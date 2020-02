Įspėja dėl Turkijos įsiūčio: nepavykus susitarti Europos laukia chaosas

Delfi jau skelbė, kad Turkija nusprendė nebestabdyti sirų ir kitų per pastaruosius metus šalį užplūdusių pabėgėlių, norinčių sausuma ar jūra pasiekti Europą. Turkų policijai, pakrančių apsaugai ir pasieniečiams nurodyta nesikišti, tad jau ketvirtadienio vakarą ir naktį į penktadienį Graikiją, Bulgariją pasiekė pirmieji šimtai Turkijoje besiglaudžiančių pabėgėlių. Bet tai gali būti tik pradžia.

Turkija pastaraisiais metais priėmė 3,7 mln. 2011 metais prasidėjusio Sirijos pilietinio karo pabėgėlių, o iš viso šalyje jų gali būti iki 6 mln. – iš konfliktų ir kitų neramumų kamuojamų Afganistano, Irano.

2015/16 metais Europoje kilo vadinamoji pabėgėlių krizė, kai šimtai tūkstančių žmonių iš Sirijos, taip pat kitų Azijos ir Afrikos šalių pasiekė Europą. ES tada 2016 metais pažadėjo Ankarai 6 mlrd. eurų pabėgėliams Turkijoje aprūpinti.

Tai numato pabėgėlių paktas, kuris įpareigoja Turkiją priimti atgal visus naujai į Graikijos salas atvykstančius migrantus ir labiau kovoti su žmonių kontrabandininkais. Turkija vis kritikavo, kad pinigai išmokami per lėtai. R.T. Erdoganas jau ne kartą grasino nutraukti pabėgėlių paktą, ES kaltinimus atmetė, bet iš esmės Turkija savų įsipareigojimų laikėsi. Iki šios savaitės.



Kartojasi 2015-ųjų krizė

Pastarosiomis savaitėmis Sirijos pasienio provincijoje Idlibe dėl pastarųjų mūšių savo namus paliko beveik milijonas žmonių. Turkija čia remia sukilėlius, kurie kovoja su Sirijos režimo pajėgomis, remiamomis Rusijos ir Irano.

Visi šie pabėgėliai plūdo į Turkijos pusę, o tuo metu kovos įsisiūbavo tarp turkų pajėgų Idlibo provincijoje ir Sirijos režimo. Ankara jau ne tik pati ėmėsi veiksmų, suduodama atsakomuosius smūgius Sirijos režimui bei siekdama oro erdvę virš Idlibo paskelbti neskraidymo zona, bet ir nesyk spaudė NATO ir ES skirti daugiau paramos Turkijai – tiek dėl pabėgėlių krizės, tiek dėl Sirijos režimo keliamo pavojaus.

Bet negavę nei geistų priešlėktuvinės gynybos sistemų „Patriot“, nei papildomų pinigų, galiausiai turkai įvykdė savo grasinimus. O tai gali atsiliepti pirmiausiai Europai, į kurią plūsta pabėgėliai.

After the Turkish decision to let the refugees go to #Europe, hundreds of refugees took the road to Europe. Dozens also managed to reach Greek territory by sea. #Turkey pic.twitter.com/yzoE82dtYX