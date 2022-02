Iškėlė idėją mokyklose drausti mobiliuosius telefonus: galiotų tam tikros naujos taisyklės

Parlamentaras sako suprantantis, kad žmonės šiuo metu yra dirglūs naujiems draudimams, bet jeigu apklausa sulauktų pritarimo, tuomet galvotų teikti siūlymą pavasario Seimo sesijoje.

Visuomenės apklausa yra vykdoma per „Polltix“ platformą ir ten nurodoma, kad šiuo metu nėra įstatymo, draudžiančio telefonų naudojimą mokyklose ne mokymosi tikslais, tačiau dalis mokyklų telefonų naudojimą riboja savo taisyklėse. Nepaisant to, mokiniai vis tiek naudojasi telefonais pamokų metu.

„Šios iniciatyvos aš dar nepasiūliau, o kol kas klausiu visuomenės nuomonės dėl tokio draudimo. Tai darau dėl to, kad tai jau taiko kitos Europos Sąjungos šalys ir vienas iš ryškesnių pavyzdžių yra Prancūzija.

Šios šalies prezidento vienas iš rinkiminių pažadų buvo uždrausti mokyklose telefonus ir jis tai padarė. Kitos šalys taip pat draudžia mokyklose telefonus. Viena iš pagrindinių priežasčių yra mokinių dėmesio stoka mokytojams ir tai yra ugdymosi kokybės bendra problema“, – teigė Seimo narys.

J. Džiugelio teigimu, taip ir galvojama, kad būtent telefonai trukdo susitelkti į mokymąsi ir blaško vaikų dėmesį.

„Todėl pirmiausia nusprendžiau atlikti tokią apklausą, kurios rezultatai rodo, kad vis dėlto didesnė dalis respondentų sako, jog vertėtų tokį draudimą įstatymu reglamentuoti. Dabar dar laukiu bendrai vaizdo iš visų Lietuvos mokyklų, nes dabar mokyklos tarybos gali tokį draudimą taikyti.

Tačiau kiek dabar turiu informacijos, tik mažuma tokį draudimą taiko. Didesnėje mokyklų dalyje yra leidžiama naudotis mobiliaisiais telefonais“, – sakė jis.

Parlamentaras paaiškino, kad didelėse klasėse, kur mokomi 28 ar daugiau vaikų, tai mokytojams yra gana sudėtingas, nes ir taip sunku suvaldyti tokį skaičių moksleivių.

„Natūralu, kad vaikai, kurie sėdi toliau nuo mokytojo, ta galimybe ir naudojasi, pasakysiu paprastai, scrollindami, žaisdami ir pan. Tokiu atveju tikrai negali normaliai susikaupti ir girdėti viską, ką sako mokytojas.

Iš mokytojų bendruomenės, kai pradėjo sklisti ta apklausa, tikrai sulaukiau didelio palaikymo dėl šios iniciatyvos, kad vis dėlto reiktų drausti įstatymu telefonų naudojimą. Tačiau mūsų visuomenė šiuo metu tikrai toksiškai reaguoja į įvairiausius draudimus, tai aš nusprendžiau atlikti apklausą, tada įvertinti visą mokyklų tinklą ir pavasario sesijos pradžioje svarstysiu, ar teikti tokį pasiūlymą Seimui, ar ne.“

Jis nurodė, kad šiuo metu apklausoje dalyvavo 830 žmonių ir didesnė dalis palaiko tokį siūlymą.

Tokiai iniciatyvai pritartų

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius „Delfi“ komentavo, kad žino, jog prancūzai savo mokyklose jau pradėjo tai daryti.

„Ten demokratijos, vadinasi, pakanka. Tie mobilieji telefonai blaško, bet gal drausti juos ne visiškai, o atėjus į mokyklą turėtų juos kažkur padėti, o išeidami pasiimti. Negali žinoti, jeigu tėvams reikės kokios nors informacijos, ar pan.

Kai dabar turėdavome tėvų susirinkimus, netgi tėvai priimdavo tokį vietinį sprendimą. Pavyzdžiui, vienos mūsų klasės tėvai nusprendė, kad vaikai prieš pamoką turi sudėti ant stalo telefonus ir tada jiems nereikia nei raustis kuprinėse, nei po stalu laikyti tų įrenginių“, – sakė jis.

Tuo pačiu V. Silvanavičius teigia, kad mobilieji telefonai nėra visiškai blogas dalykas ir nors yra galimybė tokį draudimą nusistatyti vidaus taisyklėse, tačiau kartais labai sunku rasti bendrą poziciją bendruomenėje.

„Vis tik ne tokia didelė šalis ta Lietuva, todėl galėtų būti ir centralizuotai priimta. Jeigu jie mokykloje kažkur galėtų pasidėti tuos telefonus, turėtų likti galimybė juos naudoti pamokai, kuriai tų telefonų reikia.

Aš manau, tokia praktika būtų geras dalykas ir jie galėtų labiau sutelkti dėmesį ne tik per pamokas, bet pailsėti nuo tų telefonų ir per patraukas. Dabar daugeliu atveju jie nepaleidžia jų ir per pertraukas, todėl nemato, kas darosi aplinkui. Galbūt ir negalėjimas visko fiksuoti leistų sumažinti patyčių skaičių“, – svarstė jis.