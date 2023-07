Istoriniai Bideno žodžiai Lietuvai: Putinas niekada neišsisuks iš šios situacijos

Šios kalbos klausėsi ir buvę Lietuvos vadovai: profesorius Vytautas Landsbergis, Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė. Taip pat premjerė Ingrida Šimonytė, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen, Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, Lietuvos kariuomenės vadas – generolas Valdemaras Rupšys ir kiti.

Nausėda: neabejotinai kuriame istorinį įvykį

Prieš pasisakant J. Bidenui į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos prezidentas G. Nausėda.

„Šiandien visa didžiulė erdvė nuo Vašingtono iki Vilniaus suvienyta politiškai, ekonomiškai ir vertybiškai. Ją jungia ir nesutraukiami kolektyvinės gynybos saitai, kuo dar kartą įsitikinome per NATO susitikimą Vilniuje“, – kalbėjo jis.

© ELTA / Andrius Ufartas

Prezidentas pabrėžė, kad viso to nebūtų buvę be įkvepiančios JAV lyderystės, be bičiulių amerikiečių idėjų, išteklių ir didžiulių pastangų.

Anot jo, kai šiandien brutali Rusijos agresija grasina sutrypti demokratiją ir laisvą tautų apsisprendimą, JAV nestovi nuošalyje.

„Amerikos buvimas Lietuvoje sustiprina mūsų saugumą, Amerikos pagalba Ukrainai sustiprina jos galią priešintis okupantui“, – kalbėjo jis, tačiau pabrėžė, kad už savo gynybą esame atsakingi patys, tačiau aktyvus JAV įsitraukimas leidžia sušvelninti ilgalaikes grėsmes, kurias labai gerai žinome iš savo istorijos.

Pasak G. Nausėdos, šiandien, šioje aikštėje, mes neabejotinai kuriame istorinį įvykį.

„Pasidžiaukime juo. Aš manau, kad šis įvykis tik dar labiau sustiprins Lietuvos ir JAV draugystę, – paragino prezidentas. – Išties nepaprastai džiugu, kad, mums minint dvišalių diplomatinių santykių užmezgimo 100 metų jubiliejų, Lietuvoje lankosi 46–asis Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas.Sutinkame jį ne tik kaip kitos valstybės vadovą.

Sutinkame jį atviromis širdimis bei rankomis, kaip artimą draugą ir sąjungininką.Daugelį metų su didžiausia pagarba stebėjome jo nenuilstamą darbą laisvei. Šiandien Prezidentas Joe Bidenas yra čia, su mumis, ir mes turime puikią progą padėkoti jam ir visiems Jungtinių Amerikos Valstijų žmonėms. Tegul mūsų šalių draugystė gyvuoja per amžius. Ir tegul Dievas laimina Lietuvą bei Jungtines Valstijas!“.

Bidenas: taip gera grįžti į Vilnių

Po Lietuvos prezidento G. Nausėdos įžangos, praėjusios keliolikai minučių, JAV prezidentas J. Bidenas VU kiemelyje buvo pasitiktas plojimais. Susirinkusieji mojavo Lietuvos ir JAV vėliavėlėmis.

Kalbą JAV prezidentas J. Bidenas pradėjo nuo sveikinimo žodžių.

„Labas, Lietuva. Taip gera grįžti į Vilnių. <...> Tai yra tikra galios ir laisvės transformacija. Ir vieningiems žmonėms negali būti to atsakyta. Tokiems vieningiems žmonėms, kaip Lietuva.

„Šiandien minime atsigavimą, tai buvo tas nepriklausomybės jausmas, prisikėlimas iš pelenų. Kuris netrukus tapo apvaizda. Šiandien mes turime tokią valstybę, kuri kovoja už laisvę, ES narę, NATO narę“.

Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos mes matome, kad jus sieja ta jungtis, tas tarpusavio ryšys. Jūs iškovojote savo nepriklausomybę ir kai ją norėjo iš jūsų atimti, jūs sovietams pasakėte „ne, to niekada nebus“.

