Teismo nuosprendžio paskelbimą tiesiogiai transliuoja DELFI, planuojama, kad nuosprendžio paskelbimas gali užtrukti visą dieną, nes baudžiamojoje byloje priimtas baigiamasis teismo aktas sudaro daugiau kaip tūkstantį lapų. Tiesa, pasinaudodama įstatyme numatyta teise, teisėjų kolegija iš pradžių perskaitė baigiamąją nuosprendžio dalį, kurioje yra įvardijama, kokios bausmės yra skiriamos kaltinamiesiems, o po pietų skelbia priimto nuosprendžio motyvus.

Bylą išnagrinėjo teisėjai Ainora Kornelija Macevičienė, Artūras Šumskas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė ir Aiva Survilienė (pakaitinė teisėja).

Teismą sauganti policija neįleido rusų žurnalistų

Nors nuosprendžio paskelbimas suplanuotas 9 val., bet į buvusiuose KGB rūmuose įsikūrusį teismą nukentėjusiaisiais pripažinti žmonės ir kaltinamųjų advokatai ėmė rinktis jau nuo 8 val. – oficialiai baudžiamojoje byloje prokurorai nukentėjusiaisiais pripažino 700 žmonių, todėl jie visi turi teisę dalyvauti skelbiant baigiamąjį teismo nuosprendį. Tiek žmonių teismas neturi galimybių sutalpinti, todėl teismo koridoriuose ir dar vienoje posėdžių salėje nuosprendžio paskelbimą galima stebėti per televizijos ekranus.

Į teismo patalpas, kuriose skelbiamas nuosprendis, buvo įleidžiami tik bylos dalyviai ir akredituoti žurnalistai, jų asmens dokumentus tikrino policijos pareigūnai. Gausios policininkų pajėgos taip pat budėjo ne tik teisme, bet ir jo prieigose. Tiesa, nukentėjusiųjų teisme vos vienas kitas - yra atvykęs per Sausio įvykius tėvo Apolinaro Povilaičio netekęs Robertas Povilaitis.

Paklaustas, kodėl nukentėjusieji nevaikščiojo į teismo posėdžius ir net neatvyko išklausyti nuospredžio, R. Povilaitis sakė: „Manau, kad teisinės pagalbos niekas neturėjo, o jos neturint yra labai sudėtinga susigaudyti.“

Į posėdį taip pat atvyko Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos vadovas Gasparas Genzbigelis.

Sausio 13-osios byloje kaltinimai pareikšti 67 asmenims, kuriuos gina 126 valstybės paskirti gynėjai. Baudžiamojon atsakomybė patraukti Rusijos Federacijos, Ukrainos ir Baltarusijos Respublikos piliečiai, 1991 m. ėję vadovaujančias pareigas Sovietų Sąjungos Komunistų partijoje, Gynybos, Vidaus reikalų ministerijose, Valstybės saugumo komitete (KGB), jų sukarintuose padaliniuose.

Net 65 asmenys buvo teisiami už akių, jiems apie Lietuvoje vykstantį baudžiamąjį procesą yra pranešta per Teisingumo ministeriją, taip pat buvo išsiųsti teismo šaukimai gyvenamosios vietos adresu. Be to, kol vyko procesas, teisėjai nutarė sustabdyti Europos arešto orderių vykdymą – taip būtų užtikrintas nevaržomas kaltinamųjų atvykimas į Lietuvą. Vis dėlto, šia teise nė vienas kaltinamasis nepasinaudojo ir teisme nepasirodė.

Vienas kaltinamųjų – Karaliaučiaus srityje gyvenantis Rusijos pilietis Jurijus Melis (Jurij Mel) yra suimtas. Jis buvo sulaikytas dar 2014 m. kovą, kai atvyko į Lietuvą. Tuo metu Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis Genadijus Ivanovas (Genady Ivanov) teismo nuosprendžio paskelbimo laukė būdamas laisvėje, tačiau iš jo buvo paimti dokumentai.

Vos tik prasidėjus teismo posėdžiui, suimtojo J. Melio advokatė teismo paprašė leisti salėje dalyvauti Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovams. Teismas tokio prašymo nepatenkino – salėje gali dalyvauti tik akrediduoti atstovai ir bylos dalyviai, ambasados darbuotojams pasiūlyta posėdį stebėti internetu.

