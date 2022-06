Įspėja: jei Rusija iš karo išeis be skausmo ir „su išsaugotu veidu“, tai reikš kitą puolimą – trigubai stipresnį

Išvardijo padarytas klaidas

Buvusio užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus teigimu, komunikacija Rusijos sukelto karo Ukrainoje pradžioje buvo neteisinga, kaip pavyzdį jis pateikė NATO.

„Kuomet buvo keletą kartų į dieną kartojama, ko NATO nedarys. Tada buvo kalbama, kad NATO tikrai nesikiš, tikrai nedalyvaus. Jeigu buvo manoma, kad tai bus raminimo žinutė, tai priešingai – tai tapo tam tikra paskatinimo žinute. Tarkime – darykite, ką norite, mes nesikišime.

Gal ne taip grubiai, bet agresorius, kuris kitomis taisyklėmis vadovaujasi, jeigu cituojant prezidentą Vladimirą Putiną, kuris užaugo Leningrado gatvėse, ir suprato, kad jei muštynės neišvengiamos, reikia smogti pirmam, tai jis ir suprato, kad reikia smogti. Taip ir buvo padaryta. Ta vieša komunikacija ta prasme mano požiūriu buvo žalinga“, – laidoje įžvalgomis dalijosi L. Linkevičius.

Jis taip pat laidoje priminė, jog buvo daug kalbų prieš darant, o tai taip pat pakenkė.

„Priminsiu istorijas su naikintuvų tiekimais, kai buvo paskelbta, tada visi išsigando ir išsibėgiojo į šalis. Tada gal ir buvo suprasta, kad reikia daryti, informuoti jau po to“, – teigė buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.

Ar įmanoma išsaugoti Putino veidą?

Jau kurį laiką viešai skamba raginimai ir pasiūlymai dalinti Ukrainos žemes vardan taikos.

L. Linkevičiaus nuomone, tai sakantys nesuvokia, kad jei Rusija iš karo išeis be skausmo ir „su išsaugotu veidu“, tai reikš kitą puolimą.

„Įsivaizdavimas, kad šioks toks agresoriaus apraminimas reikštų taiką, tas supratimas visiškai nėra išnykęs. Ir kai pradžioje buvo lėtas ginklų, paramos tiekimas Ukrainai iš kai kurių šalių, ne visų, buvo toks įsitikinimas, net žvalgybos informacija, kad kelios dienos ir karas baigsis. Tada ginklų tiekimas tik prailgintų konfliktą, būtų daugiau aukų, tad nereikia to daryti. Vėliau buvo suprasta, kad Ukraina priešinasi ir dabar jau kalbama, kad ilgai tas karas gali užsitempti.

Bet dabar išsigando, kad Rusija per daug pralaimės ir, cituojant, per daug veidą praras, kaip čia reikės su ja kalbėtis. Nes norėtųsi viską čia užglostyti ir rasti tokią išeitį, kad ir Rusija iš situacijos išeitų su veidu. Bet vėl – nesupranta, kad išėjimas „su veidu“ arba be skausmo ir nuostolių reikštų tik vieną. Reikštų, kad vėl atsigaus, išsilaižys žaizdas ir vėl puls su triguba energija“, – Žinių radijo laidoje „Persona grata“ kalbėjo L. Linkevičius.

Laidos pašnekovas pabrėžė, jog nekalba apie Maskvos subombardavimą, bet tik skausmingi karo Ukrainoje padariniai leis pastatyti agresorių į vietą ir neleisti kišti pirštų prie kaimyninių suverenių valstybių.

„Turi būti nuostolis. Kitaip viskas grįš į savo vėžes. Ir tas supratimas nevienodas daugelio šalių. Todėl ir toliau šis balansavimas vyksta“, – tikino L. Linkevičius.

Linas Linkevičius - buvęs užsienio reikalų ministras © DELFI / Laimonas Jankauskas

Buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius kalbėjo, jog ukrainiečiai tikrai nenori užimti Maskvą.

„Jie tik nori atsiimti savo teritorijas. Ir jie tai labai aiškiai pasakė. Bet dabar jeigu kalbėti apie teisėtus taikinius, jeigu Rusijos teritorijoje, pasienyje yra raketų paleidimo sistemos, iš kurių apšaudomi Ukrainos miestai, tai čia teisėtas taikinys ar ne? Nes jei yra būgštaujama, kad jei į Rusijos teritoriją jokiu būdu negalima taikytis, tai manau, kad irgi supratimas čia labai savotiškas. Kaip gintis?“ – klausimą kėlė politikas.

L. Linkevičius laidoje teigė, jog Rusijos planas – paimti visą Donbasą. Ir jeigu vakarų ginkluotės tiekimas Ukrainai strigs – jie tikrai gali tai padaryti praktiškai „iki vasaros pabaigos“.

„Kas yra provokacija ir kas yra noras neprovokuoti – tos diskusijos tikrai vyksta ne pirmą dieną, ne pirmą dešimtmetį“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Jis laidoje prisiminė ir 2008 metais įvykusį NATO viršūnių susitikimą Bukarešte. Ten buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel labai aktyviai aiškino, kad negalima suteikti narystės veiksmų plano Sakartvelui ir Ukrainai, nes tai bus provokacija ir išprovokuos Rusiją veiksmams tame regione.

„Mes keliese tada aiškinome, kad bus priešingai – bus provokacija, jei nesuteiksime kažkokios vilties šaliai, kuri praktiškai turi teisę rinktis savo ateitį. Ir karas kilo po poros mėnesių, po tų sprendimų. Ta filosofija yra išlikusi ir dabar“, – Žinių radijo laidoje „Persona grata“ kalbėjo buvęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius.