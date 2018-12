„Akivaizdu, kad tiek prezidentė, tiek premjeras išties žvelgia vienas į kitą kaip į tam tikrus konkurentus, kurie šiose pozicijose negali bendradarbiauti, jiems neišeina bendradarbiauti. Konfliktą išprovokavo premjeras, pasisakydamas apie agentus, pagąsdindamas visuomenę, kai pristatė biudžetą. Mano galva, ta provokacija yra pakankamai išmąstyta – tai nebuvo emociškas ekspromtas, tai yra normali viešųjų ryšių akcija, kurios tikslas yra ne tiek biudžetas (...), viskas dirbama dėl trejų rinkimų“, – vertina politologas Lauras Bielinis.

LRT Tyrimų skyriaus žurnalistė J. Tvaskienė pastaruosius įvykius vadina ne tik Sauliaus Skvernelio viešųjų ryšių akcija – jos manymu, tai akivaizdžiai pradėta rinkimų agitacija. „Iš tikrųjų, panašius žingsnius jis [S. Skvernelis] darė ir tuo metu, kai iš pareigūno ketino tapti politiku, kai ėjo į Vidaus reikalų ministeriją (...). Lygiai taip pat jis elgėsi, kai traukėsi iš vidaus reikalų ministro posto – atsiminkime jo išpuolius prieš tuometę Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Dabar mes matome trečią etapą – jisai savo konkurente pasirinko ponią Grybauskaitę, turbūt ją akivaizdžiai tapatindamas su elitu, o save vadindamas „apačių“ atstovu. Tą kovą mes dabar matome“, – sako žurnalistė J. Tvaskienė.

Politologas L. Bielinis mano, kad tarp premjero ir prezidentės įsiplieskęs konfliktas ir toliau rusens, nes veikiausiai nebus iškelta realių kaltinimų, o jei tai pavyks padaryti – bus itin sudėtinga įrodyti jų realumą teisme. VDU profesorius taip pat mano, kad S. Skvernelio pasirinkta strategija yra skirta pritraukti rinkėjus, kurie simpatizuoja „valstiečiams“ ir kartu pačiam S. Skverneliui. Rinkėjams esą primenama, už ką šis politikas kovoja.

„Nei ponas Skvernelis, nei „valstiečiai“ nebando paaiškinti nei tarptautinei bendruomenei, nei Lietuvoje, arčiau, sprendimų, pasiūlymų esantiems žmonėms [savo motyvų]. Jų retorika yra konkrečiai nukreipta į jų rinkėjus, kuriems patinka žaidimas iš galios pozicijų. Valstybės reputacija tikrai yra stipriai menkinama. Pastarasis toks atvejis buvo prezidento Pakso skandalo metu, kai valstybės reputacija taip pat buvo aukojama dėl vieno žmogaus. Dabar mes turime labai panašius požymius – vis vien į gera tai neišvirs“, – LRT TELEVIZIJAI sakė žurnalistė J. Tvaskienė.

VDU profesorius L. Bielinis sako, kad premjero situaciją galima lyginti su per apkaltą pašalinto R. Pakso skandalu, ir nors konfliktas nėra to paties lygio, bet veda to link.