Į teismą buvo atvykęs ir buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Valerijus Ivanovas, tačiau policija jo neįleido į teisingumo rūmus. Taip pat nebuvo įleisti ir kai kurie Rusijos televizijos kanalų žurnalistai, iš anksto neužpildę būtinų akreditacijų. Dėl šios priežasties dalies teismo posėdžio negalėjo stebėti ir dalis Lietuvos žurnalistų.

Teisiami už akių

Sausio 13-osios bylos kaltinamųjų sąrašas: Dmitrij Jazov, Genadij Golubkov, Valerij Sibiriakov, Vladimir Demidov, Bogdan Suščik, Vladimir Sofjin, Sergej Panikarov, Jevgenij Gavrilov, Ivan Šepiliov, Aleksandr Gomziakov, Aleksandr Zolotuchin, Ruslan Junusov, Sergej Golovko, Sergej Machov, Konstantin Usov, Anatolij Fefelov, Aleksandr Navozov, Eduard Michailov, Vladimir Gončiarik, Aleksandr Sidorkov, Anatolij Lepichov, Jurij Janočkin, Aleksej Filimonov, Anatolij Ivanickij, Aleksandr Cepota, Vladimir Uschopčik, Vladimir Šechovcov, Grigorij Belous, Gennady Ivanov, Vladimir Prokofev, Nikolaj Astachov, Sergej Voronin, Vladimir Uspenskij, Eduard Roskov, Vladimir Sorokin, Jurij Onda, Albertas Galinaitis, Igor Bolonnyj, Arkadij Bajukov, Oleg Abramov, Nikolaj Sakara, Anatolij Urban, Anatolij Kim, Dmitrij Filippov, Jurij Mel, Dmitrij Bolšakov, Nikolaj Ogurcov, Aleksandr Korobočkin, Aleksandr Radkevič, Michail Golovatov, Jevgenij Čiudesnov, Nikolaj Demidov, Viktor Šulikov, Vasilij Savvin, Aleksandr Žitnikov, Viktor Moroziuk, Genadij Poltoranin, Sergej Fiodorov, Oleg Morkovskij, Viktor Romančevskij, Michail Chabarov, Jurij Strašnenko, Vladislav Šved, Algimantas Naudžiūnas, Romas Juchnevičius ir Vasilij Kustrio.

V. Ushopčikas yra buvęs sovietų armijos Vilniaus garnizono vadas, V. Švedas – Lietuvos komunistų partijos antrasis sekretorius, o A. Naudžiūnas – tuometis Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto sekretorius. Buvusiam sovietų gynybos ministrui Dmitrijui Jazovui ir dar keliems kaltinamiesiems prokurorai yra pasiūlę skirti griežčiausią bausmę – įkalinimą iki gyvos galvos.

Bausmės: nuo 4 iki 14 metų

Teismas nutarė V. Švedą, A. Naudžiūną, R. Juchenvičių, D. Jazovą pripažinti kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, jiems skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžią teismas nurodė skaičiuoti nuo sulaikymo dienos.

Buvusiam KGB karininkui M. Golovatovui, kuris Lietuvos prašymu dar 2011 m. buvo sulaikytas Austrijoje, bet netrukus paleistas, teismas skyrė 12 metų laisvės atėmimo bausmę.

Buvęs sovietų armijos Vilniaus garnizono vadas V. Ushopčikas nuteistas griežčiausia – 14 m. laisvės atėmimo bausme.

14 m. laisvės atėmimas skirtas ir tanko, kuris prie Televizijos bokšto mirtinai sužalojo Loretą Asavičiūtę, vadui Nikolajui Astochovui.

Kitiems kaltinamiesiems teismas skyrė taip pat laisvės atėmimo bausmes – nuo 10 iki 12 m.

Kai kuriems kariams, vykdžiusiems nurodymus, teismas, atsižvelgęs į nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, skyrė švelnesnes nei įstatyme numatyta laisvės atėmimo bausmes – įkalinimą nuo 4 iki 6 metų.

