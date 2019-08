„Sinoptikai praneša, kad šiandien 15-16 val. Vilnių pasieks trumpa ir intensyvi 13 mm/val. liūtis“, – įspėjimu pasidalijo „Grinda“ ir perspėjo vilniečius, kaip elgtis liūties metu.

„Grindos“ atstovai patarė pirmiausia stebėti eismo sąlygas ir reaguoti į specialiųjų tarnybų nurodymus. „Liūčių metu į kritines Vilniaus miesto vietas „Grinda“ išsiunčia budinčius ekipažus, kurie nukreipia eismą aplinkiniais, neužliejamais maršrutais“, – teigiama pranešime.

Taip pat įspėjama neskubėti: „Sumažinkite greitį – liūties metu sumažėja matomumas, todėl per didelis greitis kelia pavojų. Be to, dideliu greičiu važiuojant sukeliamos bangos gali užpilti automobilio variklį“.

Patariama neva-iuoti per užsemtus gatvių plotus. „Neretai pasitaiko atvejų, kad stiprus vandens slėgis vamzdynuose „iššauna“ šulinių dangčius, todėl užtvindytose atkarpose yra rizika įsmukti į atvirą šulinį, – teigiama įspėjime ir priduriama. – Jei kyla abejonių, ar automobilis saugiai įveiks užtvindytą atkarpą – geriau rinkitės saugesnį aplinkinį maršrutą.“

Vilnieti, pavyko užfiksuoti liūties nuotraukų? Pasidalink jomis su DELFI skaitytojais! Nuotraukų lauksime adresu pilieciai@delfi.lt su prierašu „liūtis“.