Italijoje pasveikusių nuo COVID-19 – daugiau nei užsikrėtusių

Agentūra informavo, kad per pastarąją parą iš šalies gydymo įstaigų buvo išrašyta 2 317 COVID-19 persirgusių žmonių, o patvirtintų naujų užsikrėtimo atvejų buvo apie 2 100. Be to, 382 užsikrėtusieji mirė.

Nuo epidemijos pradžios Italijoje COVID-19 diagnozuota 201,5 tūkst. žmonių, iš kurių 27,3 tūkst. mirė, o beveik 69 tūkst. pasveiko. Šiuo metu ligoninėse gydoma 105,2 tūkst. infekuotųjų.

Italijos gydytojai jau kurį laiką stebi tam tikrą padėties stabilizavimąsi ir bendro ligos plitimo tempo mažėjimą.