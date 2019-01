Seimas šeštadienį ypatingos skubos tvarka priėmė tai numatančias Žvalgybos įstatymo pataisas. Už balsavo 68 parlamentarai, vienas buvo prieš, trys susilaikė. Pagal priimtą pataisą, žvalgybos pareigūnui, kuris vykdydamas tarnybines pareigas galėjo padaryti teisės pažeidimą dėl tarnybinės rizikos ribų viršijimo ir dėl to sulaukė įtarimų, kaltinimų ar ieškinių, iš žvalgybos institucijos lėšų kompensuojamos teisinių paslaugų išlaidos ar jų dalis. Šią kompensaciją skirtų žvalgybos institucijos vadovas. Pataisą parengė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas, šio komiteto narys Laurynas Kasčiūnas ir premjeras Saulius Skvernelis. „Dažnai atsitinka taip, kad pareigūnai, kurie sąžiningai tarnauja valstybei, visuomenei, saugo jos interesus, patys susiduria su pavojais ir atsiduria pavojingose situacijose. Yra pavyzdžių, kai metami didžiuliai ištekliai, kad pareigūną sukompromituotų, atkeršytų jam už jo veiklą, įveltų į daugybinius tariamus teisinius procesus“, – pristatydamas projektą teigė V. Bakas. Anot jo, panašias garantijas turi vidaus tarnybos statutiniai, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai. Kaip vieną iš pareigūnų persekiojimo pavyzdį komiteto pirmininkas nurodė koncerno „MG Baltic“ pradėtus teisminius procesus prieš Valstybės saugumo departamentą (VSD), jo direktorių dėl informacijos, pateiktos NSGK parlamentiniam tyrimui. „Šiandien MG vienaip ar kitaip yra pradėjęs devynis procesus prieš Lietuvos pareigūnus, institucijas, užvertęs teismus skundais. Taip pat keičiasi ir teismų praktika, kada pareigūnas – VSD direktorius – traukiamas atsakomybėn kaip fizinis asmuo, privatus asmuo už tai, ką darė Valstybės saugumo departamentas daugybę metų, jam teikiami ieškiniai“, – vardijo V. Bakas. „Tai yra problema ir mes turime apsaugoti savo pareigūnus“, – pridūrė jis. Koncernas „MG Baltic“ iš paties V. Bako siekia prisiteisti 20 tūkst. eurų neturtinės žalos dėl reputacijai padarytos žalos. Mat jo vadovaujamas NSGK, atlikęs parlamentinį tyrimą, pripažino, kad šis koncernas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, dalies jo darbuotojų veiksmai „iš esmės atitinka organizuotos nusikalstamos grupės požymius“. V. Bakas pabrėžė, kad jo teikiamos pataisos negins žvalgybos pareigūnų, jeigu jie padarys tyčinius nusikaltimus. Opozicinių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis nuogąstavo, ar pataisos nesukels žvalgybininkams „šiokio tokio nebaudžiamumo jausmo“.