Ir 1991 metų sausio 13 dieną, kai buvote puolami, jūs vieningai gynėte savo televizijos bokštą, jūs gynėte savo laisvę. Už laisvę paaukojote 14 didvyrių. Ir tai įrodė, kad niekas negali užgniaužti šios šalies laisvės liepsnos“, – sakė J. Bidenas.

JAV prezidentas teigė, jog Lietuvos laisvė šviečia visiems.

„Tiek Vilniuje, tiek Vašingtone. Mes matome laisvės šviesą, kuri šiandien yra mėlyna ir geltona. Tai sieja visas šalis, JAV ir Baltijos šalis. JAV niekada nepripažino, kad Lietuvą gali būti okupavusi sovietų valdžia, niekada nepripažino okupantų“, – teigė jis.

J. Bidenas teigė, jog ryšys tarp Lietuvos žmonių ir JAV visada bus stiprus.

JAV vadovas gyrė Lietuvą už jos pasiekimus.

„Šiandien minime atsigavimą, tai buvo tas nepriklausomybės jausmas, prisikėlimas iš pelenų. Kuris netrukus tapo apvaizda. Šiandien mes turime tokią valstybę, kuri kovoja už laisvę, ES narę, NATO narę“, – kalbėjo jis.

Jis taip pat priminė, jog jam, kaip JAV senatoriui yra tekę ginti Lietuvos interesus, lankytis Lietuvoje 2014 metais.

„Matau, kaip viskas keitėsi. Per paskutines dienas, kaip JAV prezidentas turėjau galimybę lankytis istoriniame NATO viršūnių susitikime Vilniuje. <...> Šiandien liudijame istoriją, didžiuojamės galėdami Lietuvą vadinti savo drauge, savo sąjungininke“, – susirinkusiai miniai kalbėjo J. Bidenas.

Joe Bidenas © ELTA / Andrius Ufartas

„NATO vienybė išlieka stipri“

„NATO vienybė išlieka stipri. Tuo negalima abejoti. Jei skambu kaip optimistas – toks ir esu. Mes matome didžiulį stabilumą regione, NATO susivienijo, NATO turi energijos negu turėjo kada nors, mes žvelgiame į bendrą ateitį“, – sakė jis. Ir tai, anot JAV prezidento, nėra kažkoks atsitiktinumas.

J. Bidenas akcentavo, kad pradėdamas brutalų karą V. Putinas tikėjosi, kad NATO susiskaldys, kad NATO nebeliks, kad po pirmojo išbandymo mes sugriūsime, jis manė, kad Vakarai yra bailūs.

„Bet jis suklydo. Iškilus saugumo ir stabilumo grėsmei mes pasirengėme ir darėme tai, ką darėme visą laiką – NATO, JAV, Europa, Ramiojo Vandenyno šalys pasistengė, kad šis iššūkis būtų atlieptas. Mes buvome pasirengę, mes buvome vieningi“, – sakė jis.

„Žinojome, ką V. Putinas planuoja. Tiesą pasakius, net Ukrainoje kai kas netikėjo, kad gresia invazija. Mes pasirengę bet kokiai agresijai, ir dabar esame pasirengę bet kokiai agresijai“.

Galingiausiu pasaulio žmogumi laikomas politikas kalboje prisiminė pirmąsias karo Ukrainoje dienas, kuomet bendravo su pasaulio lyderiais.

„Žinojome, ką V. Putinas planuoja. Tiesą pasakius, net Ukrainoje kai kas netikėjo, kad gresia invazija. Mes pasirengę bet kokiai agresijai, ir dabar esame pasirengę bet kokiai agresijai“, – pabrėžė jis.

Pasak J. Bideno, kai Rusijos bombos pradėjo kristi Ukrainoje, JAV nesėdėjo vietoje.

„Iš visos širdies raginu visus pagalvoti apie tai, ką mes darome. Po pusantrų metų, tokių baisybių, kurias matome Ukrainoje, Ukrainos žmonės lieka nepalaužti, Ukraina lieka laisva“, – sakė J. Bidenas.

