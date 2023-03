41 opozicijai atstovaujantys Seimo nariai kreipėsi į Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen, prašydami šį klausimą įtraukti į artimiausio Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Opozicijos nuomone, M. Danielė negali vadovauti Seimo Priklausomybių prevencijos komisijai, nes jai dar 2021 m. lapkričio mėnesį šios komisijos nariai yra išreiškę nepasitikėjimą.

„Matėme, kad M. Danielė ne kartą fotografavosi prie įvairių narkotikų prekybos vietų užsienyje, pasisako už narkotikų politikos liberalizavimą. Dėl to opozicijai kilo klausimas, ar ji gali dirbti tokioje komisijoje kaip pirmininkė. Seimo Priklausomybių prevencijos komisija jau seniai yra pareiškusi nepasitikėjimą, tačiau problema tame, kad Seimo pirmininkė šio klasimo neįtraukė į darbotvarkę, nepaisant to, kad buvo kreipimasis į valdybą. Valdantieji bandė „numuilinti“ balsavimą dėl nepasitikėjimo M. Daniele plenarinių posėdžių salėje. Dabar vėl kanapių dekriminalizavimo klausimas atsinaujino. Valdantieji imasi nepasitikėti opozicijos atstovais, todėl naturalu, kad ta istorija buvo prisiminta ir norima ją pabaigti, nes pirmininkė ilgą laiką dirba be pasitikėjimo ir bando vadovauti komisijai“,- Eltai sakė Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Agnė Širinskienė.

Beje, Seimo Antikorupcijos komisijos nariai antradienį registravo nutarimo projektą, kuriame siūlo atleisti Algirdą Stončaitį iš Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo."A.Stončaičio klausimą valdantieji labai energingai kelia, o M. Danielės klausimo, kuris jau seniai iškeltas, nerado laiko įtraukti į darbotvarkę“,- pastebi A. Širinskienė.

Jos teigimu, komisijų vadovų problema turi būti kuo greičiau išspręsta.„Antikorupcijos komisijos veikla yra paralyžiuota, mes negalime normaliai dirbti. Valdantieji daro šou, neina į posėdžius, kuriuose sprendžiamos jų problemos“,- sako Seimo Antikorupcijos komisijos narė A. Širinskienė.

Seimo Antikorupcijos komisijos nariai kreipėsi į Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen, siūlydami teikti Seimui svarstyti nutarimo projektą dėl Algirdo Stončaičio atleidimo iš Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo.