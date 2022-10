Iškalbingi Vakarų svarstymai, kaip reaguoti į Rusijos branduolinį smūgį: kas iš tikrųjų jau aišku Kremliui

Ukrainai tęsiant savo sėkmingas kontrpuolimo operacijas šalies Rytuose ir Pietuose, iš kur vejamos rusų pajėgos jau paniškai bėga, Rusijai, regis, lieka nedaug pasirinkimo kelių: toliau trauktis, gal net pripažinti pralaimėjimą arba atvirkščiai – viską eskaluoti iki branduolinio lygio.

Štai Rusijoje, anot „The Times“ jau esą pastebėtas „branduolinis traukinys“, kuris turėtų sustiprinti įtarimus, jog Kremlius išties demonstratyviai rengiasi minėtai eskalacijai.

Be to, NATO jau neva įspėjo savo nares, kad Rusija gali išbandyti branduolinį ginklą netoli Ukrainos ir „pademonstruoti pasiruošimą panaudoti masinio naikinimo ginklą“. Tokias istorijas aprašęs britų leidinys „The Times“ – ne vienintelis pastaruoju metu, skiriantis daug dėmesio panašiam scenarijui.

Ar ne atsitiktinumas, kad „dingęs“ Rusijos atominis povandeninis laivas „Belgorod“, kuris be kita ko ginkluotas milžiniškos griaunamosios galios torpeda „Poseidon“, pasirengęs ją išbandyti? Tokią versiją iškėlęs Italijos dienraštis „La Reppublica“ esą rėmėsi NATO žvalgybiniais šaltiniais.

Tad jei kam Lietuvoje gali susidaryti įspūdis, kad tik mūsų šalies žiniasklaida esą nepagrįstai eskaluoja šį klausimą, baugina žmones, kelia paniką, galimas branduolinio ginklo panaudojimas yra ne šiaip karšta tema pačioje Ukrainoje, likusioje Europoje ir anapus Atlanto, bet vienas iš ir daug ką parodančių reakcijų šaltinių. Dėmesys, spekuliacijos, ginčai – o kas jeigu?

Ir kol dar tik ginčijamasi, ar Kremlius išties ryšis tokiam žingsniui, ar tik vėl blefuoja, o svarstymai, ką tai – branduolinių ginklų panaudojimas reikštų ir kas rodytų, kad priimtas sprendimas, viešumoje prasidėjusios diskusijos kaip galėtų ir turėtų reaguoti Vakarai rodo kelis dalykus.

Išgąstis ir spekuliacijos dėl įprastų judėjimų

Pirmiausiai vien reakcija į kol kas niekaip nepatvirtintas spekuliacijas, tik Kremliaus retorikoje atsispindėjusius grasinimus yra iškalbinga, kaip ir patys privačiai Kremliui reiškiami signalai. NATO atsakys konvenciniu, o gal branduoliniu smūgiu pačiai Rusijai, jei ši atakuos Ukrainą branduoliniais ginklais?

Pirmyn, šypsosi Kremliaus propagandistai, atsakas bus triuškinantis, juk Rusija yra branduolinė galybė, turinti visą strateginės ginkluotės trejadą: iš sausumos ir povandeninių laivų paleidžiamas balistines raketas, bombonešius su sparnuotosiomis raketomis – visos jos, tūkstančiai jų yra su branduolinėmis galvutėmis, galinčiomis pasiekti bet kurį pasaulio tašką. O kur dar nestrateginiai branduoliniai ginklai, kurių Rusija turi apie 2 tūkst.

Jei bus panaudotas nors vienas jų, tai bus „katastrofiškos pasekmės“, kaip viešai ir privačiai įspėja JAV. Kaip reaguoja Rusija?

Nekonkretu, nebaisu. Bent jau tokios nuotaikos atsispindi Kremliaus retorikoje. Štai, pačiuose Vakaruose, regis, gerokai jautriau reaguojama į kiekvieną tikrą ar numanomą krustelėjimą, susijusį su Rusijos branduoliniais pajėgumais.

Pavyzdžiui, minėtas povandeninio laivo „Belgorod“, kuris oficialiai į Rusijos Šiaurės laivyno tarnybą priimtas tik šių metų liepą, „dingimas“ gali būti paaiškinamas labai paprastai: tam strateginiai atominiai povandeniniai laivai ir skurti, kad jie būtų bent jau kurį laiką nepastebimi, t.y. dingę. Po vandeniu tai daryti povandeniniam laivui – logiška aplinka, ypač naujam. Be to, jis galiausiai užfiksuotas ir viešai prieinamose palydovinėse nuotraukose, darytose rugsėjo 22-27 dienomis.



Tuo metu viešojoje erdvėje jau kelias dienas spekuliuojama, ką gi reiškia „branduolinio traukinio judėjimas“ centrinėje Rusijos dalyje.

Iš tikrųjų tai nebuvo joks „branduolinis traukinys“ ar „branduolinis konvojus“, o tik eilinis sąstatas su transporto priemonėmis, siejamomis būtent su Rusijos branduolinėmis pajėgomis: ant platformų pastebėti šarvuočiai „BPM-97 Vystrel“ yra siejami išskirtinai su 12-aja Vyriausiąja Gynybos ministerijos valdyba, dar žinoma, kaip 12-oji GUMO. Žinantiems šio paslaptingo dalinio paskirtį neatsitiktinai galėjo sparčiau suplakti širdys.

Tai yra viena slapčiausių Rusijos karinių pajėgų organizacijų. Čia tarnauja ypač didelis procentas aukšto rango karininkų, bet savo darbo pobūdžio jie neviešina ir neatskleidžia net sutuoktiniams. Juos galima išgirsti sakant „tarnauju tankų dalinyje“ arba „esu artileristas“. Netrūksta ir komiškų priedangų. Pavyzdžiui Rusijos okupuotame Kryme karinio dalinio Nr. 62047 karininkai, priklausantys 12-jam GUMO prisistato, kaip „vyno bendrovės darbuotojai“.

Iš tikrųjų 12-oji GUMO saugo tikrai ne vyną. Dalinio herbe pavaizduota etmono buožė ir atomo modelis – aiški užuomina, kad 12-ojo GUMO paskirtis: branduolinių galvučių apsauga. Sovietų Sąjungos laikais GUMO prižiūrėjo apie 500 tokių saugyklų – kelios jų veikė ir Lietuvoje, pavyzdžiui netoli Šiaulių ir Vilniaus.

Remiantis prieš kelerius metus atnaujintais JTO nusiginklavimo tyrimų instituto tyrėjo Pavelo Podvigo duomenimis, šiandien Rusijoje oficialiai likę 12 pagrindinų saugyklų, vadinamųjų „Objektų-S“ ir dar 34-os bazės, siejamos su „Objektais-S“ arba su operaciniais daliniais.