Vilniuje gyvenantis ir teismo posėdžiuose nuolat dalyvavęs G. Ivanovas nuteistas švelnesne nei numato įstatymas bausme – 4 metų laisvės atėmimo bausme. Kol nuosprendis neįsiteisės, G. Ivanovas paliktas laisvėje.

G. Ivanovas teigė, kad su tokiu nuospredžiu nesutinka, nes esą jokių nusikaltimų nepadarė, o yra nuteistas tik dėl to, jog sovietų kariams užimant Spaudos rūmus jis irgi buvo čia atvykęs. „Nuteisė už tai, kad buvau atvykęs su tarnybine uniforma, nors nieko nedariau“, – piktinosi vyras. Jis pažymėjo, kad nuosprenį skųs apeliacine tvarka.

Skelbiant nuosprendį nualpo advokatas Algirdas Grinevičius, todėl teisėjai paskelbė petrauką. Netrukus atvykę greitosios pagalbos medikai jį paguldė ant gultų ir išnešė iš teismo salės.

Po petraukos teisėjai paskelbė, kad vienintelis byloje suimtas J. Melis, kurį saugojo gausios pareigūnų pajėgos, nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme. Kadangi jis už grotų jau yra 5 m., jam liko kalėti vos 2 m.

Teisėjai taip pat nutarė, kad prokurorų ieškinys dėl patirtos daugiau kaip 11 mln. eurų turtinės žalos yra paliekamas nenagrinėtu, o nukentėjusiųjų R. Povilaičio ieškinys dėl 120 tūkst. eurų bei kito nukentėjusiojo Vyto Lukšio ieškinys dėl milijono eurų žalos atlyginimo yra atmesti.

Teisėjų paskelbtas nuosprendis dar negalutinis, jį bus galima skųsti apeliacine tvarka.

Rusijos žurnalistais: visi mato, kad tai – politinė byla

Po teismo posėdžio didžiausio dėmesio sulaukė Lietuvoje gyvenantis buvęs kariškis G. Ivanovas – jis vienintelis iš kaltinamųjų nuolat vaikščiojo į teismo posėdžius. Ketverių metų laisvės atėmimo bausme nuteistas vyras, vos tik išgirdęs nuosprendį, garsiai paklausė: „Už ką?“

„Nebuvo mano jokios vaidmens. Buvau atsakingas už ginkluotę“, – vėliau kalbėdamas su žurnalistais sakė G. Ivanovas, pabrėžęs, jog buvo manoma, kad jis vadovavo Spaudos rūmų šturmui. Nuteistasis tikino, kad jo kaltė nėra įrodyta, nors teismas ir nutarė kitaip.

G. Ivanovas pabrėžė, kad jeigu aukštesniųjų instancijų teismai jo neišteisins, jis skųsis Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Su žurnalistais G. Ivanovas bendravo rusų kalba. Rusiškai kalbėjo ir jį ginanti advokatė Julija Žukienė, tik paprašyta žurnalistų kalbėti su jais lietuviškai, advokatė pasitaisė.

„Jis buvo tik pora valandų prie Spaudos rūmų, bet buvo tik žiūrovas“, – sakė J. Žukienė. Vis dėlto, advokatės teigimu, G. Ivanovas vilkėjo uniformą.



Anot jos, iš karto po Sausio įvykių visi juose dalyvavę kariai buvo apklausti ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos prokurorų. „G. Ivanovas iš karto po įvykių nebuvo apklaustas – čia ir toks įrodymas, kad dalyvavo įvykyje“, – pabrėžė J. Žukienė.

„Gerai, kad bent ne 16 metų (skyrė), bet čia nekaltas žmogus“, – tvirtino ji.

Vėliau advokatė sulaukė klausimų iš kitų Rusijos žurnalistų, laukusių prie teismo. „Apskųsime šį nuosprendį“, – atsakė į žurnalisto, laikiusio mikrofoną su Rusijos laikraščio „Izvestija“ ženklu, klausimą.

„Kiek tai padės, kaip galite prognozuoti?“ – klausė žurnalistas.

„Kaip galima spręsti už teismą? Pas mus yra teisė, jeigu mes nesutinkame, galime nuosprendį apskųsti, o kokį sprendimą priims teismas, tai jau teismo sprendimas – čia negaliu išsigalvoti ar prognozuoti“, – sakė J. Žukienė.

Klausimo sulaukė ir G. Ivanovas. „Gal galima Jūsų komentarą dėl šio smarkiai politizuoto proceso, atrodo, – netgi ne atrodo, tai akivaizdžiai visiems matyti“, – į nuteistąjį kreipėsi „Izvestija“ žurnalistas.

„Iš teismo sprendimo suprantu, kad mane nuteisė tik dėl to, kad aš nešiojau sovietų kariškio uniformą, kaltės nuo pat pradžių nepripažinau, iki šiol save laikau nekaltu“, – teigė G. Ivanovas.

Vėliau prie žurnalistų prisijungė kolegos iš Rusijos „1 kanalo“. „Kodėl 4 metus turiu sėdėti kalėjime nė už ką?“ – jiems sakė nuteistasis.

„Linkime Jums sėkmės“, – baigdamas pokalbį su G. Ivanovu palinkėjo žurnalistas.

Golovatovo advokatas nuosprendį skųs

Už akių dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui 12 m. laisvės atėmimo bausme nuteisto buvusio KGB karininko M. Golovatovo advokatas Ryšardas Burda sakė, kad paskirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė jam atrodo nelogiška.

„Iš esmės nusikaltimuose žmoniškumui vertinimas yra kiek kitoks. Už juos atsako pirmiausia ne pavaldiniai, o tie, kurie vadovavo“, – teigė advokatas.

„Maršalas Jazovas gavo mažiau nei jo pavaldinys“, – kalbėdamas su žurnalistais pridūrė jis.

Buvusio Pskovo 76-osios oro divizijos vado pavaduotojo, vyriausiojo oro desanto pareigūno Vilniuje pulkininko Vasilijaus Kustrio, kuriam skirtas įkalinimas 12 metų, advokatė Emma Domajeva taip pat sakė, kad nuosprendį skųs.

„Jau Jazovui iš tikrųjų turėjo būti griežta (bausmė), o mano pulkininkui vis tiek turėjo būti mažiau. Jis gi buvo vykdytojas“, – teigė ji.

Gorbačiovo nepavyko apklausti

Dar dėl dalies asmenų tyrimas tęsiamas atskirtame ikiteisminiame tyrime, 3 asmenys jau mirę.

Teismui nagrinėti buvo perduota daugiau nei 760 bylos tomų. Vien tik kaltinamasis aktas sudaro 16 tomų.

Šioje byloje teismas buvo nutaręs apklausti tuometį Sovietų Sąjungos vadovą Michailą Gorbačiovą, tačiau Rusija atsisakė jam įteikti teismo šaukimą. M. Gorbačiovą norėta apklausti kaip specialiąjų liudytoją, jis anksčiau viešai yra neigęs, kad davė įsakymą šaudyti Vilniuje.

Karinių veiksmų metu, jėga užimant Spaudos rūmus, televizijos bokštą, Lietuvos radijo ir televizijos pastatą bei kitus strateginę reikšmę turinčius objektus, buvo nužudyta 14 beginklių Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų, daugiau nei 700 žmonių buvo sužaloti, dar apie 3 000 žmonių kitaip nukentėjo.

Tik 2010–2011 metais, atsiradus teisinei galimybei, tyrimus dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų atlikti ir baigti įtariamiesiems nedalyvaujant procese, prokuratūroje buvo sudaryta speciali tyrimo grupė, kuri surinko ir įvertino daugiau kaip šimtą tūkstančių lapų reikšmingų dokumentų, kelis tūkstančius vaizdo įrašų ir nuotraukų, apklausė daugiau kaip 5 tūkst. asmenų, parengė ir išsiuntė virš 300 teisinės pagalbos prašymų užsienio valstybėms, atliko šimtus ekspertinių tyrimų ir daugybę kitų proceso veiksmų.

Povilaitis: man tai istorinė diena

Per Sausio įvykius tėvo netekęs R. Povilaitis žurnalistams sakė, kad Sausio 13-osios bylos nuosprendžio paskelbimas yra istorinė diena ir jam, ir Lietuvai.

„Man tai yra istorinė diena. Manau, kad tai ir Lietuvai istorinė diena, ir tarptautinei bendruomenei istorinė diena“, – sakė R. Povilaitis.

„Atsakingi žmonės, kurie dalyvavo, organizavo, vadovavo, davė įsakymus, naudojo įvairias karines priemones, šitų žmonių atsakomybė šiandien yra įvertinama“, – pridūrė jis.

Tėvo netekęs vyras sakė nevertinantis skirtų bausmių dydžių: „Aš neturiu kokių nors išankstinių lūkesčių, tiesiog atvykau išklausyti tuos nuosprendžius. Svarbiausias dalykas yra, kad šis istorinis procesas vyksta, kad šiandien yra skelbiamas nuosprendis šitiems kaltinamiesiems.“

Jis taip pat padėkojo teismui, jo prašymu išsiuntusiam šaukimą į apklausą buvusiam Sovietų Sąjungos vadovui Michailui Gorbačiovui.

„Tai, kad ponas Gorbačiovas nenori prisidėti prie teisingumo ir atsakyti į labai svarbius klausimus, tai čia yra kalba apie jį patį, kalba apie Rusijos Federaciją, kuri nori suklaidinti žmones, sujaukti žmonių protus, kas yra už tai (Sausio 13-osios įvykius) atsakingas“, – tvirtino R. Povilaitis.



Vyras taip pat teigė, kad jam labai gaila, jog Rusija atsisakė bendradarbiauti su Lietuva tiriant bylą. „Mes puikiai žinome, kad Rusijos Federacija piktybiškai ignoruoja ir stabdo šitą teisingumo procesą. Jie neleidžia išsiaiškinti daugybės dalykų“, – sakė jis.

Grybauskaitė: teisingumo akimirka be galo svarbi

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teismo nuosprendį Sausio 13-osios byloje vadina akistata su tiesa ir istorinio teisingumo diena.

„Teisingumo akimirka be galo svarbi. Jos visi laukėme daugybę metų. Ypač Sausio 13-osios aukų artimieji. Ši byla – akistata su tiesa, kuriai išsiaiškinti prireikė daugybės metų, kuri kainavo daug skausmo, kantrybės ir pasiaukojimo“, – sakė D. Grybauskaitė išplatintame pareiškime.

„Nors ieškodami tiesos ir siekdami teisingumo susidūrėme su kaimyninės Rusijos pasipriešinimu ir negeranoriškumu, istorinė teisingumo diena visgi atėjo – kaltieji, dėl kurių žuvo laisvę taikiai gynę žmonės, teismo įvardyti“, – pridūrė ji.

Prezidentės teigimu, ši byla yra „įrodymas, kad karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui senaties nėra“.

Jau antroji byla

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje visa ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo suskaitmeninta. Toks sprendimas buvo priimtas ne tik siekiant palengvinti proceso eigą, bet ir dėl to, kad šie dokumentai turi didžiulę istorinę vertę. Pagalbos sulaukta iš Lietuvos valstybės centrinio archyvo, kuriame buvo sėkmingai restauruota daugiau nei pusantro tūkstančio įvairių itin prastos būklės archyvinių dokumentų.

Sausio 13-osios įvykiai jau buvo nagrinėti Lietuvos teismuose – dar 1999 m. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį byloje dėl antivalstybinių organizacijų kūrimo ir kitų nusikaltimų. Tada kalėti buvo nuteisti Mykolas Burokevičius, Juozas Jarmalavičius, Juozas Kuolelis, Leonas Bartoševičius, Stanislavas Mickevičius ir Jaroslavas Prokopovičius. S. Mickevičius pabėgo iš Lietuvos.

Reaguodama į Lietuvoje vykstantį Sausio 13-osios bylos nagrinėjimą, Rusijos Federacijos Tyrimų komitetas už akių yra inicijavęs baudžiamąsias bylas dėl esą nepagrįsto Rusijos piliečių persekiojimo Lietuvos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams. Lietuva šį procesą vertina kaip bandymą neteisėtai paveikti savo pareigas vykdančius pareigūnus, taip pat Rusijoje iškeltomis bylomis siekiama klaidinti visuomenę, nes yra skleidžiama melaginga informacija.

