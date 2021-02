Įsiutino net Suomija: sandoris su JAV išduoda tikrąsias Kremliaus baimes

„Rusija pratybose „Zapad“ kartu su Baltarusijos karinėmis pajėgomis treniruosis didelio masto konfliktui su NATO Baltijos šalyse ir Tolimojoje Šiaurėje“, – tai ne ištraukta iš 2017-ųjų pradžios, kai Baltijos jūros regiono valstybės ruošėsi tuomet artėjusioms Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratybos „Zapad“. Daug nerimo, padidinto jautrumo ir įvairių vertinimų žiniasklaidoje sukėlusios pratybos išprovokavo tai, ką kritikai jau tada ir vėliau vadino isterijos banga.

Esą bauginimai, jog „Zapad“ gali baigtis kai kuo daugiau buvo visiškai nepagrįsti, nors ypač akyli ir padažnėję kai kurių NATO valstybių žvalgybinių platformų veiksmai rodė, kad tam tikro nerimo būta.

Vis dėlto minėta citata iš 2021-ųjų Estijos užsienio žvalgybos tarnybos kasmetinės ataskaitos, kuriose vertinamos šių metų rudenį vyksiančios pratybos „Zapad 2021“. Jos taip pat vyks Baltarusijoje, gali būti dar didesnės, o jose išbandomi dar agresyvesni scenarijai, nei 2017-siais.

„Nepaisant tam tikrų trikdžių, COVID-19 pandemija nepakeitė Rusijos ilgalaikių siekių. Priešingai, Kremlius įsitikinęs, kad pandemija pagreitins dvi Rusijos skatinamas tendencijas: daugiapoliškumo tarptautiniuose santykiuose ir Vakarų įtakos mažėjimo. (…) Rusijai tai yra geopolitinio manevravimo galimybė“, – teigiama Estijos žvalgybos ataskaitoje.

Ir nors joje taip pat pripažįstama, kad jei ką 2020-ieji ir parodė, tai, kad prognozės gali būti nieko vertos, „saugumo situacija aplink mus vis dėlto išliko tokia pati. Nacionaliniai interesai ir elgesio veikimo modeliai per naktį nepasikeičia“. Todėl nuostabos neturėjo kelti ir toks Estijos žvalgybos vertinimas, ir Kremliaus ruporų bandymai pasišaipyti iš estų ataskaitos.

Vis dėlto dar vienu nekintančiu dėsiu buvo ir Kremliaus reakcija į, regis, mažareikšmį sandorį tarp šiaurinės Estijos kaimynės ir JAV. Suomijai JAV Valstybės departamentas oficialiai leido įsigyti keliasdešimt raketų, atsarginių dalių ir kitos įrangos už 91,2 mln. dolerių.

Tai nebuvo nei kažkuo ypatingas, juo labiau ne pirmas, apimtimi ar suma ne įspūdingiausias sandoris. Tačiau Rusija reagavo ypač jautriai: iš pradžių pamokslaujantis Rusijos ambasados tonas, o tada ir straipsnių serija Kremliaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje, kurioje JAV pažerti kaltinimai bandymais įtraukti Suomiją į konfliktą su Rusija. Tad kodėl taip sunerimo Rusija?

Kodėl suomiai pildo atsargas?

„Galimas JAV raketų M30A2 ir M31A2 pardavimas Suomijai kelia klausimų. Kam reikalingi šie puolamieji ginklai? Prieš kokį priešininką? Mūsų patikimi santykiai su Helsinkiu išbandyti laiku.

JAV bandymas apginkluoti mūsų kaimynę yra klaidingas žingsnis, kuris kelia įtampą regione“, – tokią kone sovietinės diplomatijos klišių prikaišiotą žinutę galima aptikti vasario 18-osios Rusijos ambasados JAV paskyros įraše.

Possible sale to 🇫🇮 of M30A2 & M31A2 🚀by the 🇺🇸 #DSCA raises questions. What these offensive weapons are for? Against what enemy? We share time tested relationship with #Helsinki. The #US push to arm our neighbor is a step in the wrong direction aimed at raising regional tension pic.twitter.com/4TsEBNtIvM