Joe Bidenas © ELTA / Andrius Ufartas

Pasak J. Bideno, nesvarbu, ar tas rytojus ateis po metų, kitą dieną, bet tai yra mūsų viso gyvenimo pašaukimas.

„Mūsų dar laukia kova, bet mūsų vienybė tikrai nepalūš – aš jums tą pažadu“, – šie Amerikos prezidento žodžiai VU kiemelyje palydėti plojimais.

„Mums reikia pasirinkti, ar norime pasaulio“

J. Bidenas tęsė, kad žvalgydamasis po pasaulį vykstant karui, konfliktams, vyraujant netikrumui, vis tiek mato galimybės sukurti didesnę taiką ir gerovę pasaulyje.

„Matau galimybę didesniam orumui, teisingumui, žmogaus teisėms, nes žmogaus teisės turėtų būti prieinamos visiems. Tai yra toks pasaulis, kokio nori JAV, bet tokio pasaulio galime pasiekti tik dirbdami kartu, mums reikia laikytis vienybės dvasios, mes turime siekti bendrų tikslų ir bendrai atsakyti į Rusijos agresiją“, – pabrėžė jis.

Amerikos prezidentas tęsė, kad turime kurti tokį pasaulį, kokio norime savo vaikams.

„Draugai, pačiame baziniame lygmenyje mums reikia priimti sprendimą. Mums reikia pasirinkti, ar norime pasaulio, kuriame būtume išnaudojami ir priverčiami daryti tai, ko nenorime, kur mūsų sėkmė priklauso nuo kitų, ar norime pasaulio, kuriame dirbame kartu, kur kartu galėtume atliepti visus iššūkius, kurių vienas didžiausių šiuo metu – klimato kaita“, – kalboje pažymėjo politikas.

Jei norime kitokio pasaulio, turime dirbti kartu, kad pakeistume dabartinę pasaulio dinamiką, pridūrė jis.

„Tai yra toks pasaulis, kokio nori JAV, bet tokio pasaulio galime pasiekti tik dirbdami kartu, mums reikia laikytis vienybės dvasios, mes turime siekti bendrų tikslų ir bendrai atsakyti į Rusijos agresiją“.

Jis teigė tikintis, kad NATO, JAV ir likusio pasaulio bendradarbiavimas yra stabilumo garantas.

„Aš manau, kad JAV gali reikšmingai prisidėti prie Europos saugumo ir aš tikrai nejuokauju. Mes nepamirštame Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono, Pietų Korėjos, Japonijos, nes mes esame sukūrę savo partnerystę ir su Australija bei kitomis valstybėmis, tos partnerystės mums leidžia bendradarbiauti ir laikytis demokratinių vertybių, išlaikyti mūsų šalis saugias. Ir per šį mūsų susitikimą jau antrą kartą prie mūsų prisijungė Indijos ir Ramiojo vandenyno regionų šalys“, – pabrėžė jis.

© ELTA / Andrius Ufartas

Tai, pasak JAV prezidento rodo, kad mūsų vertybės yra tokios pačios ir mes galime kartu dirbti, mūsų tikslai bendri, bendri ir iššūkiai.

„Mes kuriame ateitį, kuri bus bendra ateitis. Mes turime dėti bendras pastangas, kurti koalicijas, stiprinti bendradarbiavimą, išlaikyti visas bendras pastangas ir privalumus, kuriuos atneša partnerystės, Turime išlaikyti laisves, taip pat laikytis bendros prekybos, kurią esame sukūrę per dešimtmečius“, – kalbėjo politikas.

J. Bidenas sakė pakartojęs V. Zelenskiui, kad „mes nesustosime, mūsų valia tvirta“.

„Tikrai tą turiu galvoje“, – pabrėžė jis.

„Putinas mano, kad gali tiesiog išlaukti“

Vėliau J. Bidenas kalbėjo apie Ukrainą ir taikos siekį.

