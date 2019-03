Ar tikrai matematikas moksleivei atskleidė egzamino užduotis, aiškinasi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas. Ikiteisminį tyrimą atlikusi Vilniaus apygardos prokuratūra teigia surinkusi pakankamai duomenų, kad būtų patvirtinta D. Dzindzalietos kaltė dėl tarnybos paslapties atskleidimo.

Teismui perduotoje bylos medžiagoje prokurorai teigia, kad D. Dzindzalieta praėjusių metų birželio 8 d. išvakarėse, kai abiturientai turėjo laikyti valstybinį matematikos egzaminą, Vilniaus Gabijos gimnazijoje tuo metu besimokiusiai savo giminaitei Robertai B. perdavė egzaminų užduotis.

„Ji tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme aiškino, kad turėjo šias užduotis“, – sakė valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Tomas Čepelionis.

Kad galėjo iš anksto nutekėti egzaminų užduotys, Nacionaliniam egzaminų centrui (NEC) telefonu pranešė anonimas – greičiausiai skambino kažkas iš Gabijos gimnazijos moksleivių, nes mokykloje netilo pasipiktinimas, jog abiturientė Roberta B. gavo geriausią įvertinimą, nors nebuvo pavyzdingiausia mokinė ir esą ne vienam buvo pasigyrusi, jog jos dėdė rengia matematikos egzamino užduotis.

Ši žinia NEC darbuotojams tik dar labiau sustiprino įtarimus, kad egzaminų užduotys galėjo būti neteisėtai atskleistos – jau tuo metu buvo aiškinamasi kaip Roberta B., metų pradžioje vertinta tik ketvirtuku, nepriekaištingai išlaikė egzaminą. Surinktą medžiagą centro darbuotojai perdavė policijai.

O čia per apklausas Robertos B. draugai prisipažino, kad moksleivė net didžiuodavosi, jog giminaitis jai parūpins egzaminų užduotis ir sprendimo būdus.

Įtarimų dėl ypatingai gerai išlaikyto matematikos egzamino kilo ir matematikos mokytojai, dvyliktokės klasės auklėtojai – Virginija Viniautienė prisipažino, kad abiturientė mokslo metus pradėjo turėdama ketvertą, o vėliau per valstybinio ugdymo patikrą irgi nespindėjo: vieną kartą surinko 18, o kitą – 17 balų iš 60 galimų.

„Su Roberta B. susipažinau 2016 m. rugsėjį, kai tapau 11 klasės auklėtoja, – teisme pasakojo V. Viniautienė. – Ji nebuvo pasirinkusi modulio, sakė, kad jai nereikės, nes mokysis su savo pusbroliu, klausė, ar nesu jo girdėjusi, tai – D. Dzindzalieta.“

Virginija Viniautienė Vaikai kalbėdavo: „Kam Robertai mokytis, juk ji turi dėdę“. Galvojau, kad taip juokaujama.

Anot pedagogės, apie Robertos B. giminaitį kalbėjo ir bendraklasiai: „Vaikai kalbėdavo: „Kam Robertai mokytis, juk ji turi dėdę“. Galvojau, kad taip juokaujama, bet tai tęsėsi iki paskutiniosios konsultacijos mokykloje, prieš pat egzaminus. Jos šioje konsultacijoje nebuvo, vaikai tada kalbėjo, kad kam jai reikia, ji jau gal egzaminų užduotis iš anksto išsprendė.“

Matematikos mokytoja neslėpė, kad mokykloje buvo vyresnioji egzaminų vertintoja, o paskelbus egzaminų rezultatus iš moksleivių sulaukė SMS žinučių – visi stebėjosi, kad Roberta B. surinko 100 balų.

„Po to kažkas iš moksleivių atsiuntė nuotrauką, kad Roberta B. tikrai gavo geriausią įvertinimą, o netrukus su manimi susisiekė iš NEC, stebėjosi, kad mūsų mokykloje vyksta įdomūs dalykai – moksleivė turėjo ketvertą, o egzamine gavo 100 balų“, – pasakojo pedagogė.

Ji neslėpė, kad per ilgametę savo darbo patirtį „to nėra buvę“: „Mano asmenine nuomone, to ir negali būti, jei moksleivis balandį per ugdymo patikrą surinko 17 taškų, per pusantro mėnesio jis tikrai negali pasiekti tokio lygio.“

Kad Roberta B. nepelnytai gavo geriausią įvertinimą, įsitikinusi ir buvusi jos geriausia draugė Martyna K. : „Manau, kad ji išlaikė nesąžiningai, nes turėjo egzamino atsakymus.“

Moksleivė sakė, kad egzaminų dieną Roberta B. jai asmeniškai prisipažino, kad iš anksto gavo atsakymus. „Pati mokėjau neblogai, todėl jų neprašiau, – sakė 95 balus surinkusi Martyna K. – Kai liepos pradžioje buvo paskelbti rezultatai, Roberta labai bijojo, kad kas nors ją gali įskųsti – iš ne vieno klasiokio girdėjau pasipiktinimų, jog jai padėjo ir kad mokykloje yra gerų mokinių, kurie labiau nusipelno nemokamos vietos universitete nei ji.“

Kad Roberta B. nepelnytai gavo geriausią įvertinimą, tvirtino ir buvęs jos bendraklasis Mantas M. – vaikinas sakė, kad pastaruosius dvejus metus jie mokėsi skirtingose klasėse, tačiau apie Robertą B. daug žinojo, nes siejo bendri draugai.

„Kai sužinojau, kad ji gavo 100 balų, negalėjau patikėti, nes tai buvo neįmanoma – Roberta B. nebuvo gabi matematikoje, – sakė Mantas M. – Iš bendraklasių esu girdėjęs, kad jai padėjo dėdė, kuris dirbo NEC.“

Liudytojas neslėpė, kad 2018 m. matematikos egzaminas buvo labai sunkus, jam pačiam pavyko gauti 86 balus. „Kai klasės grupėje feisbuke perskaičiau, kad Roberta B. gavo 100 balų, susinervinęs jai parašiau mesendžeriu žinutę – paklausiau, ar nebūtų sąžininga jai perlaikyti egzaminą, bet ji mane užblokavo, – sakė Mantas M. – Mūsų klasėje dėl tokio įvertinimo net buvo kilęs pasipiktinimas, nes visi, kas pažįsta Robertą B., žinojo kad ši mėgsta dviveidžiauti ir siekia sau naudos.“

Mantas Merginos su patrauklia išvaizda gyvenimas būna lengvesnis, jeigu ji per daug nesinaudoja savo protu. Tačiau tai mokykloje jai nepadėjo.

Vaikinas neslėpė, kad buvusios jo bendraklasės Gabijoe gimnazijoje buvo neįmanoma nepastebėti. „Ji net būdavo neadekvačiai apsirengusi – ne taip, kaip derėtų mokinei: didelės iškirptės, trumpi sijonai, aukštakulniai, – teisme kalbėjo devyniolikmetis. – Aš net esu pasakęs, kad merginos su patrauklia išvaizda gyvenimas būna lengvesnis, jeigu ji per daug nesinaudoja savo protu. Tačiau tai mokykloje jai nepadėjo.“

Kad Mantas M. turėjo pagrindo įtarinėti, jog Roberta B. egzaminus išlaikė nesąžiningai, teisme patvirtino kitas buvęs jos bendraklasis Jokūbas J.

„Roberta B. egzaminą išlaikė nesąžiningai, nes gavo atsakymus iš savo dėdės, – sakė jis. – Dar vasario mėnesį ji man pasakojo, kad yra galimybė juos gauti, nes giminaitis dirba NEC ir rengia egzaminų užduotis. Tai turėjo suderinti jos motina, o Roberta žadėjo duomenimis pasidalinti. Vėliau, birželį, prieš egzaminą ji pasakė, kad viskas yra gerai, jai atveš, bet nebuvo tikra, kad paliks juodraštį.“

Jokūno J. teigimu, kitą kartą Roberta B. jam telefonu pasakojo, kad į namus buvo atėjęs dėdė ir jie kartu sprendė užduotis.

„Ji man žadėjo parodyti juodraštį, kuriame yra egzaminų sprendimai, nes ir aš svarsčiau laikyti matematikos egzaminą, – pasakojo liudytojas. – Tačiau prieš pat egzaminą ji dingo, neatsakė į mano skambučius, o egzamino išvakarėse paskambinusi pasakė, kad atvažiuoja pas mane. Pasakiau nevažiuoti, nes jau buvau nusprendęs matematikos egzamino nelaikyti – tada ji isteriškai ėmė manęs klausinėti, ar jos neišdaviau.“

Devyniolikmetis neslėpė, kad nepritarė Robertos B. sumanymui nusirašyti egzaminų užduotis ir jų sprendimo būdus: „Pasakiau, kad ji yra neatsakingas žmogus, nes dėl tokio elgesio gali nukentėti ir dėdė, kuris jai padėjo.“

Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas matematikas D. Dzindzalieta kratosi jam pateiktų kaltinimų. „Iš kažkokių neaiškių apkalbų pavyko suformuluoti kaltinimą, nors iš tikrųjų nieko nebuvo“, – teigė jis.

D. Dzindzalieta teigė, kad ne kartą viešai kritikavo NEC: „Įdirbis nuo 2014 m. kritikuojant NED duoda vaisių – atsirado antros eilės giminaitė, kuri išlaikė šimtukui ir to užteko, kad autorius būtų tas, kuris pasakė, nes kitaip negali būti, bet juk egzaminai yra laimės dalykas“.

Matematikas pažymėjo, kad Robertos B. matematikos mokytoja V. Viniautienė esą galėjo kerštauti savo auklėtinei, nes 11 klasėje ši matematikos papildomai mokėsi ne pas ją, o pas savo giminaitį. Jis taip pat pabrėžė, kad dar 2014 m. jis matematikos egzamine, kurio bendraautorė buvo mokytoja, pastebėjo dešimt klaidų ir jas viešai nurodė.

„Keistas toks sutapimas, – aiškino D. Dzindzalieta. – Dabar iškelta byla dėl to, kad mergina, kuri, kaip sakė, su iškirpte, aukštakulniais gavo šimtuką, taip negalėjo būti, o dar jos plaukai balti. Ir mokytojos nusistatymas – kai sužinojo, kad jai padedu, iš karto krito mokymosi balas, ir gavo blogą balą. 11 klasėje aš dirbau su ja visus metus, po to nutraukiau ryšius, o 12 klasėje rengiau užduotis, jokio bendravimo nevyko. Tik kartą apsilankiau jos motinos namuose.“

Matematikas teigė, kad giminaitei nerodė savo kurto egzamino užduočių ir nepateikė jų sprendimo būdų, o šiai nereikėjo egzamino perlaikyti.

Jeigu teisme bus įrodyta D. Dzindzalietos kaltė, jam grės bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas.