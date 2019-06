Anksčiau neteistas vyriškis bėdų prisidarė Melagių dieną. Žinoma, tai nereiškia, kad jo veiksmus, nukreiptus prieš sugyventinę, reikėjo priimti kaip pokštą. Nes vaizdelis, kurį galima „nusipiešti“ susipažinus su bylos medžiaga, toli gražu nekelia juoko.

O viskas prasidėjo nuo gimtadienio šventės, kuri, žinoma, neapsiėjo be alkoholio. Kovo 30-ąją švęsdamas savo gimtadienį V. Budrys tiek prisiliuobė, kad sunkiai ką iš to vakaro prisimena. Kaip pats sakė, gėrė tol, kol užmigo. Ne kitaip atrodė ir kita bei dar kita dienos.

Tiesa, pastaroji – balandžio pirmoji – buvo paskutinė besaikiu alkoholio vartojimu pažymėta diena. Mat būtent tos dienos vakarą plungiškis, būdamas sunkiai girtas, ėmė ginčytis su savo gyvenimo drauge.

Kaip pasakojo nukentėjusioji, iš darbo girtas namo paršliaužęs sugyventinis ėmė jai priekaištauti, esą aplink namų langus vaikšto moters meilužiai, kurie, vos jis išeina iš namų, net į vidų ateina.

Moteris tikino tą dieną buvusi blaivi, tačiau negalėjo ramiai reaguoti į sugyventinio priekaištus, kurie netruko išsirutulioti į didelį barnį. Vos pusmetį kartu gyvenanti pora ėmė šaukti ir ginčytis, kol galiausiai girtas vyras tiek įsiuto, kad pradėjo mylimąją daužyti.

Pirmiausia jis delnu vožė moteriai į galvą, po to spyrė į rankas, kliuvo ir į šonus. Lyg to būtų maža, smurtautojas savo sugyventinei dar mažiausiai penkis kartus sudavė į galvą. Žinoma, moteris bandė gintis ir priešintis. Ji dengėsi veidą rankomis, bet tada it apsėstas vyras smūgiavo jai į kitas kūno vietas. Plungiškė visais būdais bandė išvengti smūgių, bandydama pasipriešinti nagais subraižė sugyventinio skruostą.

Kai pavyko ištrūkti, išlėkė pas draugę. Į medikus nesikreipė. Esą manė, jog skausmas praeis ir viskas bus gerai. „Gydėsi“ su drauge ir jos sugyventiniu vartodama alkoholį. Po poros dienų prie trijulės prisijungė ir mušeika. Tik moterys laiką leido atskirame kambaryje.

Tą pačią dieną į butą, kuriame vyko išgertuvės, atvyko policijos pareigūnai. Išvydę sumuštą moterį, išvežė ją į ligoninės priimamąjį.

Ten buvo nustatyti krūtinės ląstos dešinės pusės sumušimai, poodinės kraujosruvos dešinio peties išoriniame paviršiuje, abejose žastuose, dilbiuose bei plaštakoje. Tačiau gydytis moteris ligoninėje neliko, nes yra nedrausta, o susimokėti už gydymą pinigų neturėjo.

Šiuo metu sugyventiniai – susitaikę. Nukentėjusioji mušeikai jokių pretenzijų neturi. Moteris pageidavo, kad dėl jos sumušimo sugyventinis būtų nubaustas teismo baudžiamuoju įsakymu, kurį laiką nevartotų alkoholio, nes dėl jo esą ir kyla visos problemos, mat išgėręs vyras pasidaro agresyvus ir nenuspėjamas.

Pats kaltinamasis nelabai ką galėjo papasakoti apie smurtu paženklintą vakarą, mat alkoholis ištrynė visus prisiminimus. Vyras nežinojo, nei kada mušė mylimąją, nei kuo ją trankė. Tik tikino labai besigailintis dėl to, kas įvyko.

Išnagrinėjęs bylą, teismas V. Budrį pripažino kaltu ir skyrė jam trečdaliu sumažintą laisvės apribojimo bausmę. Laisvė plungiškiui apribota keturiems mėnesiams. Visą šį laikotarpį vyrui uždrausta vartoti alkoholį ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat jam teks tris mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Vyrui išaiškinta, kad jei jis nesutinka su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų gali pateikti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Nepasinaudojus šia teise, įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.