kai jie bus svarstomi, jie bus svarstomi ne tik valdančiosios partijos tarpe, kad į tą svarstymų procesą įsitrauks ir bent jau dalis respublikonų atstovų.

Jeigu bent keliolika iš jų pritartų idėjoms, jei bent keliolika pasiūlytų naujų idėjų ir galbūt integruotų jas į J. Bideno teikiamus įstatymus, tokiu atveju galėtume kalbėti apie bendresnį respublikonų ir demokratų konsensusą. Tuomet laimėtų visos pusės“, – apie tai, ko tikėtis vidaus politikoje, kalbėjo L. Kojala.

Užduotis, teksianti naujajam JAV prezidentui, jo teigimu, bus tikrai nelengva, tačiau respublikonų partija yra apmąstymuose, kurie yra susiję su D. Trumpo padėtimi partijoje. Politologas prognozavo, kad dalis respublikonų bus linkę nutolti nuo D. Trumpo, o tai sudarys prielaidas susitarti su demokratais.

Vis tik L. Kojala neatmetė, kad kadencijos pradžioje, ieškant susitarimo, J. Bidenui teks įgyvendinti nuosaikesnes, labiau centristines idėjas. O dėl to jis gali susilaukti kritikos ne tik iš respublikonų, bet ir iš demokratų, kurie norėtų aštresnių, radikalesnių idėjų įgyvendinimo.

Užsienio politikos kryptis

D. Trumpo kadencijos metu tarp Europos Sąjungos (ES) ir JAV, pasak L. Kojalos, kilo nemažai problemų. Politologas pastebėjo, kad įprastai JAV vadovai pabrėžia, jog JAV ir ES yra sąjungininkai, tuo tarpu D. Trumpo kadencijos metu nieko nestebino ir D. Trumpo išplūstami Vokietijos ar Prancūzijos lyderiai.

„Niekas nemanė, kad D. Trumpo administracija galima pasitikėti, kad D. Trumpo administracija yra tokia, kuri planuoja, o ne priima sprendimus emociniu pagrindu“, – sakė jis.

Iš J. Bideno, RESC vadovo teigimu, tikimasi, kad Europai pavyks susikalbėti su JAV, tačiau problemos, kurios kamuoja ES ir JAV santykius, neišnyks ir J. Bidenas nėra panacėja tam spręsti.

„Gynybos išlaidos Europoje vis dar nėra pasiekusios susitartos ribos ir J. Bidenas dėl to Europos šalis švelniai, bet pabars. Kinijos klausimu Europa nėra pasiekusi konsensuso, kai tuo tarpu Vašingtone tas konsensusas yra pakankamai stiprus, J. Bidenas, ko gero, į tai irgi atkreips dėmesį. Prekybos santykiai tarp JAV ir Europos buvo komplikuoti, galbūt tų komplikacijų bus mažiau, bet ar tai reikš proveržį?“, – aiškino politologas.

Be to, pozityvu tai, kad J. Bidenas nori suburti demokratines šalis. O pokyčių per būsimus ketverius metus gali tikėtis ir JAV sąjungininkai, ir priešai.

„Sąjungininkai gali tikėtis, kad dabar JAV politika bus formuojama labiau ir dažniau tariantis su sąjungininkais, nes D. Trumpo metu mes nematėme JAV polinkio izoliuotis nuo pasaulio, bet tikrai matėme polinkį daryti sprendimus vienašališkai. Dabar bus daugiau derinimo, daugiau glūdinimo.

Be to, tas įgyvendinimas politikos bus labiau grįstas tarptautinėmis institucijomis. Ko gali tikėtis priešininkai? Matyt, kad to, jog JAV politika ir jiems bus nuspėjamesnė, bus mažiau svyravimų, bus mažiau svarstymų apie kraštutinius pokyčius. Bet tuo pačiu jie negalėtų tikėtis, kad J. Bidenas ims ir atšauks dalį sprendimų, kuriuos priėmė D. Trumpas“, – teigė L. Kojala.