Trečiadienį laikinoji komisija išklausė Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoją Egidijų Radzevičių, Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininką Audrių Bereišį. STT vertinimo antikorupciniu požiūriu svarstymas Seimo komisijos posėdyje vyko už uždarų durų.

Kaip po susitikimo su STT atstovais teigė A. Nekrošius, per susitikimą buvo atkreiptas dėmesys, kad daugelį metų LRT nebuvo jokios priežiūros institucijos, kuri viską sužiūrėtų.

„Ir LRT taryba, ir administracinė komisija turėjo prižiūrėti, bet, kaip matome, ne visą laiką viskas tinkamai veikė. STT tam tikrą dalyką pasakė, ir mes, kaip komisija, tą dalyką matome“, - sakė A. Nekrošius.

Pasak jo, Kultūros ministerija parengė įstatymo projektą, kuriame numatyta, kaip būtų galima tobulinti situaciją.

Išklausęs STT Seimo komisijos pirmininkas susidarė įspūdį, kad LRT pirkimuose buvo lengvas chaosas.

„Apskritai kalbama ir apie kietąją dalį, ir – apie taip vadinamąją minkštąją. Kietąją - tai yra pradedant nuo renovacijos, minkštąją - programų pirkimą“, - sakė A. Nekrošius.

Pasak jo, STT paprašė papildomos medžiagos, kad galėtų atlikti platesnį antikorupcinį vertimą. Seimo komisija žada STT tą medžiagą pateikti dar trečiadienį.

„Kol kas nekalbama (apie ikiteisminius tyrimus)“, - sakė A. Nekrošius.

Pasak Seimo komisijos pirmininko, STT atliko ir nepotizmo vertinimą.

„Procentas kol kas nėra didelis, bet čia giminystės ryšius vertino, tačiau neįvertino draugų rato“, - sakė A. Nekrošius.

STT įvertino situaciją nuo 2013 metų.

Paaiškino, kodėl „Panoramos“ neverčia į gestų kalbą

Laikinajai komisijai trečiadienį taip pat liudijo LRT Televizijos programų direkcijos Programų planavimo skyriaus vadovas Tadas Jačiauskas. Daugiausiai klausimų komisijai kilo apie laidų pritaikymą akliesiems ir kurtiesiems.

Viešoje posėdžio dalyje A. Nekrošius svečio klausė, ar jie yra turėję skundų dėl LRT programų pritaikymo kurtiesiems arba regos negalią turintiems žmonėms.

„Mes atsakėme į visus klausimus. Taip, turėjome skundų. (…) Tiksliai neprisimenu tų skundų pobūdžio, bet esame pridėję tuos skundus prie atsakymo (komisijai)“, - sakė T. Jačiauskas.

Programų planavimo skyriaus vadovas informavo komisiją, kad 2017 m. per LRT televiziją ir LRT Kultūros kanalą subtitruota yra 6,4 proc. produkcijos, ir 2 proc. jos versta į gestų kalbą. Skaičiuojama nuo bendro transliacijų laiko – 24 val. per parą, 7 dienos per savaitę.

„Per laikotarpį nuo 2014 metų iki 2017 metų visą laiką daugėja vertimų į gestų kalbą“, - sakė T. Jačiauskas.

Programų planavimo skyriaus vadovas informavo, kad 2017 pavasario sezone LRT televizija su subtitrais transliavo pirmadienį politinę dokumentiką, šeštadienio filmą, šeštadienio ir sekmadienio gamtos dokumentiką (tai yra 4 dokumentiniai filmai), „Gustavo enciklopediją“ ir „Bėdų turgų“.

Vasaros sezone LRT televizija su subtitrais transliavo šeštadienio filmą, šeštadienio ir sekmadienio gamtos dokumentiką, „Bėdų turgų“. Rudens sezone viskas liko taip pat, kaip ir pavasario sezone, tik vietoj „Bėdų turgaus“ su subtitrais buvo transliuojami „Istorijos detektyvai“.

Į gestų kalbą kasdien verčiamos „Žinios“ (tai yra buvusi laida „Šiandien“), ir savaitgaliais – papildomai 15.45 val. „Žinios“. LRT taip pat stengiasi transliuoti visus valstybinius renginius su gestų kalba.

Programų planavimo skyriaus vadovas informavo apie planus, kad LRT per mėnesį-du planuoja įrengti atskirą gestų studiją. Tai turėtų sudaryti galimybes daugiau produkcijos ir lengviau versti į gestų kalbą.

„Dabar tai buvo daroma tik iš Naujienų tarnybos studijos arba atimant laiką iš kitų studijų“, - sakė T. Jačiauskas.

Programų planavimo skyriaus vadovas nežinojo, ar LRT egzistuoja patvirtinti atrankos kriterijai, kokias laidas subtitruoti arba versti į gestų kalbą.

„Patvirtintų atrankos kriterijų nežinau, ar turime, bet „Žinias“ (transliuojamas kasdien 17.30 val., ir papildomai – savaitgaliais 15.45 val.) verčiame į gestų kalbą, taip pat – ir visus valstybės renginius. Pagrindinis kriterijus yra toks, kad žmonės žinotų, kas vyksta Lietuvoje“, - sakė T. Jačiauskas.

LRT komisijos nariams nebuvo aišku, kodėl į gestų kalbą verčiama ne „Panorama“, o anksčiau rodoma „Žinių“ laida.

„Yra didelė dalis, aš įsivaizduoju, žiūrovų, kuriuos erzina – čia toks standartinis atsakymas. Mes stengiamės atspindėti ne tik poreikius žmonių, turinčių negalią, bet yra ir žmonės, kurie … Todėl mes tikimės, kad galės žiūrėti LRT mediatekoje bet kada patogiu metu, ir 17.30 val. per LRT televiziją. Stengiamės laviruoti tarp dviejų polių. Todėl, kad yra taip, kaip yra“, - aiškinosi T. Jačiauskas.

Perklaustas dėl „erzinimo“ LRT atstovas atsiprašė dėl tokio pavartoto žodžio, ir pripažino neprisimenąs apie tai, kad būtų darytas tyrimas tokiai nuomonei pagrįsti.