Įspėja prieš artimųjų kapų lankymą: leiskite jiems ilsėtis, padėkite vieną žvakę ir nedarykite grūsties

Apie tai „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ diskutavo kunigas Ričardas Doveika, psichologas Andrius Kaluginas ir rašytojas, žmonių elgesio tyrinėtojas Giedrius Drukteinis.

Psichologas A. Kaluginas kėlė klausimą, ar tikrai kapinės yra ryšio vieta tarp mirusiųjų ir gyvųjų.

„Kvestionuočiau, kad kapinės yra tas ryšis – mirusiųjų ir gyvųjų. Manau, kad ryšys yra širdyse. Galiu turėti ryšį širdyje, mąstyme, elgesyje. Tačiau mes būtent ir kalbame, kad tai yra kapinių kultas. Jie ateina į kapines vedini senų, bet gražių tradicijų. Kiek pastebiu, tai vyresnės kartos tradicija. Jaunesnioji karta kremuoja savo artimuosius, tokia mada yra. Ir taip keičiasi tradicija. Duobės kapo tradicija į kremavimą“, – Žinių radijo laidoje sakė A. Kaluginas.

Jis teigė, kad dėmesys mirusiems gali atsisukti visai kitu kampu, nei būtų galima tikėtis.

„Vedu prie to, kad pati tradicija yra labai graži, tautiška, vienijanti daug žmonių, estetiškai graži. Bet nuo ko atitolina visa šita ceremonija, apeigos ? Pažiūrėkite, kas vyksta – ateini į kapines, viskas gražu, kapai sutvarkyti, kiek žmonių ten telkiasi. Tai gyveni Lietuvoje ir norisi numirti, kad tave gerbtų ir mylėtų. Mes pavydime, atperkame pavėluotą meilę“, – kalbėjo psichologas.

„Gi mylėkime kol esame gyvi, nesitelkime į tai, kad žmogus būtinai turi numirti, jog kažką jam atleistum“, – sakė jis.

Kunigas R. Doveika teigė, kad tradicijos be tikėjimo yra „gyvenimo parodija“.

„Mes turime priminti, kad turi būti tikėjimas. Jeigu kapinės yra tik tradicija, tai – tragedija. Jeigu kapinės yra vien tik ryšys, kurį aš galiu turėti savo širdyje, tai masinė psichozė, tragedija. Bet jei kiekvienas iš mūsų esame suformavę pagarbos kultūrą vienas kitam, jei aš į savo tradiciją nešu tikėjimą, kad šitas kapas yra to žmogaus gyvenimo tęstinumo vieta, ir aš ateidamas į kapines ne ryšį išlaikau, bet primenu sau, kad per visą patirtį pereisiu. (...) Tradicijos be turinio yra anti žmogaus santykius formuojančios kultūros pranašai“, – laidoje sakė kunigas R. Doveika.

Kunigas R. Doveika laidoje sakė, kad ši, kaip kiti pavadintų, Vėlinių dienų psichozė pasiteisina, kai įvyksta maži dienos džiaugsmai – važiuojant link kapinių užleidžia automobilis, susitinki su giminėmis, nesusipyko, visi vienodi.

„Būtent šitos dienos, kurios suvienija, formuoja mūsų santykio kultūrą ir mūsų gyvųjų požiūrį, visuomet leidžia tokiose patirtyje rašyti sakinį – kiekvienas iš mūsų savo gyvenimą galime padaryti neužmirštamą. Ir galbūt kartais reikia nueiti į tas kapines, nekonkuruoti, nueiti su turiniu, mes visi sakome, kad viena žvakė, gėlė, sukalbėta malda, santykis su gyvaisiais. Taip formuojamas supratimas, kuris leidžia man formuoti savo gyvenimą neužmirštamą“, – kalbėjo kunigas.

G. Drukteinis tikino, kad kapinės, visgi, neša niūrią nuotaiką. O ir mirusiųjų antkapiai gąsdina.

„Mane visada stebino, kodėl tie mūsų antkapiai yra komunikuojantys liūdesį?“, – klausimą kėlė jis.

„Sunku įtikėti, kad čia yra neatsiejama gyvenimo dalis, gal dar net geresnė už mūsų egzistencinį gyvenimą. Visi tie užrašai atitolina“, – laidoje sakė G. Drukteinis.

Tam pritarė ir kunigas R. Doveika. Jis stebėjosi, kad visi antkapių užrašai simbolizuoja tik liūdesį, kartais mirus garbaus amžiaus žmogui, ant antkapio iškalamas jo jaunystės atvaizdas.

„Tai yra saviapgaulė, savotiškas vaikymasis optimizmo, kuris nuvilia“, – teigė kunigas, primindamas, kad krikščionybė neša viltį.

Psichologas A. Kaluginas laidoje visus ragino aplankyti mirusiųjų kapus.

„Tik nereikia daryti ten maskarado, leiskite jiems ilsėtis, padėkite vieną žvakutę ir to tikrai užteks, pastovėkite kelias minutes rimtyje, prisiminkite ir nedarykite grūsties“, – sakė psichologas.