„Mūsų įsipareigojimai Ukrainai tikrai išliks stiprūs ir mes ją palaikysime tiek, kiek reikės“, – žadėjo JAV lyderis.

J. Bidenas tikino, jog visi nori, kad karas Ukrainoje pasibaigtų.

„Pasibaigtų sąžiningai, kad būtų išlaikyti visi pagrindiniai tautų chartijos principai: suverenumas, teritorinis vientisumas. Tai yra du ramsčiai, kurie sudaro taikių santykių pagrindą. Jokia valstybė negali užgrobti kitos šalies teritorijos jėga.

„Putinas mano, kad gali tiesiog išlaukti. Bet ukrainiečiai laukti negali, jie gina savo žemes. Net ir turėdamas galvoje, kiek laiko ukrainiečiai jau išsilaikė, Putinas vis tiek galvoja, kad Ukraina palūš. Bet taip nėra“.

Rusija gali pakartoti tai, ką pakartojo Ukrainoje, kitose valstybėse. Jeigu mes leisime jai tęsti veiksmus Ukrainoje. Nes agresija Ukrainoje yra prieš civilinę populiaciją, vaikus, moteris. Deja, Rusija šiuo metu nesidomi diplomatiniais sprendimais. Vladimiras Putinas mano, kad gali tiesiog išlaukti. Bet ukrainiečiai laukti negali, jie gina savo žemes. Net ir turėdamas galvoje, kiek laiko ukrainiečiai jau išsilaikė, V. Putinas vis tiek galvoja, kad Ukraina palūš. Bet taip nėra.

V. Putinas tikisi, kad JAV palūš. Jis nesupranta mūsų vertybių, nesupranta mūsų įsipareigojimų laisvei. Jis niekada neišsisuks iš šios situacijos“, – žodžius Kremliaus vadovui skyrė JAV prezidentas J. Bidenas.

Joe Bidenas © ELTA / Andrius Ufartas

Jis tikino, „jog mes esame kitokie“.

„Tik kartu su lietuviais, broliais ir seserimis esame tie čempionai, kurie palaiko Ukrainą. Valstybę, kuri pasirinko laisvę. Jūs tą puikiai suprantate, nes jūs daug laiko gyvenote nelaisvės sąlygomis. Tad jūs suprantate, ką reiškia galimybę apsispręsti pačiam dėl savo laisvės“, – teigė JAV prezidentas J. Bidenas.

Vilniuje kalbėjęs JAV prezidentas ragino lietuvius tęsti ir išlaikyti drąsą, viltį.

„Tikrai tą turiu galvoje, tikrai nejuokauju. Niekuomet neturime pamiršti, kiek laisvė yra svarbi. Niekada neturime pasiduoti, niekada neturime abejoti geresniu rytojumi“, – sakė jis.

JAV prezidentas J. Bidenas savo kalboje dėmesio skyrė ir ekonominiams aspektams.

„Turime išlaikyti savo laisves, taip pat laikytis bendros prekybos, kurią esame sukūrę per dešimtmečius. Tačiau turime nepamiršti navigacijos laisvės, taip pat visų kitų prekybos kelių, kad galėtume pasiekti vieni kitus, skatinti ekonominį bendradarbiavimą. Tačiau pirmiausia turime laikytis bendrai ir vieningai.

Nes tai, kas sieja mus dabar, sies mus ir ateityje. Kaip mano tėtis sakydavo – mes visi turime būti orūs. <...> Turime nepamiršti visų mokslo šakų: energetikos, energijos, biologijos ir visų kitų. Turime dirbti su savo sąjungininkais, turime stiprinti savo tiekimo grandinę, kad ji būtų dar saugesnė, kad niekada nesusidurtume su tokia situacija, kuri mums smogė pandemijos metu“, – ragino jis.

JAV prezidentas J. Bidenas ragino nepamiršti ir klimato kaitos.

„Taip pat prisiimu bendrą atsakomybę, kad visame pasaulyje būtų su tuo kovojama. Tai nėra labdara, tai yra visų šalių bendras interesas. Mums visiems bus geriau, jeigu mes užtikrinsime visų savo tautiečių gerovę, gerą sveikatą. Visiems bus geriau, jeigu visi galvosime apie tą pačią gerą ateitį, geresnį rytojų, dalinsimės tomis pačiomis idėjomis ir svajonėmis“, – teigė JAV lyderis.

© ELTA / Andrius Ufartas

Anot J. Bideno, klimato kaita, konfliktai visada kerta sienas ir kuria nestabilumą.

„Todėl JAV vadovauja įvairioms iniciatyvoms, kurios yra susijusios su pasaulio banku, kad būtų galima mažinti skurdą ir didinti gerovę, žmonių klestėjimą“, – Vilniuje trečiadienio vakarą sakė J. Bidenas.

Kreipdamasis į lietuvius, J. Bidenas pabrėžė, jog „esame istorinėje kryžkelėje“.

„Ir pasirinkimai, kuriuos padarysime šiandien, atsispindės tai, kas mes esame dešimtmečius ateityje. Tai, kaip mes kovosime su agresija šiandien turi atgrasyti agresorius rytoj. Mes turime tai padaryti, kol tai nėra per vėlu“, – pabrėžė JAV vadovas.

„Mes kiekvieną dieną turime rinktis, visada turime galvoti – kas yra gerai, kas blogai. Mes visada turime rinktis gėrį. Ir turime būti vieningi. Būtent šių pamokų aš išmokau iš mūsų istorijos, Lietuvos istorijos. Šią pamoką, kurią išmokome mes matome kiekvieną dieną“.

J. Bidenas savo kalbos pabaigoje sakė, jog mūsų laukia sunkus kelias.

„Kai kurie sunkumai išbando mus pačius. Tačiau niekada nepasiduokite, niekada nepraraskite vilties.

Mes kiekvieną dieną turime rinktis, visada turime galvoti – kas yra gerai, kas blogai. Mes visada turime rinktis gėrį. Ir turime būti vieningi. Būtent šių pamokų aš išmokau iš mūsų istorijos, Lietuvos istorijos. Šią pamoką, kurią išmokome mes matome kiekvieną dieną.

Ir nuo mūsų įgytos patirties ir išmoktų pamokų priklausys tai, kokia bus Ukraina. Pagalvokime, kokios norime ateities visiems, kokių laisvių, garantijų ir teisių“, – teigė J. Bidenas.

Jis teigė, jog per visą savo karjerą nebuvo niekada optimistiškiau nusiteikęs dėl to, kas mūsų laukia ateityje.

„Todėl noriu jums visiems padėkoti, kad atėjote čia manęs paklausyti. Telaimina dievas visus, telaimina Dievas apsaugą, Ukrainą, Lietuvą, karius ir mūsų šalį. Telaimina dievas laisvę ir visus“, – savo kalbą Vilniuje užbaigė JAV prezidentas J. Bidenas.

Aidint plojimams jis dar kartą pamojo ir nuo tribūnos nuėjo.

Į eilę pamatyti Bideną stojo popiet

Norėdami paklausyti JAV prezidento J. Bideno kalbos žmonės VU prieigose ėmė būriuotis jau po pietų. Eilėje laukė keli tūkstančiai žmonių. Ir į VU kiemelį tilpo tikrai ne visi.

Tie, kurie netilpo, istorinę JAV prezidento J. Bideno kalbą stebi kiek toliau nuo reginio įrengtuose lauko ekranuose.

Antrasis JAV prezidentas Lietuvoje

J. Bidenas yra antrasis į Lietuvą atvykęs JAV prezidentas.

Pirmasis čia 2002-ųjų lapkritį, Lietuvai dar laukiant narystės NATO, Vilniuje lankėsi respublikonas George'as W. Bushas. Tąkart Lietuvoje jis susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi.

G. W. Bushas taip pat sakė istorine tapusią kalbą, kuria pabrėžė, kad nuo šiol Lietuvos priešas „bus ir JAV priešu“.