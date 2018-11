Vaizdo kameros. Ministerija vaiko teisių specialistus ketina aprūpinti mobiliomis vaizdo kameromis, kurios padėtų objektyviai ištirti situacijas, kai vaiko teisių specialistų ir tėvų ar šeimos atstovų teiginiai vieni kitiems prieštarauja. Pasak ministerijos, tokie įrašai galėtų būti naudojami ir teismuose.

Mokymai specialistams. Planuojama užtikrinti ir nuolatinius vaiko teisių specialistų mokymus, kurie jiems leistų tiksliau nustatyti pažeidimus, taip pat specialistus planuojama mokyti profesionaliai bendrauti tiek su šeimomis, tiek su žiniasklaida, tiek su kitomis institucijomis. Be to, specialistams ketinama suteikti daugiau žinių ir apie asmens duomenų apsaugą.

Mažesni darbo krūviai. Parengtame plane numatyta ir sureguliuoti vaiko teisių specialistų darbo krūvius. Šiuo metu vienam specialistui, pasak ministerijos, tenka apie 200 atvejų, kurie susiję su vaiko teisių pažeidimais, atstovavimais teismuose, globos klausimais ir t.t.

Atskiras skyrius skundams. Žadama tarnyboje įsteigti ir atskirą skyrių nagrinėti tėvų skundus dėl to, ar pagrįstai buvo nustatytas grėsmės vaikui lygis. Be to, naujame skyriuje būtų nagrinėjami ir vaiko teisių specialistų darbo etikos klausimai – tam ketinama patvirtinti tarnybos Etikos kodeksą.

Nebus konfidencialumo pasižadėjimų. Ministerija ketina atsisakyti ir konfidencialumo pasižadėjimų šeimos nariams. Iki šiol atvejo vadybos apraše buvo punktas, kad nagrinėjamų atvejų posėdžiuose dalyvaujantys asmenys privalo laikytis konfidencialumo ir pasirašyti specialų pasižadėjimą. Ministerijos teigimu, tuo nebuvo bandoma apriboti šeimų veiksmų, tuo buvo stengiamasi užtikrinti, kad vaiko teisių apsaugos specialistai neskleistų informacijos į išorę.

Įspėja dėl alkoholio vartojimo prie vaikų. SADM taip pat primena ir apie alkoholio vartojimą prie vaikų – tai nėra uždrausta įstatymais. Tačiau jeigu abu tėvai ar vienintelis iš tėvų yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, tai gali būti įvertinta kaip aukštos rizikos veiksnys.

Vis dėlto, teigiama, kad vien tai nėra svarus vienintelis pagrindas atimti vaiką iš šeimos. Tiesa, jei vaikas mažametis, t.y. jam mažiau nei 3 metai, situacijos gali vertinamos jautriau. Vaiko teisių specialistai akivaizdžiu apsvaigimu laiko, kai asmenys nesugeba rišliai kalbėti, sunkiai stovi bei nekoordinuotai juda. Tačiau vaiko teisių apsaugos specialistai alkotesterių su savimi nesinešioja, apie tėvų blaivumą jiems informaciją gali suteikti tik policija.

Ministerijos duomenimis, nuo liepos vaiko teisių apsaugos specialistai išanalizavo 9495 galimus pažeidimus. 4212 atvejų pranešimai apie galimą grėsmę vaikui nepasitvirtino, tačiau 4362 vaikams buvo nustatytas I grėsmės lygis. Dar 922 vaikams nustatytas II grėsmės lygis – vaikams užfiksuotas realus pavojus, todėl jie buvo laikinai paimti iš tėvų ar globėjų.