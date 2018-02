Su realia problema dėl to susidūręs vilnietis piktinasi, kad valstybė, kuriai jis moka mokesčius, nevykdo savo įsipareigojimų.

„Piktas kaip šimtas velnių. Jūs pasakykit: kas būna, kai kokių valstybės reikalavimų neįvykdai laiku, pavyzdžiui, nesumoki mokesčių (taip, žinau, šitas pavyzdys per 10 metų įaugęs į smegenis, nu bet ne apie tai)? Atsakymas vienas – baudos, delspinigiai ir visi kiti baisumai.

O kas būna, kai valstybė, kuriai (vėl tas pavyzdys) tu sąžiningai atiduodi per 30 procentų nuo algos mokesčiais, negali įvykdyti savo įsipareigojimų? Ji kokios valdininkės lūpomis pasako „soriukas“, vaikui sudaužydama atostogų viltis“, – piktinosi vilnietis Darius Buta, kuris leido dalintis savo įrašu feisbuke.

Vilnietis patikslino turįs minty pasų darymą. „Kiek trunka padaryti pasą skubiai? Galvojate, kad per dieną? Nė velnio: pasirodo, spausdinimo mašina sugedusi ir pasą daro ilgiau nei savaitę. Ir čia vadina skubiai, papildomai turi daugiau eurų dar sumokėti“, – rašė D. Buta.

Vilnietis piktinosi, kad antrą šimtmetį skaičiuojanti valstybė neturi normalios spausdinimo mašinos ir negali suteikti viešųjų paslaugų, kurias įsipareigojusi teikti.

„Tai, po velnių, kur jūs dedat tas babkes, kad net elementarių įrengimų nenuperkate??? Taip, žinau, galėjau anksčiau pasirūpinti, bet tikėjau valstybės įsipareigojimu pasą padaryti per dieną. Dabar žinosiu, kad pasitikėti reiks atsargiau“, – rašė D. Buta.

Garantuoja pagaminti pasą per penkias dienas

Praėjusią savaitę Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad dėl techninių gedimų buvo sutrikęs asmens dokumentų išdavimas, rašė BNS. Ministerijos atstovai paaiškino, kad problema kilo dėl to, kad asmens dokumentų gamybos mašinos yra pasenusios, jos skaičiuoja jau antrą dešimtį, iki šiol įrangai atnaujinti nebuvo skiriama pinigų.

Šiemet numatytos lėšos naujai įrangai įsigyti. VRM teigia, kad ji Lietuvą gali pasiekti antroje metų pusėje.

Asmens duomenų išrašymo centro vadovas Ramūnas Žičkis paaiškino, kad šiuo metu yra galimybė gauti dokumentą per penkias dienas.

„Mes garantuojame, kad žmonės tikrai gaus dokumentą per penkias dienas, tačiau gali gauti ir per keturias, ir per tris, ir tiems, kuriems labai reikia, vakar gavo per pusdienį“, – sakė R. Žičkis.

Centro vadovas konstatavo, kad buvo problemų ir stebint, kaip aptarnaujami piliečiai migracijos tarnybose.

„Mes šiandien nemažai padirbėjome su tuo, ir migracijos tarnybos, galbūt, dabar lanksčiau priiminės penkiadienius prašymus. Bet oficialiai skelbti, kad per dieną padaro pasą, niekaip negalime, ne visiems to ir reikia“, – sakė R. Žičkis.

Centro vadovas patikino, kad žmonių problemos yra sprendžiamos, ir tai buvo daroma ir iki šiol.

„Tuos atvejus, kuriuos žinojome, juos visus pavyko išspręsti. Aišku, buvo atvejų, kai tiesiog žmonės nebuvo tinkamai informuoti, ir jie neįregistravo prašymo. Jeigu žmogus būtų įregistravęs prašymą ir būtų rūpinęsis, tai būtų galėję ir kitaip išsispręsti“, – sakė R. Žičkis.

Lietuvoje – unikali tvarka

Pasak centro vadovo, iki šiol 16 metų buvo užtikrinama galimybė, kad žmogus per vieną darbo dieną gaus asmens dokumentą.

„Kitose valstybėse nėra tokių dalykų. Ten yra galimybė gauti kažkokį laikiną dokumentą, pavyzdžiui, Migracijos tarnyboje arba jūrų arba oro uostuose. O ta skubos tvarka buvo mūsų autorystė, ir šiandien mes konstatuojame, kad mums sunku tą įgyvendinti dėl įrangos, kuri labai ilgai ir patikimai mums tarnavo, bet ji neamžina“, – teigė R. Žičkis.

Pasak centro vadovo, dabar teks džiaugtis tuo, kad bus galimybė užtikrinti dokumento gamybą per penkias dienas.

„Man atrodo, kad, supratingai naudojantis, tai yra gelbėjimosi ratas tiems, kuriems „dega“, kurie nesirūpina kelione iš anksto, kurie pamato, jog dokumentas jau baigia galioti arba yra per trumpa jo galiojimo trukmė nei reikia išvykstant į kai kurias šalis“, – sakė R. Žičkis.

Taip pat per vieną dieną nepavyktų pasidaryti ir asmens tapatybės kortelės.

„Asmens tapatybės kortelių per vieną dieną jau daugiau nei metus neišrašome dėl tos pačios problemos. Ten buvo truputėlį kitokios panašios problemos“, – sakė R. Žičkis.

Bendra tvarka asmens tapatybės dokumentai – pasas arba asmens tapatybės kortelė – išduodami per mėnesį. Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą sumokama valstybės rinkliava.

Jeigu dokumentą prašoma išduoti per mėnesį, už pasą teks susimokėti 43 eurus, už asmens tapatybės kortelę – 8,60 euro. Skubos tvarka per penkias darbo dienas – už pasą teks sumokėti 57 eurus, asmens tapatybės kortelę – 19,60 euro.

Nepilnamečiams ir pensininkams pasas kainuos 21,50 euro, o asmens tapatybės kortelė – 4,30 euro.