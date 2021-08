26 asmenys buvo sulaikyti po to, kai prie Seimo antradienio vakarą buvo sukeltos riaušės. Protestuotojai į pareigūnus mėtė akmenis ir kitus daiktus, o galiausiai paleido ir sprogmenį. Per riaušes sužeista 18 pareigūnų, suniokotos 8 transporto priemonės.

Kreiptasi dėl visų jų suėmimo, tačiau teismas tenkino 9 prašymus.

„Apibendrintas kaltinimas jiems yra toks: išprovokavo riaušes ir jų metu ėmėsi konkrečių veiksmų priešinantis pareigūnams, tai yra mėtė akmenis, priešinosi“, - vidurdienį sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Ražanskas.

Teismas leido suimti 9 iš jų. Penki suimti mėnesiui, du – dviem savaitėms, dar du – dešimčiai dienų.

Dėl keturių įtariamųjų suėmimo prašymai netenkinti, bet jiems uždėta apykojė. Likusiems teismas atsisakė apriboti laisvę. Visgi jiems prokuroras galės skirti su laisvės atėmimu nesusijusias kardomąsias priemones, pavyzdžiui, dokumentų paėmimą arba draudimą išvykti iš šalies.

Prokurorai prašydami suimti įtariamuosius nurodė, kad jie gali bėgti ir slėptis, daryti naujus nusikaltimus bei trukdyti tyrimui.

Tačiau M. Ražanskas sakė, kad nėra duomenų, jog įtariamieji galėtų bėgti ar daryti naujus nusikaltimus.

Visi 9 įtariamieji suimti tik todėl, kad būdami laisvėje gali trukdyti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, be to, patys arba per kitus asmenis gali daryti įtaką kitiems liudytojams, įtariamiesiems, nukentėjusiesiems.

Likusiais atvejais teismas neįžvelgė ir pastarojo pagrindo, todėl atsisakė tenkinti prokuratūros prašymus taikyti suėmimą.

„Teismai pasakė, kad nėra pagrindo manyti, jog įtariamieji gali daryti kažką tokio, dalis jų turi šeimas, darbus, pastovius pajamų šaltinius, todėl nėra pagrindo manytis, kad vengdami bausmės jie gali bėgti ir slėptis nuo prokuroro ar teismo, - pasakojo teisėjas. - Viena moteris neteista, dirbanti, turi mažametį vaiką, prokurorai kreipėsi dėl tos moters suėmimo, bet akivaizdu, kad teismas nematė pagrindo tą moterį suimti. Ne viena aplinkybė lėmė sprendimą suimti ar nesuimti.“

M. Ražanskas paminėjo, kad suimtų vyrų amžius - apie 30 metų. Jo teigimu, visi įtariamieji, Lietuvos piliečiai, o tautybių yra įvairių.

„Iš įvairių Lietuvos vietų jie yra, dalis yra iš Vilniaus, dalis iš Šalčininkų. O jų tautybės įvairios, tiek lietuviai, tiek lenkai“, - sakė jis.

Teismas iki vakaro turi išnagrinėti dar 16 prašymų dėl suėmimo įtariamiesiems skyrimo.

Teisti ir bedarbiai

„Vienas asmuo šiame ikiteisminiame tyrime anksčiau jau buvo teistas 13 kartų, vienas asmuo – 14 kartų ir vienas asmuo – 12 kartų. Trys asmenys teisti po du kartus. Taip pat vienam asmeniui yra pareikšti įtarimai dviejuose ikiteisminiuose tyrimuose“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Policijos generalinis komisaras R. Požėla trečiadienio vakarą atskleidė, kad trečdalis sulaikytųjų jau yra teisti, o pusė - bedarbiai.

„10 yra su teistumu, ikiteisminiai tyrimai pakankamai įvairūs: sukčiavimas, smurtas artimoje aplinkoje, viešosios tvarkos pažeidimas, vairavimas esant neblaiviam. Dalis nusikalstamų veikų įvykdytos ne Lietuvoje“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė R. Požėla.



„Dar įdomus dalykas, kad 9 iš 26 yra moterys, 13 iš 26 yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje“, – pridūrė jis.



Delfi jau anksčiau skelbė, kad tarp sulaikytų žmonių – trys dažnai įvairiuose protestuose šmėžuojančios moterys.



Areštinėje atsidūrė Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėjėja Nendrė Černiauskienė. Praėjusiuose parlamento rinkimuose ji buvo Lietuvos liaudies partijos (LLP) sąrašo vedlė. Ši partija rinkimuose liko pati paskutinė, surinkusi 0,25 proc. balsų.



Taip pat sulaikytos ir dvi „Šeimų sąjūdžio“ aktyvistės – Vitolda Račkova bei Adelina Sabaliauskaitė. Šios moterys pagarsėjusios dėl savo landžiojimų po ligonines per koronaviruso pandemiją.



Neatmetama, kad šiame tyrime įtariamųjų ratas gali ir išsiplėsti.



Trečiadienį policija jau kreipėsi į visuomenę, prašydama padėti nustatyti nusikaltimus per riaušes vykdžiusius asmenis bei pateikti bet kokią naudingą informaciją.